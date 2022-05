Aitor Karanka destacó ayer en rueda de prensa la forma de jugar que tiene el Celta, un equipo al que el técnico vasco considera muy completo y del que espera que le ponga las cosas difíciles en el partido de esta tarde. “El Celta es uno de esos equipos que domina todas las facetas del juego. Tiene jugadores de mucho nivel y calidad con la posesión y apenas los cambia. También tiene una de las mejores recuperaciones tras pérdida de LaLiga y jugadores peligrosos en la transición arriba como Iago Aspas pero también Nolito o Santi Mina”, comentó el míster del equipo andaluz, que destacó la gran virtud de los celestes. “Es un equipo reconocible a la hora de analizarlo, pero en muchas facetas distintas, no solamente en la ofensiva o la defensiva. Ese es el problema al jugar contra ellos”, sentenció.

Sobre los suyos, Karanka lamentó las bajas de su equipo en defensa, con casi media docena de bajas, y aseguró que al menos un canterano estará hoy en el once inicial. “Está claro que alguno va a jugar, no sé si uno, dos o los tres”, señaló. Además, explicó cómo ha sido su primera semana completa de entrenamientos con sus jugadores. “En estos días hemos trabajado conceptos que no es que haya que mejorar sino que quizás yo trabajo más que los entrenadores anteriores. En ese camino estamos, para que los jugadores empiecen a entender mejor mis conceptos”, finalizó”.