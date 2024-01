Na procura da estrela

No seu debut como director de longametraxes, Carlos Martínez-Peñalver proponnos un argumento que é, ao mesmo tempo, fabuloso e social, lendario e divertido, en que se mesturan a historia dun mozo fonografista por terras de Viriato (que pasou de ser gardador de rabaños, cazador e bandido a heroe de toda unha nación) e a dun pastor que, vivindo na pobreza e habitando nunha aldea tristoña, decide abandonalo todo para seguir o rastro dunha estrela do ceo. Non estamos diante dunha visión quimérica, nin tampouco alucinada, dos moradores da Serra da Estrela. Desfilan ante nós personaxes que desaparecen, montañas que cantan, gardas forestais iracundos, pastores enigmáticos, curas, ecoloxistas, ovellas e árbores, pedras e situacións cómicas; tamén, secuencias de profunda revelación en que percibimos o lamento silencioso dun pobo que xa non é quen de escoitar os cantos da súa Terra.

O acertado estilo do filme vertébrase arredor de dúas opcións: a primeira baséase no uso da distancia focal -sen caer en ningún momento no documentalismo social- para denunciar a deforestación especulativa e o abandono das zonas rurais; a segunda opta polo emprego do plano e contraplano para nos presentar dous modos de vivir e de entender a vida antagónicos. Dun lado temos a Xoel (un urbanita cuxa visión idílica do traballo pastoril xerará máis dunha situación hilarante) e doutro, os retranqueiros habitantes de Folgosinho, reunidos nun furancho. Por unha banda, a realidade; pola outra, a nosa interpretación da súa aparencia.

Martínez-Peñalver válese dunha peculiaridade única, connatural á nosa cultura: o feito de que a inmensa maioría das historias e lendas que constrúen o noso imaxinario colectivo non temen mirarse no espello convexo da caricatura nin no cóncavo da realidade social. Cara ao final da fita o cineasta galego dá outra volta de torca, estraña e lírica. O protagonista alcanza o punto máis alto da Serra, aquel que está máis perto da Estrela, para comprobar, con estupor, que o que el cría que ía ser o Paraíso non é outra cousa que un centro abarrotado de peregrinación comercial.

A realizadora Mercedes Álvarez afirmaba, no seu documentario Mercado de futuros (2011), que o capitalismo se apodera dos nosos soños para mercadear con eles, coa linguaxe e co futuro. Peñalver lémbranos, alén disto, que a verdade se atopa -hoxe máis que en ningumha outra época- lonxe do relato oficial, pois só da man de fábulas fermosas e brincadeiras lúcidas como as que imos presenciar (nota: “artigo libre de spoilers”) aínda é posíbel regresar a Ítaca. E non creo que vaiamos ter moitas oportunidades de ver unha fita tan brillante e cativadora como Á procura da estrela (sobre todo tendo en conta a deprimente paisaxe cinematográfica que nos contorna). É intrigante e cómica, intelixente e tremendamente humana. Unha proposta que, entre outras calidades, trata sobre a arte de narrar e sobre as imprevisíbeis consecuencias que estas narracións causan nas nosas vidas. Xoel, o seu inesperado heroe, advírtenos que talvez sexa este o mellor momento para retomar o noso pasado, agora que xa non resta futuro.

Cartaces a contracorrente

Unha das exposicións que máis me emocionou ao longo da miña vida vina no SVT Espazo de Arte de Vigo. Titulábase Unha Leira de Millo e consistía nunha serie de intervencións pictóricas que, a modo de enormes viñetas, transformaban a galería nun cómic xigante no interior do cal o público se desprazaba con evidente falta de soltura. Naquelas imaxes mesturábanse as formas xeométricas perfiladas con outras que semellaban estar a piques de se esvaecer. O movemento era unha abstracción crómatica cuxo propósito posibelmente fose demostrar aos alí presentes -figurantes no seu relato- a fraxilidade dos argumentos en que fundamentamos a nosa percepción do mundo.

Para Cynthia Alfonso e Óscar Raña (Rapapawn), autores daquela brillante exposición e do magnífico cartaz de À procura da estrela, aprehender a obra de arte pasa, indefectibelmente, pola toma de conciencia do espectador como elemento que o altera todo. A súa produción como cartelistas, ilustradores e videoanimadores orixínase a miúdo partindo dunha matriz dupla (unha especie de pintura mental conxunta) a partir da cal os dous artistas constrúen os seus traballos. Todos os elementos, todo o elaborado con anterioridade, súmase ao presente para conformar un corpo autobiográfico que busca transcender, que se interroga no seu proceso e que, dentro das leis da xeometría, é consciente do tremendo acto de amor que supón a obra de arte.