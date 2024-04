Libros recomendados da semana

Os alumnos avantaxados

Especulativa e popular

Iago Fernández

Semella que a influencia de Borges e Bioy na literatura dos países de fala hispana demorou maís de medio século en se interiorizar. Coma acontece con toda influencia literatura de peso, comezou xerando un rexeitamento que o paso do tempo revertíu en aceptación. O rexeitamento correspondeulle aos autores que, coma Saer, tiveron que se desmarcar da órbita de Borges e Bioy para se constituír literariamente. A aceptación é o que caracteriza a múltiples autores vivos que manteñen co dúo arxentino unha relación de semellanza productiva, coma Bolaño ou, máis recentemente, Benjamin Labatut. Simplificando os termos, a influencia de Borges e Bioy poderíase sintetizar no cruce da ficción especulativa cos xéneros literarios populares.

Pablo Pesado é un dos escasos exemplos felices da asimilación de Borges e Bioy na literatura galega contemporánea. Outro deles é Fernando Castro Paredes, cuxo Entomoloxía para misioneiros garda non poucas similitudes coa presente nouvelle de Pesado. Gastróbulo é unha ficción especulativa sobre o evolucionismo que tende unha ponte imposible entre a embrioloxía da Ilustración e a, poderíamos dicir, teobioloxía dun futuro catastrófico. Con maneiras de ensaio e folletín de ciencia ficción, componse de catro partes referidas a cada un dos eidos trastocados por unha revelación cosmoxenética, a Embrioloxía, a Clínica, a Teoloxía e a Ecopolítica.

O relato, na medida en que xorde e se ampara en bibliografía científica, medra á sombra de “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, o conto de Borges no que o autor, a partir dunha conversa con Bioy que deriva nunha pesquisa bibliográfica, descobre Tlön, un país fantástico concebido no seo dunha sociedade secreta do s. XVII. Ao mesmo tempo, a invención dunha cosmogonía que bordea o horror fai que Borges e Bioy converxan con Lovecraft e a filosofía pesimista e antihumanista de Eugene Thacker. Doutra banda, se algo singulariza a Pesado da meirande parte dos narradores -en galego e en castelán- da súa xeración é unha competencia estilística superior, tal e como amosa no excelente penúltimo capítulo da nouvelle, no que se recrea durante varias páxinas a aparición dunha sorte de anélido interdimensional: “Foi como se se producise unha curvatura tan inclinada que a xeometría dimensional non a puidese conter e rachase como unha vexiga. Primeiro foi un punto, despois todo combou e tornou convexo, despois escoitei un aflato prolongado. Ao momento, era aí”.

Non queda máis que recibir, pois, con entusiasmo a achega de Pesado ao catálogo de Boadicea, unha editora a ter moi en conta, e dar por feito que os logros de Gastrulación se extenderán nalgunha nova achega.

Gastrulación Autor: Pablo Pesado Editorial: Boadicea Precio: 14 euros

O dominio do lobo

Cunha linguaxe propia

Oriana Méndez

Diarios / 1 [Azul Monforte], de Antón Lopo, saíu á luz gañando o Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño, que lle valeu a súa primeira edición en Espiral Maior. Con importante recoñecemento no público e na crítica, a finais do ano pasado acadou a segunda edición e inaugurou un novo selo editorial, Noudelo e Ribón, baixo o paraugas da Fundación Novoneyra. Agora, este artefacto poético, de extraordinario magnetismo e voz tan enérxica como identificable, recibe o Premio da Crítica Española en poesía para obras escritas en galego. Celebramos. “A da poesía non é propiamente unha lectura, senón unha experiencia”, pronuncia Antón Lopo coa acostumada agudeza do seu pensamento. Un pensamento, unha forma de estar no mundo, a de Lopo, unha ollada sobre as cousas e unha maneira de relacionarse con elas na poesía, na narrativa, no ensaio, na performance e mesmo na edición, que o lectorado distinguirá por dous trazos que o autor combina con superioridade dende hai anos e así o volve amosar no libro que nos ocupa: a capacidade de abrir en nós sempre unha nova fenda de conciencia pola que nos impeler a imaxinar e, simultaneamente, a contención da súa propia pericia verbal para que o despregamento dun abrumador dominio da linguaxe non chegue a desenfrear o estilo, evitando o risco de aturullarnos o xuízo.

A lóxica do diario é a datación da verdade, a da confesión, que se coloca neste libro como primeira palabra do que, unha vez dentro, vai ser un enorme conxunto de poemas -breves coma disparos con silenciador, algúns; narrativos e envolventes, outros- no que a única verdade é a súa, a dos poemas, non a da biografía do autor, ou si, atravesada pola ficción e a subxectividade. A fin de contas: “Ningún fío reflicte a profundidade do Azul Monforte”. Ningunha linguaxe dá aprehendido o real, pero a linguaxe é “o único trascendente que podemos habitar”. E Lopo habita unha linguaxe propia e constrúe con ela un mundo de montañas e ríos e amizades que sempre vivifica visitar.

Diarios/ I [Azul Monforte] Autor: Antón Lopo Editorial: Noudelo e Ribón Precio: 20 euros

Universos Luísa

De música e de emocións

María Navarro

“A poesía sempre anda agochada nas palabras e as palabras viven nos libros” é a reflexión dunha nena que aniña no corpo da rapaza Luísa logo de ver que o silencio -tan necesario para interiorizar, descansar ou respirar- se apodera da cidade da Coruña, a Música e a Poesía desapareceron e a procura incansable destes elementos convértese nunha aventura que levará a Villalta e o seu Violino a percorrer os espazos onde pensan que poderían estar agochados: o Colexio, unha libraría, a rúa do Pan, o Castelo de Santo Antón ou a Torre de Hércules son testemuñas da pescuda e ao mesmo tempo son puntos de interese na traxectoria vital e emocional da homenaxeada nas Letras Galegas 2024.

Luísa e o seu inseparable violino son os protagonistas do volume que Verónica Santalices publica en Galaxia e co que introduce a cativada na vida da coruñesa, así coñecemos os seus gustos e preferencias: o instrumento musical que a acompaña, que se converte nunha prolongacióndo seu corpo e que lle serve para expresar os seus sentimentos e transmitir emocións; os patíns que tanto lle gustaban porque lle permitían deslizarse polo espazo; os centros de ensino -colexio e instituto- nos que viviu experiencias que habían marcar dalgunha forma a súa carreira profesional; o seu carácter, ás veces, reservado, ás veces, explosivo; as palabras cargadas de simbolismo e que sempre lle valen como refuxio de desexos e expresión de anhelos.

As alusións ao universo de María Luísa de la Esperanza posibilita un achegamento divertido e novidoso que ficciona a vida da escritora, violinista e profesora e que nesta ocasión se complementa coa proposta plástica que realiza Mara Méndez con atractivas ilustracións do máis suxerente.

O violino de Luísa Autor: Verónica Santalices Editorial: Galaxia Precio: 5,70 euros

Ventás clarescuras a unha vida

Verbas para entender o presente

Lois Alcayde Dans

O do diario é un formato que a novela colleu da historiografía para tecer grandes historias. Supón un xeito de achegarnos á trama dun modo máis ameno e “realista”. Lemos diarios polo morbo de entrar noutras vidas coa premisa da honestidade, malia que calquera escrito conteña a ilusión da narrativa. O diario fai posible a ilusión da conversa cos mortos. Unha conversa unidireccional xa que non podemos contrastar co autor ou autora do cal roubamos eses pensamentos íntimos.:algúns, incluso, escritos con vocación de ser lidos nun futuro. Mais non semella este ser o caso da sufraxista Hubertine Auclert, unha coñecida feminista francesa de finais do século XIX/comezos do XX.

Laiovento recupera a memoria de Auclert coa publicación do labor que fixo a historiadora Nicole Cadène en Diario dunha sufraxista. O libro é unha reunión do que sobreviviu do seus escritos cotiáns, cuxo rescatese debeu ao suceso fortuíto dunhas fotocopias que permitiron que as palabras de Auclert chegasen ás nosas mans.

Poderiamos dividir o libro en dúas partes: dunha banda, a reunión de anotacións esporádicas nese diario, entre de 1870 e 1880, con Auclert sincerándose con ela mesma. Doutra, a dun cambio radical no eixo narrativo, cunha reunión de discursos e intervencións que debullan as aspiracións dun feminismo que loitaba pola presenza das mulleres en todos os eidos, dende a Asemblea Nacional ata a comisión para organizar a exposición universal de París no 1889.

O interese e acertada pericia do libro radica en que suscita unha entrada na ollada allea, mais bóntase en falta nel unha maior peneira na vida de Auclert e unha maior contextualización,xa que o acceso directo aos escritos, ben acompañados de certeiras notas da historiadora Cayène, pode provocar certa confusión para a persoa non especializada que decida colocarse nos ollos de Auclert. O ideal sería, pois, estender a intelixencia desas notas a unha parte introdutoria algo máis rica.

O texto, porén, supón unha achega en lingua galega que é tamén un tesouro, xa que non se deixa de ter a sensación de ler palabras rescatadas, verbas e ideas esenciais para entender o noso presente, xa salvadas, aínda que sexa de xeito parcial, do esquecemento.

Diario dunha sufraxista Autor: Nicole Cadène Editorial: Laiovento Precio: 12,30 euros

