Elegancia e liberdade

Nunha recente visita a España, o pintor Antonio Murado (Lugo 1964) reflexionou sobre a súa traxectoria profesional e desuobríunos aínda as coordenadas polas que está a transitar o seu vixente momento creativo. Murado fala cun ton grave, sen apenas trocos de ritmo, ten o estilo dun cosmopolita que procura escoitar tanto como falar. De certo, sentimos que fala coa elegancia puída coa que recoñecemos a meirande parte da súa obra pictórica. Durante décadas, as series de cadros con superficies infinitas como lacas orientais foron as súas propostas máis recoñecibles. De feito, o éxito acadado no Arco de 1995 foi con series de cadros dese estilo refinado, mesmo decorativo ou de bo gusto. Segundo el mesmo explica, a continuidade nas series era consecuencia dun proceso creativo de períodos temporais de lustros (era opinión común a necesidade de ficar traballando nunha serie un período de cinco anos) e iso foi o que lle deu o triunfo xa no inicio da súa andaina como artista profesional.

O acercamento do artista, case que marcado por un metrónomo, a unhas temáticas como marañas, flores, pétalos, celosías, paisaxes infinitas ou campos de cor pode ser entendido como unha máxima expresión da pintura en forma absoluta, a grande superficie plana que crea o espazo de seu. Sen atopar diferenza entre a abstracción e a figuración, senón afondando no feito pictórico sen procurar representar unha realidade, mais realizando unha realidade. Xustamente, esoa que se aparece ante o espectador fronte ao lenzo.

Antonio Murado vive en Nova York dende o momento do apoxeo do postmodern, cando nun entorno de expectativas ilimitadas a sociedade confiaba totalmente na arte. Había unha grande devoción polo traballo dos artistas e dos deseñadores, houbo entón moito movemento de creadores de todos os países cara á marmita fervente que era Nova York. Daquela atopabamos unha gran proliferación de restaurantes, bares, hoteis e clubs totalmente integrados nun mundo de arte e estilo de vida. As galerías de arte estaban nun certo momento dourado e a mestura da alta sociedade burguesa cos creadores máis vangardistas, alleos á orde social e económica, era o que rexía a escena cultural. Nese escenario chegou Murado á “Gran Mazá” e dun cóctel a outro, dunha festa a outra, ía coñecendo as persoas axiais no mundo da arte. De seguido representouno unha galería e logo outra e logo aconteceu na dialéctica do mercado da arte o grand guiñol onde as casas de poxas descubriron que aparte de vender mestres antigos e mobles barrocos podían tamén poxar pola arte moderna e contemporánea.

Este interese das casas de poxas pola arte dos nosos días desenrolou a, certamente pérfida, estratexia de promover artistas de indiscutible xenio, formación e capacidade, arranxados de acordo coas demandas do mercado. Artistas apoiados para compensaren unha tendencia con outra ou unha vibración social con outra. Fotografía vs. cerámica ou pintura feminista vs. indixenista.

"Cabalo" (2022), óleo en liño. / Román Padín Otero

Nese escenario, os intereses de Antonio Murado que, malia habitar un universo propio e coherente é tamén un intelectual afeito aos trocos do seu tempo e que non dá as costas ás novidades, muda cara a un novo discurso (quizais cando apareceu a técnica da perspectiva en pintura houbo algún que dixo que era unha moda que ía pasar, mais esa posibilidade nunca acontecida, non esvaecía o deber de coñecela).

Velaquí que podemos entender que o Murado do 2024 troca a elegancia pola liberdade. E xa non segue a facer os ciclos de labirintos intelectuais en pintura senón que libera a mente do artista cara aps retratos de persoeiros, os retratos de estilo de cabalos, as paisaxes no lusco fusco e os retratos de recreación de fotografía de moda. Nese novo universo hai paixón polos grandes mestres coma Velázquez e Goya. Tamén polos pintores americanos de mediados do século XIX e unha referencia de baixo continuo a Claude Gellée, tamén coñecido como Claude Lorrain ou Claudio de Lorena. As nomenclaturas poden trocar e as inspiracións seren plurais mais o absoluto é a pintura que atopamos en Antonio Murado.

Atrevementos Antonio Murado visitaba unha mostra na Pace Gallery de Nova York onde se mostraban os retratos feitos a amigos de Julian Schnabel: unha serie de retratos inspirados nos cadros de Sorolla, Goya ou Velázquez nos cales Schnabel trocaba a cabeza do suxeito histórico, cuxa pose recreaba, poñendo o rostro dunha persoa coetánea. Ese xeito de actuar do artista americano, libre e sen complexos, serviu para que o lugués se deixara levar por outros sentimentos na pintura. Os pintores tonalistas e as arquitecturas de Frank Lloyd Wright, totalmente novas pero asemade totalmente cheas de citas do pasado, foron aínda unhas boas inspiracións para os novos cadros libres de Murado. Na súa pintura máis recente hai espazo para traspasar a fronteira do elegante, exquisito e de bo gusto para acercarse a outras maneiras de pintar como a provocación de Picabia ou Giorgio de Chirico. Antonio Murado chega preto dos fotógrafos de moda como Irving Penn, cuxo ollo, en opinión do pintor, recolle a tradición da pintura dende o Renacemento. E Murado volve pensar tamén neste 2024 nos mestres antigos italianos sobre os que tiña moita devoción cando era estudante. Destes pigmentos espallados pola paleta do pintor xorde unha nova e fascinante etapa na obra deste grande artista nado en Galicia.

