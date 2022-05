Políticos gallegos que dan la nota, literalmente

Bien es cierto que a muchos políticos se les critica por dar el cante o la nota, hablando en sentido figurado. Pero es que algunos saben hacerlo en el sentido literal de la expresión. Y en Galicia, uno de ellos es el alcalde de Ourense, virtuoso del piano y que en las últimas horas anunciaba que se sentará al teclado para tocar la marcha nupcial en las bodas del consistorio. Con Gonzalo Pérez Jácome comienza este repaso a los talentos musicales, más o menos ocultos, de algunos de nuestros políticos con instrumentos como la guitarra, la gaita, la pandereta o el trombón.

GONZALO PÉREZ JÁCOME, ALCALDE DE OURENSE (D. O.)

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, (Ourense, 2 de agosto de 1969) es capaz de "estar en misa y repicando", casi literalmente. Su instrumento es el piano, una pasión que ha vinculado a una de sus competencias como regidor. Y es que el edil de Democracia Ourensana anunciaba esta semana su ofrecimiento a tocar al órgano, la marcha nupcial a los que lo elijan para oficiar su boda.

Interpretará el tema clásico de Mendelssohn como incentivo opcional y exclusivo a aquellas parejas que decidan que los case él y no otro concejal. Gonzalo Pérez Jácome, que según sus cifras, oficia el 75% de los enlaces civiles en el consistorio tomó esta decisión , “para aumentar el lustre y contribuir emotivamente, en uno de los momentos más importantes y mágicos que existen en la vida de las personas”.

Y es que, además de vender pianos desde la tienda de música que regentaba, Pérez Jácome sabe tocarlos. Cuando el regidor de As Burgas tomó la batuta del concello se trajo consigo un instrumento que ahora le acompaña. "Soy el primer alcalde de España que tiene un piano en su despacho", presumía el líder de Democracia Ourensana cuando instaló el teclado en su oficina.

En varias ocasiones ha publicado vídeos en sus redes sociales, bien dedicando el 'Feliz en tu día', del payaso Miliki como homenaje a "todos los que cumplan años este día", o interpretando el himno gallego, el Día de Galicia, 25 de julio.

También participó en el festival Piano Meeting, tocando en la Praza Maior y mostrando sus aptitudes musicales ante el público asistente, evento que se celebró hace casi tres años.

ABEL CABALLERO, ALCALDE DE VIGO (PSdeG)

El derroche de habilidades en cualquier campo del alcalde de Vigo ya no es noticia. Abel Ramón Caballero Álvarez (Ponteareas, 2 de septiembre de 1946) se atreve con todo lo que se le ponga por delante, como así demuestra cuando preside algún acto que se preste a experimentar. Baila cuando el evento lo propicia, bien con niños o con un robot;

Si inaugura un gimnasio, se atreve con el crosffit y realiza dominadas en anillas o levanta pesas. También ha sido pinchadiscos, se ha subido a una bici y a un monopatín como 'rider' y 'skater', y no escapa a cualquier deporte en el que haya una pelota de por medio, ya sea baloncesto, fútbol y hasta tenis de mesa.

Pero tiene otra habilidad, más artística, a la que el regidor acude, al menos, una vez al año. Se trata de su talento con la guitarra que saca a relucir en su época favorita, cuando interviene en un programa de la televisión local. El villancico de Abel Caballero se ha convertido en una tradición en la ciudad, casi tanto como sus millones de luces led durante las fiestas navideñas de Vigo.

Pero no es el único lugar donde demuestra su buen hacer con este instrumento. En una ocasión, se animó a hacer un dueto con la artista viguesa Patricia Moon, a la que acompañó a la guitarra eléctrica, mientras ella tocaba su violín.

ANA PONTÓN, PORTAVOZ Y DIPUTADA DEL BNG

Ana Belén Pontón Mondelo (Sarria, 27 de julio de 1977) es la portavoz nacional del BNG, y líder de la oposición al gobierno de PP en el Parlamento gallego, tras lograr 19 escaños en las elecciones autonómicas de 2020 para su partido. La politica nacionalista compagina su profesión con su amor a la música. Pantón es pandereteira y cantareira, y al igual que el trío Tanxugueiras, formó parte de un grupo de música. Se llamaban Dirindainas -en castellano, hace referencia a esos rodeos innecesarios a la hora de contar o decir algo-, un cuarteto, que llegó a ser quinteto, acompañada de una banda de cuatro músicos, todos de su localidad natal lucense, que se definían como "cantareiras e festeiras". La formación estuvo en festivales y entró en los circuitos de la Diputación para actuar en fiestas municipales.

Su responsabilidad política le obligó a dejar esas 'foliadas', pero mantiene su pasión por la pandereta, que sigue tocando en privado y, en ocasiones, en público, como ocurrió en algún mitin de campañas pasadas. Verónica Quintela, una de las componentes, recuerda que además de cantar y tocar bien la pandereta, "Ana era la mejor con las letras. Conocía muchas canciones y siempre sabía cuáles elegir en cada momento".

JOSÉ LUIS BALTAR, EXPRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE OURENSE

José Luis Baltar Pumar (Esgos, 10 de octubre de 1940), quien de joven combinaba su preparación para ser maestro con la faceta puntual de revisor de autobús de línea, con parada en su pueblo, se convertiría finalmente en el 'cacique bueno' de Ourense. Este político comenzó como alcalde en Nogueira de Ramuín (1976-1995) y llegó a presidente de la Diputación Provincial (1987-2012) bajo las siglas del Partido Popular. Hace diez años renunció a todos sus cargos y se convirtió en un simple militante de base del PP. Su carisma y tirón político se basaba en el campechanismo, el populismo y en unas prácticas irregulares de contratación que le llevaron a ser condenado por prevaricación cuando ya estaba jubilado. Así que su pena a nueve años de inhabilitación no tuvo castigo real para uno de los más importantes barones del partido en Galicia, referente de los denominados de la "boina" del PP, frente a los conocidos como los del "birrete o urbanitas", con los que, sin embargo, supo convivir. Quizá por ese desparpajo sin filtros de 'terrateniente' poderoso del que solía hacer gala, unas formas que no gustaban a todos en la cupula popular. No obstante, el apoyo incontestable de sus simpatizantes le mantenían en primera línea.

A ese carácter cercano de Baltar Pumar contribuyó su vena musical que desarrolló a través del trombón de varas, que exhibía en charangas de pueblo con estrofas de producción propia como "Te ha pillado el carrito del helado", que incluían estrofas que llegaron a convertirse en himno de campañas electorales: "Si no eres del PP, jódete, jódete". Bandas sonoras en los actos del partido en Ourense, ante el regocijo de Manuel Fraga, José María Aznar, o el propio Mariano Rajoy

LUIS VILLARES, EXLÍDER DE 'EN MAREA' Y EXDIPUTADO

Luís Villares Naveira (Lugo, 8 de agosto de 1978) regresó en 2020 a su puesto como magistrado en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), cargo que abandonó en 2016 para ser candidato a la Presidencia de la Xunta por la formación En Marea. Durante ese impas en su carrera judicial, logró convertirse en líder de la oposición en 2016, al recabar algunos miles de votos más que el PSdeG en las autonómicas de ese año.

Uno de los pocos jueces que dictaba autos en gallego, y ligado, desde la universidad, a la órbita nacionalista, la cultura musical gallega le viene de cuna. Es ducho en varios instrumentos del folclore popular como son la gaita, el acordeón y la zanfona. Con el fol bajo el brazo y el 'punteiro' en boca sacó en varias ocasiones su vena más artística amenizando actos de su partido, como el que protagonizó en la campaña de 2016 en Cangas para cerrar su mitin. Su afición musical le viene de familia: su padre también toca la gaita, su hermano Xabi, el tamboril.

Afinando más allá de Pedrafita

Pablo Iglesias, Rocío Monasterio, Juan Carlos Girauta, García Ejea, Carles Puigdemont o Pablo Casado son algunos de los políticos en el resto de España que han mostrado públicamente sus dotes musicales. La guitarra es el instrumento más repetido en esta lista de aficionados a la música. Es el caso del que fuera vicepresidente del Gobierno, y líder de Podemos, Pablo Iglesias, cuyas actuaciones son ya populares en redes sociales.

La que corrió como la pólvora fue la interpretación de la portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid, y diputada en su Asamblea, Rocío Monasterio, que acumula miles de visitas en sus perfiles, tras subir una escena en la que canta y toca la guitarra para intentar que su hija pequeña que quede dormida.

El que fuera uno de los referentes de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ahora retirado de la política, también tiró de guitarra, pero en este caso, lo hizo para cantar 'Mediterráneo' , el clásico de Joan Manuel Serrat, en un acto de campaña.

Hace tres años, se destapó la afición por la música del que por entonces aún era presidente del Partido Popular, cargo que ahora ocupa Alberto Núñez Feijóo. Pablo Casado acudía a 'divertirse' a El Hormiguero, y Pablo Motos le 'lió' tras descubrir que sabía tocar el bajo, algo que solía hacer con su hermano. Así que, con una banda en directo, el político popular se colgó un Fender al hombro para tocar el tema 'Uptown funk' de Bruno Mars.

Puigdemont y García Ejea, 'duelo' al piano

También en 2019, el que fuera presidente de Catalunya, Carles Puigdemont, decidió felicitar el Año Nuevo desde Bélgica a los políticos independentistas en prisión grabándose al piano, tocando "La Saeta", de Serrat. Poco después, y haciendo un guiño al expresident, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, subía un vídeo a su cuenta de Instagram, también al teclado, en el que se le veía tocando el himno de España.

En el lado opuesto a este ramillete de políticos, aficionados a tocar algún instrumento, encontramos a un verdadero músico que se metió de lleno en la política. Se trata de José Antonio Labordeta, cantautor, escritor y profesor, ya fallecido, que también fue representante público, cuando fue elegido como diputado en el Congreso por Chunta Aragonesista.

No obstante, el pasado político de Labordeta se remonta al año 1976, cuando participó en la creación del Partido Socialista de Aragón. Más tarde se presentaría al Senado por Izquierda Unida y ya como miembro de Chunta Aragonesista (CHA), fue elegido diputado por Zaragoza en el año 2000, y representante de ese partido aragonesista en el Congreso de los Diputados desde el año 2000 hasta el 2008. Poco después, a la edad de 75 añós, fallecía de cáncer. Fue considerado uno de los principales exponentes de la canción de autor española, y con su voz y su guitarra como princiapales instrumentos publicó una veintena de trabajos discográficos.