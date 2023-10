Ni Alta Velocidad "genuina" a todas las ciudades, ni competencia entre operadoras, ni tarifas promocionales. Galicia y Vigo vuelven a verse aisladas en el nuevo escenario de la liberalización del ferrocarril en nuestro país.

Renfe anunció este martes su nueva campaña llamada el "Superprecio", a través de la cual los clientes podrán adquirir billetes de Avlo desde los 7 euros y de AVE y Alvia desde los 11 euros.

Sin embargo, la jugosa promoción disponible para viajes desde el 23 de octubre hasta 2024 apenas tendrá impacto en Galicia ya que la compañía pública mantiene bloqueada la venta de los mismos a partir del martes 7 de noviembre.

Esta decisión comercial sería impensable en el mundo de la aviación donde las compañías ya han lanzado sus ofertas y rutas para el próximo verano.

Numerosos usuarios llevan semanas denunciando que no solamente no han podido planificar todavía su regreso a casa por Navidad cogiendo el billete con antelación, sino que numerosos viajes de negocios y ocio tendrán que realizarse en avión o coche particular.

Esta fecha límite de la venta se interpretó durante los últimos meses como el primer horizonte para la puesta en funcionamiento de los trenes Avril de Talgo que permitirán reducir los tiempos de viaje y precios de la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Galicia.

Sin embargo, tal y como adelantó FARO y confirmó la semana pasada el Ministerio de Transportes, las unidades de la serie 106 no estarían en funcionamiento hasta el próximo año ya que todavía no han completado su proceso de homologación.

Características de la campaña

El 'Superprecio' es la denominación que ha elegido Renfe para identificar en cada oleada de las campañas comerciales los precios más bajos para desplazarse a centenares de destinos en miles de trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity.

El 'Superprecio' estará presente en la web de Renfe de forma puntual, con campañas especiales que serán anunciadas con antelación para viajar a todos los destinos al mejor precio.

Estas ofertas de Renfe estarán configuradas a través de Revenue Management, la herramienta de gestión de precios que permitirá encontrar más disponibilidad de estas ofertas en momentos 'valle' de demanda y que prima la anticipación en la compra.

Renfe defiende que cuenta con valores propios de marca frente a los nuevos operadores (Iryo y Ouigo): "Más destinos que nadie, más frecuencias y número de trenes y el mejor Compromiso de Puntualidad del mercado (con la mejor compensación, que es hasta 8 veces superior a la exigida por Ley, siempre en metálico y nunca en vales y en 24 horas a través de web)".