“A poesía pode construír a verdade antes que a realidade”

–Resulta curioso que, dalgún xeito, ambas obras estean conectadas pola atención que lle presta Vde. á figura da nai. A que se debe semellante devezo? Trátase dun motivo literario ou persoal?

–Tiven que responsabilizarme, durante case dúas décadas, dos coidados da miña nai e iso levoume a observar e a reflexionar de maneira intensa, por veces dolorosa, sobre a estrutura familiar ou sobre as propias relacións maternofiliais. Foi a experiencia máis profunda que tiven nunca, tanto polo esforzo como polo amor, e era inevitable que se reflectise na miña escrita. Tamén resulta obvio que Extraordinario e Diarios/1 tratan asuntos moi distintos e que a nai de Extraordinario ten moi pouco que ver coa dos Diarios, aínda que os dous libros formen parte dun mesmo ciclo. Por suposto, ningunha desas dúas nais é a miña.

–O feito de ser premiado por críticos, que se supón que son os especialistas, fai que lle produza unha satisfacción moi especial recibir estes premios?

–O prestixio do Premio da Crítica vén da súa independencia e do traballo de difusión que desenvolve a Asociación Galega da Crítica desde hai anos. Non é fácil en Galicia manter en activo un colectivo tan diverso e tan exposto, sobre todo cando non hai un aglutinante económico por medio. Para min foi unha grande alegría recibir o seu apoio. Tamén foi algo inesperado porque o pasado ano se publicaron títulos realmente importantes na poesía galega, de enorme calidade.

–Adoita considerarse que a poesía é o xénero literario máis propicio para “espirse”, para que o autor se amose tal como é. Tamén ocorre así no seu caso?

–Non me parece que a poesía sexa menos ficción que a narrativa, nin que resulte un xénero máis propicio para o nudismo emocional, sentimental, ideolóxico, terapéutico ou biográfico. O que máis me atrae da poesía é que pode construír a verdade antes que a realidade. O máis inverosímil da linguaxe vén resultar, con frecuencia, e precisamente, o seu soporte máis sólido.

–Xosé Luís Méndez Ferrín ten afirmado en diversas ocasións que “non se pode ser poeta todo o tempo”. Ten iso algo que ver coa súa versatilidade literaria: narrador, poeta, dramaturgo…e até editor?

–Se o di Ferrín, terá o seu fundamento. É un escrior inmenso, de gran sabedoría, literaria e vital. Uxío Novoneyra tamén dicía que os poetas son sempre poetas e que os verdadeiros non poden entrar e saír do poeta que son como dun centro comercial. E Uxío Novoneyra era tamén un escritor inmenso. A min interésame a poesía como estado. Ou, se o queres, como impregnación. Cando te instalas nel, é difícil que nada do que fagas escape da súa forza gravitatoria, sexa para manterte en pé ou para caer esnafrado. Poeta é outra cousa, talvez máis circunstancial. Eu disfrutei moitísimo sendo periodista e, nos últimos anos, son un editor realmente conmovido polo meu traballo. É difícil para min establecer onde acaban uns e comeza o poeta, pero hai tempo que a simultaneidade absoluta foi desbotada. A relatividade dá moitas mellores respostas.

–Relaciónase, seguramente de xeito erróneo, a poesía co romanticismo e co idealismo. Cómo calificaría, daquela, a súa propia obra poética en xeral, e concretamente este volume Diarios/ 1. Azul Monforte?

–O que eu intentei, desde os meus primeiros poemas, foi tentar darlle corpo ao invisible. Ese propósito implica adentrarse en todo o que atravesa os corpos, incluídos os alimentos, a reivindicación, a rebelión, a identidade, o amor, a especulación ou así mesmo o pensamento. Diarios/1 trata, basicamente, da terminalidade como unha etapa de plenitude. O libro vén resultar unha crónica da nosa convivencia coa morte, coa finitude, coa memoria, coa linguaxe.

–Unha curiosidade, (debida a ese 1 que aparece no título): Diarios vai ter continuidade noutros poemarios?

–Non sei se haberá Diarios/2 pero este ano, desde logo, aparecerá Diarios/7.

–En funcion de cales criterios (ou acaso instintos) cando quere contar algo, elixe Ve. como “formato” o narrativo, o poético, ou o teatral?

–O certo é que me fixeron varias veces esa pregunta ,e é curioso que nunca ma fixese a min mesmo. Cada obra, cada traballo, trae consigo unha forma e iso, de seu, pode ser unha vantaxe. Ou non. Ás veces, cómpre alterar o que nos vén dado. Diarios/1 xurdiu de súpeto, enteiro, con todos os seus poemas. Foi unha visión que me asaltou mentres camiñaba unha mañá de agosto polos bosques do río Loureiro.

–Vive hoxe en día a poesía galega a mellor das súas etapas históricas?

–A literatura galega expándese continuamente desde o século XIX e cada nova xeración é mellor no seu conxunto que a anterior. Mantemos unha evolución comunal moi forte e o logro dunha persoa é o banzo sobre o que avanza o que ven atrás. O gran fenómeno que se deu, como en todas as sociedades contemporáneas, foi a incorporación da muller e das minorías periféricas á primeira liña da acción. A súa achega resultou liberadora en todos os sentidos: no formal, no simbólico, no político e tamén na propia capacidade do país para reinventarse. Trátase dun acontecemento que se deu en Galicia antes que nas outras literaturas ibéricas e dunha maneira simultánea ao que estaba a acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos. Fomos, nese sentido, unha cultura avanzada. Talvez esa é a razón de que, para algúns, a cultura galega resulte tan incómoda.

–Así e todo, a maioría dos poemarios que se publican en Galicia adoitan ser editados por pequenas editoriais. Non pensa Vde. que as grandes editoriais galegas (ben, en realidade non son tan grandes) están pecando de conservadurismo neste senso? Ou quizais ao cabo sexa bo que as editoriais pequeniñas sigan “reinando” na poesía galega?

–Nos case dez anos que txa foi cumprir Chan da Pólvora, hai moitas cousas que cambiaron no panorama editorial da poesía en Galicia. Non quero dicir que o centro desa revolución foramos nós, pero desde logo participamos de maneira activa en revalorizar a edición, que foi o centro da nosa actividade, non só un complemento. O feito de que subsistiramos de maneira independente é un claro síntoma de que a poesía posúe un gran valor, incluso un valor económico. Como dixen, non estivemos sós nesta travesía nin xurdimos da nada, porque antes xa estaban Espiral Maior ou Positivas. As editoras máis grandes tomaron nota do fenómeno e hoxe é evidente que publican máis poesía que antes. Será por algo…

Suscríbete para seguir leyendo