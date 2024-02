“En esta plaza, uno entra de candidato y sale de presidente de la Xunta; te lo digo yo”, dijo el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al actual presidente de la Xunta y candidato a la reelección, Alfonso Rueda, en el mitin “talismán” de los populares, el de la plaza de toros de Pontevedra, que tantas veces llenó el PPdeG antes de unas elecciones. Ayer lo volvió a lograr. Unas 14.000 personas –según el propio PP– acudieron al “mitin-fiesta” del Partido Popular en Pontevedra, en el que Fejóo recordó que en las cuatro anteriores elecciones autonómicas “llenamos esta plaza para luego llenar las urnas”. “Es cierto que para ser presidente de España se tarda un poco más”, bromeó a continuación Núñez Feijóo.

En todo caso, el PPdeG volvió a demostrar su músculo electoral trayendo hasta Pontevedra hasta 200 autobuses, de puntos tan alejados como O Barco de Valdeorras, Ortigueira y Ribadeo –como apuntó la número 3 por la provincia de Pontevedra, María Martínez Allegue, quien abrió el mitin seis minutos después de las cinco de la tarde y tras la sintonía de “Xuntos”, que una vez más levantó a toda la plaza para dar la bienvenida a quienes iban a tomar la palabra, por este orden: Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda.

El candidato a la presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda, se comprometió a no meter a Galicia “en caminos sin salida” y a “evitar los follones” que, aseguró, se ven desde aquí. Rueda defendió que Galicia no es “más que nadie”, pero “tampoco va a ser menos”. “Aquí la ‘vaquiña’ por lo que vale”, ha manifestado, antes de señalar que este es “un mensaje que Pedro Sánchez tiene que tener clarísimo”. “Aquí no hay que traer modelos de fuera que crispan. Aquí tenemos un modelo propio que funciona y queremos reivindicarlo; es el que nos gusta y es el que funciona”, afirmó.

El candidato popular a la Xunta aseguró que su partido ha presentado “872 medidas en el programa electoral que están testadas, si no hay dinero para una medida no la ponemos, si no se puede pagar no lo ponemos porque esto es un partido serio” y pidió el voto “con humildad”, porque tiene “muchas ganas de seguir haciendo las cosas bien”. Con humildad, aseguró, porque “nadie está en posesión de la verdad absoluta” y ha comprometido que va a gobernar “desde el primer día para todos”, para los que le voten pero también para los que no le voten y aquellos que no estén contentos con su victoria.

El líder el PP de Galicia reivindicó el “modelo propio de Galicia”, un modelo basado en la “normalidad” y el “sentidiño”, con la que ha dicho que pide la confianza de los gallegos para volver a gobernar, por lo que “no vale otra cosa que la mayoría”.

Rueda apuntó que quiere ser presidente de “una Galicia leal pero exigente”, que no pretende ser más pero tampoco menos”.

“Queremos trabajar por una Galicia sin división”, dijo, de gente “normal”, “riquiña”, porque “no somos gente de muros”, ha proclamado, frente a la política “del descrédito por culpa de los de siempre”, en referencia a los partidos de la oposición y sus candidatos, que “se presentan con mucho ego”.

“Sé que voy a ser insultado. Pero nosotros no somos como ellos. La gente está esperando algo distinto, y yo quiero hacer una campaña de ilusión. Muchos decís que tenemos que dar caña, dejad que la den ellos. La caña hay que darla el 18-F. Ese va a ser el día de la caña”, anunció, exclamó Rueda, quien instó a demostrar en las urnas que “la unidad funciona y Galicia funciona”, el lema de su campaña.

Rajoy: “Que no gobiernen Otegi y Puigdemont”

“No queremos que nos gobiernen Puigdemont y Otegi”, proclamó el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su intervención. “No queremos la amnistía”, que “solo tiene un objetivo, siete votos” del independentismo, dijo.

“La amnistía quiere que los que violaron la ley y la Constitución sean los buenos, y los jueces, los fiscales y que el Gobierno que aplicó el artículo 155 e hizo que se cumpliera la ley, parece que somos los malos”, criticó Rajoy.

“No queremos que nos gobiernen los que les dan el indulto a los independentistas, ni los que suprimen el delito de sedición, ni los amigos de Putin, que hay que tener un par”, añadió.

También se posicionó contra “los que dan a Bildu la alcaldía de Pamplona” y “los que blanquean a los de ETA”, además de protestar por “los que dicen que van a perdonarle la deuda a unos que viven en una determinada comunidad autónoma en detrimento del resto de los españoles”.

Feijóo pide un apoyo masivo al “optimismo, la experiencia, confianza y avance” que representa su sucesor

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dedicó buena parte de su intervención a elogiar los méritos de su sucesor al frente del Gobierno de la Xunta y candidato a la reelección, Alfonso Rueda, que “tiene más experiencia que la que tenía yo cuando me presenté por primera vez a la Xunta de Galicia”. Feijóo pidió un apoyo masivo “al optimismo, la confianza, el avance” que representa Alfonso Rueda, dijo, y pidió este apoyo incluso “a los que votaron a Sánchez en julio; que voten también a Rueda, porque les engañaron”. “Alfonso Rueda es la respuesta que no quieren escuchar Pedro Sánchez ni los nacionalistas el 18 de febrero”, dijo Feijóo. “Galicia no necesita más gobernantes como Sánchez y sus socios, no necesita a un Puigdemont con otro nombre”, argumentó Núñez Feijóo. El presidente de los populares pidió al PPdeG “pelear cada voto”, advirtiendo que no se puede confiar en que ganarán porque lo digan las encuestas porque “se puede ganar pero sin la suficiente mayoría para gobernar”. “Creedme, que algo sé”, ha apostillado. Feijóo defiende que Galicia no merece el “desgobierno” que ve en España ni que el nacionalismo traiga “los problemas de fractura social de Euskadi o de Cataluña”. Y cargó contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusa de pedir votos para Sumar, el Bloque y para Podemos sin importarle los “pocos” votos al PSOE y tras “destrozar su partido”.

“Menos egoísmo”

También dirigió sus críticas al BNG, que parte como segundo, al apuntar que “son los que dicen que solo quieren a Galicia” pero son esos a los que Galicia les quiere tan poco que “nunca jamás han ganado unas elecciones y nunca jamás volverán a ganar ningunas elecciones”. “Menos egoísmo y más generosidad, menos frivolidad y posturitas y más responsabilidad, menos soberanismo y más autonomismo, menos fractura y más ‘xuntos’, menos Sánchez y más Rueda”, exclamó el líder del PP, que además cargó contra el Gobierno por los “pagos” al independentismo, los privilegios “a unos pocos” y por “querer suplantar a los jueces” con la ley de amnistía.