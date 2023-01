Casi 19.000 gallegos dejaron el mercado laboral a final de año para volver a estudiar

El efecto llamada de las oposiciones, pero también elevar las posibilidades de sortear empleos precarios, incentivaron a finales del año pasado a 18.700 gallegos a aparcar el mercado laboral, renunciando no solo a trabajar, sino incluso a buscar un puesto, para centrarse en estudiar, tanto para lograr una plaza de funcionario como para obtener una titulación que aumente sus opciones de cobrar un buen salario o reciclarse.

Galicia cerró el año 2022 con 184.300 ciudadanos inactivos, es decir, que no buscan un empleo de forma proactiva y no figuran en las listas de demandantes oficiales, alegando para ello centrarse en su condición de estudiante. La cifra es prácticamente la misma que los 185.000 de finales de 2021, pero la evolución anual marca una gran diferencia.

El último trimestre del año coincide con el inicio de los cursos académicos y de la vuelta al cole de los opositores que acuden a las academias para preparar las pruebas de acceso a la función pública. El tercer trimestre, es decir, el verano, registró 165.600 inactivos por motivos de estudios, cifra que se disparó en 18.700 personas en el cierre del año. El aumento en 2021 fue “tan solo” de 11.000, es decir, se produjo un aumento del 70%, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La búsqueda de prosperidad a través de los estudios explica este incremento. “La inversión en formación es la mejor receta para incrementar el capital humano con el objetivo de conseguir un empleo o mejorar las condiciones laborales si ya se tiene uno. En consecuencia es normal que aumenten los años de estudio para mejorar las oportunidades laborales. Aunque no es una relación lineal, puesto que no siempre más educación implica siempre un incremento de las tasas de ocupación o de reducción de desempleo, todo ayuda”, explica Alberto Vaquero, profesor e investigador en el departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidade de Vigo (Grupo GEN de investigación).

El factor estacional también explica que el último trimestre del año sea el momento de mayor abandono del mercado laboral para centrarse en los estudios, debido al inicio del curso académico y la finalización de los empleos de verano. “La salida de la población activa puede ser debido a la finalización de muchos contratos temporales de jóvenes que estaban trabajando en verano y que ahora vuelven a las clases y, por lo tanto, salen de la población activa. También puede deberse al aumento de la oferta pública de empleo que tras algunos años congelada o bajo mínimos se ha recuperado”, añade Alberto Vaquero.

A esa cuestión se añade el bombeo de plazas públicas para cubrir las jubilaciones de las generaciones que accedieron en los años ochenta a la administración, cuyos relevos no fueron afrontados durante los años posteriores a la crisis financiera 2008-2012, en los que se congelaron las tasas de reposición.

Puestos en la Xunta

La Xunta ilustra esa oportunidad laboral. Su oferta pública de empleo para la administración general alcanza este año los 1.124 puestos, de los que 702 son de acceso libre y 422 de promoción interna.

Todavía no se han hecho públicas las ofertas para sanidad y educación, pero solo en este último apartado el año pasado la OPE alcanzó las 2.600 plazas.

Las claves

¿Quiénes son las personas inactivas? Se trata de aquellos ciudadanos mayores de 16 años que no tienen trabajo y no buscan un puesto de forma activa.

¿Cuántas tiene Galicia ahora? La comunidad registró al cierre de 2022 1,1 millones de personas inactivas. Los que alegan estar son 184.300, según la EPA.

En una década suma 42.000 más Los inactivos por estudios del cierre de 2022 son los mismos que en 2021, aunque la vuelta a las aulas el año pasado fue mayor. En 2012, eran 142.200.

María Maneiro - Aparcó el mercado laboral para estudiar

“Reciclarse de forma constante es básico para lograr mejoras laborales”

A sus 36 años, María Maneiro decidió que era el momento para dar un volantazo a su vida profesional, aparcando el mercado laboral e iniciando un doble grado universitario de Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

–¿Por qué se matriculó en la universidad y por qué eligió ese doble grado?

–Por determinadas circunstancias laborales, no me sentía a gusto en mi trabajo y decidí darle un giro a mi vida y meterme en la aventura de estudiar nuevamente. Siempre me atrajo el trabajo de recursos humanos. Al acabar el instituto me matriculé en Psicología con la idea de especializarme en psicología del trabajo, pero al final la dejé en tercero. Ahora encontré las ganas y la carrera adecuada para lo que me gusta.

–¿Es difícil volver a estudiar a los 36 años y con dos hijos?

–Sí, lo es. Volver a estudiar después de tanto tiempo no es fácil, volver a memorizar, las rutinas, etc. Por no decir que con dos niños todo se complica porque ellos también reclaman su tiempo, pero soy una privilegiada, porque tengo una pareja que me ayuda en todo lo que puede y me apoya al 100% en mi decisión de volver a estudiar. La ventaja que tengo ahora es que tengo las ideas claras en qué es lo que me gusta y estudio porque quiero y no por obligación.

–¿Qué dificultades ha encontrado y qué mejoras deberían aplicarse para favorecer el estudio a distancia?

–Ahora mismo estoy estudiando en una universidad privada, ya que la UNED no ofertaba el grado que yo quería, y he de decir que está muy bien estructurada y facilita mucho la conciliación con el trabajo. Tienes clases a las que puedes asistir en directo o por diferido y las hay tanto de mañana como de tarde, además de los exámenes que se realizan en fin de semana. Una de las pocas cosas buenas que nos ha dejado la pandemia ha sido que se ha avanzado muy rápido en todo lo relacionado con las actividades on line, no presenciales, que facilitan el acceso a un montón de cosas.

–¿La formación eleva las posibilidades de lograr mejores empleos y mejores condiciones laborales?

–Sí, por supuesto. En un entorno laboral tan competitivo y volátil como el de hoy en día, la formación y reciclarse constantemente es básico para optar a los puestos de trabajo y a las mejoras laborales.