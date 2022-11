El gasto de la Xunta desde 2019: A Coruña recibe 3.840 millones más que Pontevedra

La distribución territorializada del gasto presupuestario de la Xunta (el 91% del total) asignará el próximo año 4.502 millones de euros a la provincia de A Coruña, lo que significará 813 más que los reservados para la de Pontevedra. Pero esta diferencia no es puntual, sino que se mantiene a lo largo de los años. Solo desde 2019, la provincia del norte ha recibido de los presupuestos de la Administración autonómica 3.840 millones más que su vecina del sur. La causa principal es el efecto “capitalidad”, que hace concentrar en A Coruña, singularmente en Santiago, las instituciones autonómicas, con el incremento del presupuesto asociado al mayor número de empleados públicos (nóminas) y sedes institucionales (mantenimientos y reforma).

El mayor presupuesto consignado para A Coruña no solo lo es en términos absolutos, sino que también lo es en gasto por habitante con respecto a Pontevedra, pues mientras que en la primera ascenderá a 4.024 euros per cápita en 2023, en la segunda se queda en 3.913, es decir 111 euros menos, una diferencia que también es una constante en el último quinquenio. Lugo y Ourense van por otro lado, con gastos por habitante muy superiores (5.288 y 5.168 euros, respectivamente), debido a unos costes fijos anuales en relación a una menor población y a que las administraciones refuerzan en estas dos provincias los recursos públicos en aras de la cohesión territorial.

Sin embargo, estos desequilibrios no son tan evidentes entre Pontevedra y A Coruña, aunque sí la diferencia de gasto presupuestario, algo que los economistas consultados atribuyen al efecto “capitalidad” como causa fundamental. Pero no es la única. “Es cierto lo de la capitalidad, pero no lo explica todo”, precisa José Luis Outes, catedrático de la Universidade de Vigo. “La provincia de Pontevedra siempre ha quedado relegada en la cadena de decisiones políticas”, indica, en alusión a las distintas preferencias de actuación de los responsables políticos.

A su juicio, lo que ha fallado tradicionalmente en Pontevedra es la falta de un plan articulado para impulsar espacios productivos, distributivos y habitacionales e infraestructuras de transporte –especialmente el ferrocarril–, algo que achaca a la deficiente colaboración institucional entre las administraciones autonómica, provincial y municipales.

Para Santiago Lago, catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo, el aspecto clave es la capitalidad y, concretamente, Santiago de Compostela. En la provincia hay 11.500 empleados públicos más que en Pontevedra y eso ya supone unos 400 millones de euros adicionales, un aspecto a tener muy en cuenta, según Lago.

Una opinión similar la expresa el profesor e investigador del grupo GEN de la Universidade de Vigo Alberto Vaquero: “En parte puede ser por el peso del empleo público autonómico, sobre todo por el caso de Santiago”.

Red de instituciones

¿Qué tiene A Coruña que no hay en las otras provincias? Pues las principales instituciones autonómicas: la Xunta con casi todos sus entes, organismos y sociedades públicas, el Parlamento, el Consello de Contas o el TSXG, cuyos funcionarios y mantenimiento de la infraestructura lo paga el Gobierno gallego de sus presupuestos.

“Esto tiene importantes repercusiones sobre la distribución territorial del gasto y aunque se queda en A Coruña, su impacto económico y social se reparte por toda la comunidad”, sostiene el economista de la Universidade de Santiago Melchor Fernández, quien expone otras razones sobre la diferencia de gasto entre las provincias atlánticas.

“Es también muy relevante la superficie. Una mayor extensión territorial supone un mayor coste y necesidades de servicios. Además de ser A Coruña una provincia de mayor extensión (mayores costes de comunicación e infraestructuras), también es mayor la dispersión de la población y, por tanto, con más necesidades de servicios”, añade este economista. Un tercer factor, a su juicio, es que en gran parte de la provincia de A Coruña la situación es más parecida a la realidad territorial y agraria de Lugo y Ourense, que a la realidad industrial y de servicios de la provincia de Pontevedra.

Juan José Santamaría, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidade de Vigo, comparte la opinión del efecto “capitalidad”, pero entiende que este escenario puede cambiar. “Habida cuenta que en la provincia de Pontevedra y, en concreto, en el municipio de Vigo tiene mucho peso la industria y sobre todo la automoción y la construcción naval, entiendo que tal situación debiera revertirse a partir de 2023 por los fondos europeos cuya aplicación se le haya asignado a la Xunta”, argumenta.

En 2019, la diferencia de presupuesto en favor de A Coruña con respecto a Pontevedra era de 679 millones de euros; de 670 al año siguiente, para subir a 835 en 2021 y a 843 este año y quedar en 813 en los presupuestos de 2023. En estos cinco años, el gasto per cápita también si sido inferior en Pontevedra, siendo la media del quinquenio de 137 euros por ejercicio.