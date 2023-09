Incentivo para cubrir vacantes de pediatría en Primaria: da paso a ejercer en un hospital

Al igual que faltan médicos de familia de Atención Primaria desde hace años, en Galicia y en toda España, también escasean los pediatras disponibles para ocupar las vacantes o las sustituciones existentes en el primer nivel asistencial. De hecho, al menos una de cada diez plazas la está cubriendo en la comunidad gallega un facultativo de familia que no es especialista en salud infantil. La razón es que además de faltar pediatras, hay determinados puestos –en centros de salud aislados, por ejemplo– que no resultan nada atractivos y no hay candidatos para ocuparlos.

“El 30% de las plazas de Pediatría están ausentes. Nunca habíamos estado así” Para intentar paliar esta situación y cubrir con el mayor número de especialistas las plazas de pediatría el Sergas explorará una nueva iniciativa de contratación: se les permitirá también, puesto que será compatible, ejercer en el hospital de referencia dentro de su área sanitaria. Podrán compaginar las dos ocupaciones para así incentivar la elección de aquellas plazas que resultan poco atractivas para los profesionales sanitarios. Consolidación La medida la ha dado a conocer el PP, que ha registrado en el Parlamento una proposición en la que reclama a la Consellería de Sanidade emprender este camino. “Consolidar las medidas de flexibilización de las condiciones de contratación en el ámbito de la asistencia pediátrica para permitir la prestación de parte del servicio en centros distintos al fijado como principal, facilitando compaginar la actividad en Atención Primaria o en un hospital comarcal con el desempeño de otras actividades en el hospital general de su área sanitaria”, se recoge en la propuesta. En Galicia, según los datos oficiales, el pasado año había 321 plazas de pediatría en Atención Primaria. Y se calcula que algo más del 10% estaban ocupadas por médicos de familias por la falta de especialistas. No obstante, es una cifra sensiblemente inferior a la media nacional, que refleja que en el 25% de las plazas de pediatra ejercen facultativos generales. En Castilla-La Mancha se llega nada menos que al 41%, porque la falta de especialistas en determinadas áreas de Atención Primaria es recurrente e intensa. No se cubren todas las plazas disponibles y también resulta muy difícil realizar determinadas sustituciones. De hecho, en numerosos concellos el pediatra no pasa consulta a diario. Entre las soluciones que buscó el Sergas para encontrar médicos de familia o pediatras fue adjudicar plazas definitivas por concurso de méritos (106 de facultativo comunitario y 60 de pediatría), sin tener que acudir a una oposición. El objeto es hacer más atractivos los puestos. Generar atractivo El PP argumenta que las sociedades de pediatría señalaron que una de las vías para incrementar el atractivo de los contratos en Atención Primaria podría ser facilitarles a esos profesionales “compaginar la presencia en el centro de salud con determinadas actividades hospitalarias, como consultas especializadas o guardias de urgencias”. Este “enfoque” se realizó durante el verano de manera experimental, ofreciendo contratos al personal facultativo residente que terminaba su formación con una cláusula específica que permitía fijar un máximo de un 40% de la jornada en otro centro hospitalario o de Atención Primaria de la misma área. Pero esta medida que se aplicó con “carácter extraordinario y con una vigencia limitada”, sostiene el PP, conviene ahora “extenderla y consolidarla para facilitar la cobertura de plazas en los centros de Atención Primaria o en los hospitales comarcales por parte de profesionales que tienen también inquietudes por participar en determinados tipos de actividad clínica que se localiza en los centros más grandes”. De ahí que el grupo parlamentario que sustenta a la Xunta reclame a la Consellería de Sanidade –que no ha dado detalles sobre la iniciativa pese a consultas de este periódico– que permita a los pediatras contratados para plazas de difícil cobertura en Atención Primaria ejercer también de forma simultánea en los hospitales de referencia de su área sanitaria.