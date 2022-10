05·10·2022 12:00

Grupos de letrados han protestado también debido a la negativa de la jueza de alterar el orden de declaraciones, especialmente por la del jefe de seguridad de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea en la fecha de los hechos.

"No considero que haya motivo alguno para alterar orden de declaraciones. Se dio tiempo a las partes para alegaciones y no se hizo. Organizar un juicio de este tipo es muy costoso para el órgano judicial y no hay motivo para alterar nada", ha rebatido la jueza, María Elena Fernández Currás.