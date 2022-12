14·12·2022 12:43

Su presencia responde a ser coautor del libro "Análisis de las amenazas del sistema ferroviario. Aplicación de los métodos comunes de seguridad", encargado por la Dirección General de Ferrocarriles al Cedex, Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas del Ministerio de Transporte. Le pregunta el abogado del Estado Javier Suárez por qué en su libro no se recoge como amenaza el exceso de velocidad.

"¿Qué problemas teníamos entonces? Choques, descarrilamientos… el exceso de velocidad en curva no se identificó porque no lo teníamos en la cabeza y luego investigando los 25 años anteriores, desde 1998, no hemos encontrado nada. Miramos por internet, pero no tuvimos acceso a la base documental de Renfe, pero si hubiera aparecido un accidente significativo hubiera aparecido en la prensa. Una recta no supone un riesgo mayor que una curva. No se nos podía ocurrir porque no existían estadísticas", responde el testigo-perito.