“El 30% de las plazas de Pediatría están ausentes. Nunca habíamos estado así”

“Hay momentos en los que uno cree que puede ayudar”. Ese es el motivo por el que el doctor Roberto Devesa, que atendía una consulta de Medicina de Familia en Redondela, aceptó asumir la Jefatura de ese Servicio hace cuatro años, tras la dimisión en bloque de responsables de Primaria. Desde hace dos años, busca soluciones para la crisis que vive este nivel asistencial desde el equipo de Dirección del Área Sanitaria de Vigo y, en marzo, se puso al frente de todos los centros de salud.

–¿Cuál es el principal problema que encontró en la ronda que acaba de terminar por los centros de salud?

–Es común a todos los centros. En Galicia, en las otras comunidades y yo diría que en Europa, también. Es la falta de médicos de familia. Tenemos 15 vacantes sin cubrir. Llevamos años pidiéndole al Ministerio de Sanidad un aumento en las plazas MIR. Les hemos pedido una flexibilización en los criterios para concederlas porque uno es que el centro tenga mínimo de cuatro médicos. Pedimos que baje a tres. En este área se forman el 100% de las plazas que están acreditadas. Y, luego, en las jubilaciones intentamos que el profesional prorrogue. En el área, el 80% de los profesionales lo está haciendo. Doy las gracias a Dios y a ellos. Por ejemplo, este año se jubilan 50; sería un problema que no prorrogaran y 40 lo están haciendo.

–Pero en algún momento no podrán prorrogar más.

–Hasta los 70 años pueden. Esperamos que se aumente el número de residentes e ir compensando. Este año pasamos de 24 a 39 plazas MIR para esta área.

–¿Y creen que pueden forma más?

–Los mejores formadores de residentes de España están en Galicia y ellos lo saben. Ahora se están escogiendo las plazas de MIR y el mayor porcentaje de las de Familia adjudicadas en España, el 20%, son en Galicia.

–¿Cuántos residentes más por año podrían soportar los centros de salud para tutorizar?

–Depende. Hablamos con los adjuntos de los centros de salud e intentamos que se conviertan en formadores. Una vez que tenemos el grupo cubierto, seguimos indagando, pero no tengo el dato. Estoy seguro de que si nos dijesen que podemos aumentarlo, lo haríamos porque a la gente le gusta formar. Saben que un residente formado aquí es más fácil que acepte un contrato Aparte, creemos que, si la edad de jubilación ha subido a los 67 años, lo normal es que puedan prorrogar hasta los 72. Hay muchos médicos que hubieran seguido y que hemos tenido que decirles que no porque tenían 70 años. Por lo menos, en el momento actual de déficit severo de médicos de familias. Otro punto importante es crear de una vez la especialidad de Urgencias [se pondrá en marcha en 2024], porque ahora en el Cunqueiro hay 55 médicos de Familia trabajando en Urgencias. Si se hubiera creado hace muchos años, esos médicos estarían ahora en Primaria.

–En pediatría tienen cuatro vacantes. No parecen muchas.

–Tenemos 75 pediatras. Es un 8%.

–Y a esas vacantes tienen que sumar las ausencias.

–En este mismo momento y desde hace una semanas, el 30% de esas plazas están ausentes. Por bajas laborales, por embarazo o por otro tipo de permisos. Nunca habíamos estado así, que yo recuerde.

–¿A qué lo atribuye?

–Pues la verdad es que no lo sé. Son distintos tipos de permisos. No hay una causa principal a la que se pueda achacar.

–¿Con cuántos sustitutos cuentan?

–Es variable porque los sustitutos a veces quieren trabajar aquí y a veces en otro lado. Hay que ir llamando uno a uno y ofreciéndole la ausencia. Igual que en los médicos de familia, las vacantes que son difíciles de cubrir son las que están lejos de Vigo y los turnos de tarde. No tanto las de centros que están solos, como sí influye en los doctores de adultos. Pero, por ejemplo, la única pediatra de Salceda, que está de baja, está cubierta todos los días por prolongaciones de jornada de otros profesionales. Intentamos siempre que estos centros que están solos, estén cubiertos. Hay veces que no es posible.

–¿Es a raíz de esto que emite la instrucción del pasado viernes para centros con todos los pediatras ausentes?

–Es una instrucción a petición de varios jefes de servicio y de unidad que veían la necesidad de que hubiera una forma de actuación común para tratar estas ausencias. Es una medida temporal, esperamos que esto se recupere. Es para centros donde haya una ausencia total de pediatras y lo que pretende es que cuando vaya la madre de un niño a pedir cita, darle una atención que creemos que debe ser siempre realizada por un profesional. Este debe valorar al niño y decidir que si necesita una atención posterior presencial con un pediatra o incluso derivarse al hospital. Creemos que se mejora la atención de esta manera y que se ha tergiversado un poco el mensaje.

–La CIG dice que pone en una situación de inseguridad a Enfermería.

–Vayan por delante que creo que están más que capacitadas para hacer una valoración. En todo caso, si tiene algún tipo de duda, comunica telefónicamente al pediatra. Por ejemplo, si llega un niño con dificultad para respirar y es una enfermera sin experiencia, llama al pediatra y este le puede pregunta: ¿El niño está parado o está activo? ¿Qué color tiene? ¿Hunde la piel que hay entre las costillas al respirar?... Si está muy mal, lo atiende inmediatamente un médico de familia allí; o puede pedir que se lo lleven allí; o que lo trasladen al hospital; o considerar que puede esperar... Hay mil opciones, pero siempre dirigidas a través de un profesional que sepa evaluar. Lo que no vemos adecuado es que lo hagan administrativos.

–¿Cómo van a organizar la atención en verano?

–Vamos a intentar que esta situación que ha surgido puntualmente, se corrija. Si persiste el déficit profesionales y seguimos manteniendo ese porcentaje del 30% o si se dispara todavía más como consecuencia de las vacaciones vamos a tener que tomar una medida de centralizar. No es de nuestro agrado, pero haremos lo mismo de otros años.

–¿Se centralizaría en uno solo o usando centros cabecera?

–Los cabecera. Sería un disparate centralizar en uno solo. No creo que se llegue a ese extremo.

–Será una centralización más acusada que otros veranos si están en una situación peor.

–No tiene por qué. Este déficit no tiene por qué llegar al verano. No seamos tan pesimistas.

–Otra de las soluciones que siempre se habla es reducir al turno solo de mañana. ¿Se lo plantean?

–Son decisiones que no me corresponden.

–¿Qué pueden hacer para fidelizar a los médicos que finalizan el MIR?

–Se queda el 90%. Estoy en contacto permanente con ellos, desde hace mucho tiempo. Son el futuro y hay que cuidarlo. Les ofrecemos contratos ahora ya de tres años, interinidades y la posibilidad de presentarse a plazas en propiedad [sin oposición].

–Y más allá de fidelizar, ¿para atraer?

–Las plazas que se han convocado de facultativo especialista de Atención Primaria sin oposición, algunas de ellas han sido cubiertas por gente de otras áreas.

“Mientras no aumenten los médicos, la solución pasa por agendas de prolongación de jornada”

–¿Ve posible poner un tope a las agendas con los pacientes urgentes?

–Hay dos sistemas de control. Uno es el XIDE, que organiza la demanda y la distribuye con el profesional más adecuado. Está empezando y está sujeto a revisión permanente. Es una parte de la respuesta a la eterna demanda de regular a los pacientes sin cita. Las agenda se desbordan porque no hay médicos. La mejor respuesta es aumentarlos. Mientras, la solución pasa por agendas de prolongación: que el que pasa consulta por la mañana siga por la tarde y el de la tarde, por la mañana y que asuman esas horas, evidentemente, remuneradas y voluntarias.

–¿Cuándo se van a poner en marcha estas estas agendas de otro autoprolongación?

–Es inminente, pero no sé el día.

–Desde CESM proponen que, a partir de x casos urgentes, se envíen al PAC. ¿Cómo lo ve?

–Inviable en una situación de déficit severo de profesionales. Para que eso funcione habría que abrir los PAC 24 horas. Se necesitaría personal para trabajar en los 9 PAC del área por la mañana. Son muchos.

–Sobre el programa XIDE, los colegios de médicos ya han anunciado que lo van a impugnar. ¿Entiende las críticas?

–Trabajo con las cartas que me dan. No creo que deba opinar. He trabajado muchos años en el 061 y a veces hay que ordenar la demanda porque para toda Galicia hay 10 u 11 personas. Con una serie de preguntas se distribuye el trabajo rápido. Pero ahí llevan muchos años y aquí está empezando. Lo ideal es tener más médicos. Mientras, es una herramienta para ordenar la demanda sin cita. Aprovechémosla y, si tiene problemas, mejorémosla. Está sujeta a valoración de cualquier profesional. Ha bajado entre un 30 y un 40% la sobredemanda y eso es muy positivo.

–Otra de las medidas anunciadas para descongestionar a los médicos es la incorporación de otro tipo de profesionales a los centros de salud. Había una demanda de un psicólogo por centro de salud. ¿Lo veremos?

–Yo creo que sí. Lo que no veo en la bola de cristal es cuándo. En el área tenemos once unidades de salud mental con 24 psicólogos. Es una incorporación progresiva. No tengo el dato de cuánto se van a incorporar este año.

–¿Y fisioterapeutas? Es otra de las demandas de los médicos de familia, porque un gran volumen de los casos que llegan a sus consultas son dolores musculoesqueléticos.

–Efectivamente, como vivimos muchos años, tenemos muchos problemas musculoesqueléticos. Tenemos 11 centros en los que los hay fisioterapia. Quisiéramos tenerlos en todos, pero cuándo y cómo es algo que yo tampoco te puedo responder.

–¿Qué va a pasar con las matronas este verano?

–Si no está la matrona, entiendo que la atención la realizará el médico de familia, pero con las matronas que ocurre lo mismo que con los médicos de la familia que hay un déficit formativo. Supongo que las medidas pasan por lo mismo que los médicos de familia. No tengo tampoco el dato de los que las matronas que son precisas.

–Otra de las demandas de lo de los centros de salud es una mejor conexión con el hospital. Denuncian que hay teléfonos a los que nunca responden en el hospital. ¿Han avanzado en este tema?

–Hay varios medios o canales de comunicación. Primero, la interconsulta, a través del Canles, que tiene unos criterios muy definidos. Es para ciertas cosas en cada especializado. Pero para cualquier duda de tipo clínico llevan unos meses funcionando dos buzones de resolución de dudas tanto administrativas como clínicas. ¿Que hay algunos servicios en los que no funciona el Canles? Puede ser una cosa puntual, pero creo que es un sistema pionero que no tienen todas las áreas y que está por desarrollar. En la mayoría de los servicios funciona bien.