El arte del realizador vigués Carlos Martínez-Peñalver inaugura este martes el festival Novos Cinemas en Pontevedra. Lo hace con el filme “Á procura da estrela”, que se pudo ver en el último Festival de Cine de Gijón.

“Á procura da estrela” nos muestra las montañas de la Serra da Estrela en Portugal. Hasta esta reserva natural viaja el cineasta para plasmar los problemas reales de la población: cómo les afecta el turismo masivo.

El protagonista es Xoel, un joven cineasta que acude a grabar sonidos de la naturaleza. Sin embargo, al encontrarse con la gente autóctona decide a quedarse a vivir, al tiempo que se empapa de las leyendas del lugar, las aspiraciones de los vecinos y sus lamentos.

Otro trabajo firmado por un cineasta gallego que se podrá ver en el festival es “Cando toco un animal”, con dirección y guion de Ángel Filgueira. En la película, Mariña y Ada tienen una intensa relación en la que se cuela un amigo de ambos, lo que trastoca los vínculos sexuales y amorosos.

En la jornada de hoy, Novos Cinemas 08 proyectará las piezas del taller en colaboración con la Universidad de Vigo, impartido por el cineasta Berio Molina.

Las diez piezas del taller que podrán verse en el Teatro Principal de Pontevedra a las 16.30 horas de hoy son obra de Alba Amoedo, Fernando Areal Alvite, Aniana Barreiro Seara, Julio Catalán Rubinos, Yasmina Farhani Luaces, Eva Iglesias Lorenzo, Cristina Insua López, Ana Laura Rodríguez Esteves, Alex Viador y Cristina Souto Pita.

En cuanto a la Sección Oficial de la octava edición del festival, se mostrarán nueve largometrajes. En España se estrenarán las francesas Le coueur du masturbateur, de Michael Salerno, y Peter Pan, de Natacha Samuel & Florent Klockenbring; la argentina Cambio, cambio, de Lautaro García Candela; la japonesa There is a Stone, de Tatsunari Ota; y la estadounidense An Evening Song (for three voices), de Graham Swon.

Será el estreno en Galicia para Concrete Valley, de Antoine Bourges; The Bride, de la ruandesa Myrian U. Bariba; la argentina Clara se pierde en el bosque, de Camila Fabbri; y la sueca The Wild Duck, de Nadja Ericsson.