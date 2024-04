Elegir carrera en 2024… y sin trailer

“Te encuentras de todo: el que lo tiene clarísimo, el que no sabe por dónde tirar; el que sabe lo que NO quiere, que también es muy importante; el que quiere hacer un grado concreto porque le han hablado de él, pero en realidad no sabe lo qué es”.

No solo son muchas más las opciones, sino también mucho más desconocidas. Si ya nos cuesta a todos tomar decisiones tan poco relevantes como elegir película en Netflix, imagínense ahora encontrarse con 15, 16, 17, 18 años frente a la ingente, casi oceánica, oferta académica de nuestros días. Porque esta, además, viene sin trailer.

“El mundo avanza cada vez más rápido y hay muchos títulos nuevos que no conocen, que no sabemos del todo cómo van a ir y tampoco toda la información es fiable”, describe la orientadora Candela Chan sobre el actual contexto académico - laboral, en el que las “carreras del futuro” de hoy corren el riesgo de convertirse rápidamente en las de “antes de ayer”.

Candela Chan, pedagoga y jefa del departamento de Orientación en el Colegio Mariano. / Cedida

“Pararse a reflexionar es lo más difícil porque hoy todo es ‘aquí y ahora’, pero para elegir carrera tienes que conocerte a ti mismo” Candela Chan — Pedagoga y jefa del departamento de Orientación en el Colegio Mariano

Chan está al frente del departamento de Orientación del colegio Mariano, uno de los centros vigueses que cada vez más apuestan por ayudar a su alumnado a canalizar toda esta información a través de diversos formatos. Si la feria de universidades de los institutos Rosais II, ROU y A Guía despidió el segundo trimestre en el panorama educativo vigués; la tercera evaluación ha empezado con un pionero Laboratorio de Orientación en el que el colegio Mariano quiso combinar las ponencias con una feria en la que los chicos y chicas fueron conociendo la oferta académica a través de distintos stands instalados en las aulas para la ocasión.

Un laboratorio de Orientación para el futuro en el Colegio Mariano / Marta G.Brea

Con todo, lo que más triunfó fueron los talleres con antiguos alumnos. Una oportunidad muy chula en la que pudieron charlar e intercambiar impresiones con profesionales jóvenes con experiencia laboral en función de sus intereses, con hasta 17 coloquios a elegir, entre los que no faltó la farmacia, la consultoría o la psicología.

En claves: ¿Cómo elegir tu carrera?

Sus prioridades. Preguntada por las prioridades de los chavales de hoy, la experta explica que “piensan en qué van a estudiar, pero también en el después: qué les va a ofrecer”. “Lo que vi es que preguntaban mucho por cómo era el trabajo, cuántas horas le dedicaban, la retribución… Tienen en cuenta la calidad de vida y la satisfacción. Valoran más el conjunto”, dice y añade: “Después de escuchar a algún ponente decir que ‘era muy feliz en su trabajo’, alguno decía: ‘jo, pues ya estoy dudando’. Creo que también se fijan cada vez más en trabajos con los que puedan ayudar a los demás, quieren contribuir al mundo en el que viven, lo que es una gran noticia para la sociedad”.

Sus miedos. Con respecto a los miedos, no temen tanto el no estar altura de lo que elijan como que lo que elijan no esté a la altura de lo que quieren: “Sus miedos tienen que ver sobre todo con tener que cambiar de opción, con elegir un trabajo que no les guste o que no les satisfaga”.

El papel de las familias. Según Chan, esto también ha cambiado y es que las familias respetan cada vez más la decisión del propio alumnado, son más conscientes de la importancia de dejarles experimentar por sí mismos y equivocarse: “Creo que hoy todos tenemos más claro que la motivación mueve montañas”.

Claves para elegir. Chan apunta al tiempo y al acompañamiento emocional como claves a la hora de decidir, un proceso en el que hemos de buscar el equilibrio entre el idealismo y el pragmatismo. “Pararse a reflexionar hoy en día es lo más difícil porque no estamos programados para eso, todo es aquí y ahora, pero para esto tienes que conocerte a ti mismo, tus gustos y habilidades. No puedes empezar a pensar en qué vas a estudiar un mes antes de la ABAU”, explica la experta, que insiste en que esta decisión debe ir gestándose a lo largo de toda la vida escolar y con respaldo emocional, especialmente en 2º de Bachillerato, “un curso que les pone un poco al límite”, y con equilibrio: “Yo creo que cuando eres bueno en algo, vas a conseguir que te vaya bien, pero podemos encontrar un equilibrio indagando sobre qué vía, dentro de lo que nos gusta, va a ser más rentable”.