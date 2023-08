Las evaluaciones de diagnóstico sobreviven en la Lomloe y se estrenan el próximo curso

En poco más de un mes arrancará el curso 2023-24, que se caracteriza por finalizar el proceso de implantación de la nueva legislación educativa, la Lomloe. Aunque por ahora quedan aparcados los cambios relacionados con la admisión y acceso a la universidad previstos para este año –el Gobierno emplazó a dejar el inicio de la reforma de selectividad en manos del Ejecutivo que saliera de los comicios generales–, sí entrarán en vigor las modificaciones relativas al currículo en los cursos pares y las nuevas evaluaciones de diagnóstico establecidas en la normativa, que afectarán al alumnado de 4º de Primaria y de 2º de la ESO.

El nuevo marco legislativo mantiene unas pruebas de las que el Ministerio de Educación resalta el carácter censal y la finalidad diagnóstica y que deben valorar, “al menos”, el nivel de dominio de las competencias lingüística y matemática del alumnado. Los resultados, como ocurría ya con la normativa anterior, no se podrán utilizar ni para hacer valoraciones individuales del alumnado ni tampoco se permite que a partir de ellos puedan establecerse rankings de centros. De lo que sí se trata, conforme a lo que explica el Gobierno central, es de que los colegios e institutos tengan en cuenta los desempeños en el diseño de sus planes de “mejora”.

Una nueva orden

La Consellería de Educación es la encargada de regular el desarrollo de las pruebas para Galicia y ha publicado en el portal de Transparencia una consulta para recabar opiniones para elaborar la orden. La Xunta alega que, a pesar de que ya existe una normativa específica que prevé las pruebas en los mismos cursos, 4º de Primaria y 2º de ESO, esta se remonta a 2010 y no se corresponde con el marco legislativo y curricular vigente, por lo que ha de ser derogada y sustituida por una versión nueva.

La de mitad de etapa no es la única evaluación que recoge la nueva legislación educativa. Para los cursos finales de etapa, 6º de Primaria y 4º de ESO, pero en ese caso con carácter muestral –el Ministerio habla de muestra “representativa”– se establece la denominada “evaluación general del sistema educativo”. Este segundo tipo de evaluación, que tendrá carácter plurianual y que no compete solo a las autonomías, ya que tendrán que realizarlo en colaboración con el INEE (Instituto Nacional de Evaluación Educativa), no busca descender al detalle de cada centro, sino aportar una radiografía de cómo funciona el sistema educativo de la comunidad y en general. La previsión con la que trabaja el Ejecutivo central es que en el curso 2024-2025 se aplicará la primera edición de esta evaluación general, que incluye las competencias STEM y digital,además de la lingüística, la matemática y la plurilingüe, en el curso de 6º de Primaria y al año siguiente en 4º de ESO.