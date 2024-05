El 112 Galicia tira del clip más viral de ElXokas para pedir "sentidiño" a la población

Fue el clip con el que ElXokas dio el gran salto al universo virtual. Ese extracto de vídeo que se hizo viral es reconocido por todos como "Esto no es un juego", discurso que lanzó el 'streamer' gallego en un directo hace unos años, y que dejó infinidad de frases para la historia que se enmarcan dentro de esa lista de clásicos que hoy se utilizan como recurso de todo tipo de memes y chistes.

"Si pierdes una partida a un videojuego y no te enfadas porque piensas que eres un juego eres una mierda, eres una basura, no vas a conseguir nada en la vida, eres un perdedor. Siento decírtelo, esto no es un juego, nada es un juego", relataba ElXokas en esa conexión de 2021 con sus seguidores.

Precisamente, para evitar esas falsas llamadas que, por lo que se ve, reciben de los que quieren 'hacer la gracia', y que tanto afectan a este esencial servicio que salva vidas, el 'Comunity Manager' del Centro Integrado de Emergencias 112 Galicia ha editado este reconocido vídeo (eliminando las palabras malsonantes) para advertir a la población gallega que "utilizar este número de emerxencias para gastar unha broma pode levar a mobilizar recursos moi necesarios en casos que si son reais".

El comentario que acompaña al clip también repite la famosa cita del creador de contenido lucense para pedir "sentidiño cando marques os nosos tres díxitos. Chamar ao 1-1-2 para facer bromas non é un xogo. Que llo pregunten a Elxokas".