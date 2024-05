Drones contra los nidos de velutinas

¿Drones contra velutinas? Decenas de alumnos gallegos trabajan desde el año pasado en diseñar una solución a un desafío que se antoja difícil: acabar con los nidos de esta especie de avispa invasora que ha costado muchos quebraderos de cabeza –incluso muertes– en los últimos años en Galicia. Calcular el peso exacto que puede soportar el motor de la nave para efectuar la tarea de fumigar un nido, así como el sistema más eficaz para garantizar la rapidez de la solución, son parte del enunciado de la ecuación. La solución, algo único. Un concurso en el que participan 18 equipos de alumnos de 2º de ESO en Galicia, coordinados por profesores de Tecnología y que tienen que emplear tanto el vehículo aéreo no tripulado como pelotas de golf para esta particular “misión”.

Se trata del reto “Maker drone”, impulsado por la Fundación Barrié y el centro tecnológico ITG con el fin de fomentar las vocaciones científico-tecnológicas entre las nuevas generaciones. Una iniciativa pionera en España, ya que se trata de la primera liga autonómica escolar de drones en la que los participantes deben construir un sistema enfocado a la solución de un problema social. En esta decisión, neutralizar nidos de velutina (ficticios) mediante el lanzamiento de cápsulas de insecticida en su interior. Ese es el reto de este 2024. Los equipos han tenido 6 meses para diseñar y construir el mecanismo.

“Uno de los puntos fuertes del programa es esta parte didáctica. Desde la organización les facilitamos un kit dron y nos desplazamos a los colegios para impartir varias sesiones de formación que les ayudan a la hora de construir su solución: sobre electrónica, programación, manipulación de herramientas... Y ellos, de forma natural, van adquiriendo unos conocimientos que les resultarán muy valiosos el día de mañana”, explica a FARO la directora de programas de la Fundación Barrié, Carmen Arias.

De la provincia de Pontevedra participan cinco centros: CPR Las Acacias; Escola Rosalía de Castro e IES Carlos Casares, de Vigo; IES Manuel García Barros, de A Estrada e IES Plurilingüe Santiago Apóstol, de Ponteareas. De Ourense, por su parte, repiten participación el CPR Divina Pastora y CPR Santa María Maristas. Miembros del equipo del CPR Las Acacias reconocen haber diseñado cuatro o cinco prototipos. Diseños en los que trabajan en clase de Tecnología durante este año. “Hasta que dimos con la solución que funciona”, reconoce el docente. Un esfuerzo que vale para aprender y es el camino pedagógico. “Más que para ganar, les explicamos que los premios son un accidente al trabajo bien hecho”, resume el profesor de Tecnología, Bernardo Longa. “El desafío es difícil y cualquier equipo que haya logrado llevar un dron, ya tiene un éxito”, resume.

Y el próximo jueves, 16 de mayo, tendrá lugar en el Coliseum de A Coruña la gran final de esta tercera liga. “Con esta iniciativa seguimos apostando por la que desde siempre ha sido la piedra angular de la Fundación Barrié: la educación como motor del desarrollo social. Las nuevas tecnologías van a ser fundamentales en el futuro profesional de estos jóvenes y la Liga Maker Drone les permite acercarse a ellas de una forma lúdica y divertida, siguiendo una metodología práctica que es casi como aprender jugando”, añade Carmen Arias.

El profesor de Tecnología, Bernardo Longa, junto a sus alumnas. / Ricardo Grobas

“Es un desafío: las chicas tenían ganas y lo están haciendo muy bien” El profesor responsable del proyecto en el CPR Plurilingüe Las Acacias es el profesor de Tecnología, Bernardo Longa. “Tienes que hacer un dispositivo para lanzar las bolas hacia el nido; la prueba es complicada porque cada bola pesa 45 gramos”, explica sobre el desafío de dotar al sistema de velocidad para alcanzar los nidos de velutina. “Han aprendido todas a pilotar y, con valentía, dos dieron un paso al frente para ser piloto y copiloto”, indica.

Oportunidad laboral

En este punto, coincide con la directora del área de sensórica y sistemas aéreos no tripulados del centro tecnológico ITG, Analía López Fidalgo. “Sabemos que habrá un boom del dron en la próxima década y veremos drones de forma masiva, con un mayor nivel de automatización y no tantos pilotos”, explica. Pues bien, para la experta “serán estos alumnos los que vivirán estas oportunidades laborales, teniendo en cuenta que no será solo una oportunidad de trabajo para un ámbito, sino para ADE o materias STEAM”, completa.

“Lo importante de esta liga es dar rienda suelta a la imaginación, ingeniárselas para ser capaces de superar el reto que les planteamos, que es distinto cada año. Ahora hay que esperar a la final del día 16 para averiguar qué solución es la más eficaz para este reto en concreto, el de neutralizar nidos de velutina”, razona la directora de la Fundación Barrié. La directora de ITG, Analía López, añade que además de premiarse el menor tiempo empleado con más nidos neutralizados, se distinguirán aspectos como las ideas más dirruptivas o la mayor destreza en el vuelo, así como la explicación –en la que los alumnos invertirán dos minutos–.

“Estamos hablando de alumnos jovencísimos, de segundo de ESO, que están en una fase decisiva a la hora de tomar decisiones sobre su futuro profesional. A una edad tan temprana, ya son capaces de desarrollar y construir sistemas dron como los que se utilizan en la vida real para este tipo de tareas: apagar incendios, limpiar basura del océano... Eso lo dice todo. Entre los jóvenes gallegos hay un potencial tecnológico extraordinario que merece la pena impulsar y poner en valor”, aseguran desde las instituciones organizadoras.

El equipo de IES Carlos Casares de Vigo, tras construir su dron. / FDV

IES Carlos Casares: “Es un sistema original, que se equilibra debajo del dron y dispara bolas” “Hacemos muy buen equipo”, explican parte de los profesores del IES Carlos Casares de Vigo que han participado este año en la creación innovadora del dron. La preparación técnica de los docentes y el entusiasmo de los alumnos ha hecho gran parte del trabajo. “Es una solución muy original; un sistema de canalones que se equilibran por debajo del dron y que van disparando las bolas, que son pelotas de golf”, expresan. La presión del giro del rodillo y otras soluciones técnicas son claves en este diseño, en el que llevan trabajando desde las Navidades. “Hicimos varias modificaciones y dos pilotos desde principios de año”, comenta una de las docentes. Para el diseño final, horas libres, mediodías de los lunes y algunos días por la tarde fueron necesarios.

