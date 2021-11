Contos da beiramar: un bautizo paranormal

¿Qué fenómeno paranormal generó este extraño acontecimiento cultural? No se sabe, quizás que el autor, ya jubilado, pasó los últimos 28 años de su vida laboral dedicado en cuerpo y alma a la pesca, el marisqueo, la acuicultura, la seguridad y el salvamento marítimo en la Consellería do Mar y, aparte de tener a la conselleira Rosa Quintana como presentadora y a dos ex conselleiros entre el público, López Veiga y Landín, no faltaron allí excompañeros del INTECMAR (Instituto Tecnolóxico para o control do medio mariño) llegados de Vilagarcía y todos doctores en lo suyo (Biología, Física, Química, Veterinaria, Economía...) mayoritariamente mujeres. ¡Pero si no faltaron ni representantes del arte como Uhía, Antón Patiño y Menchu Lamas! Buscando explicaciones a tan singular suceso cultural, encontré otra: Domonte, siendo autor de sesuda producción en este ámbito de la pesca y serio de apariencia, tiene en su vida cotidiana un sentido del humor que, unido a su buena memoria narrativa, puede hacer la delicia de sus oyentes, y eso lo sabe la gente del mar con que coincidió en algún momento de su trayectoria. Apuesto doble contra sencillo que para ligar se habrá servido siempre de tal virtud, ya que Dios, sin restarle, tampoco le dio en demasía las de un Adonis.

Esta tarde imos presentar unha novidade editorial: «Contos da beiramar» de Fernando A. Fernández Domonte. «Nestes... Posted by Editorial Elvira on Thursday, October 28, 2021

Y eso se hace notar en estos ”Contos da beiramar”, 14 relatos independientes de los que 13 oscilan entre las 4 páginas del más corto y 10 del más largo, y el 14 llega a las 21. Se nota ese fondo de armario suyo no sé si de salero, chispa, socarronería o ironía en esos cuentos, que tratan de hechos, sucesos, situaciones rechamantes o tragicómicas, que incluso podrían parecer insólitas, pero que al contextualizarlas, se inmiscuye en los pormenores de una actividad y del espíritu de cómo se la vive en la beiramar, aportando numerosos datos de interés para cualquier profano, por lo que resultan divertidos, instructores y reveladores. Si yo le hubiera presentado habría dicho que, si alguien quiere hallar unos textos que revelen lo que siempre se mantuvo en discreto silencio; que hagan honor a la Galicia ribereña; que reflejen con primor la idiosincrasia de nuestra gente del mar; que relacionen la actividad pesquera y marisquera con las políticas sobre esos sectores y a los marineros y mariscadoras con la Administración y, por fin, que estén escritos en un gallego rico, fluido y tan cercano como fácil de leer, no busque más porque ya los tiene entre manos.

Y es que al leer este libro te sientes entre trasmallos, nasas, volantillas, raños… o, por ejemplo, te sorprendes ante la diversidad del furtivismo que en el mismo se delata. Añadiría que tal lectura abrió en mi cerebro una ventana a los menesteres del mar interior, al laboreo de sus aguas, a las intimidades de sus gentes y a la catadura de los gentes que las pueblan porque somos muchos los que, aún naciendo y viviendo al borde de los mayores puertos pesqueros de Galicia, nunca supimos nada de la cara B de sus quehaceres cotidianos, que son los de toda la línea costera de Galicia. Esa paradoja: tan cerca y tan lejos. Así que, sabiendo esto, se puede entender tal gentío para un libro de cuentos y que ocurrieran cosas como esta: una de sus presentadoras, Arantxa Amatriaín, le instó por sorpresa al autor del libro a leer un fragmento de uno de ellos; éste -probablemente recordando sus tiempos de actor- en vez de leer interpretó. Entonces el público, entre sonoras carcajadas, prorrumpió en aplausos. Y hasta se vio a la conselleira una pizca emocionada.