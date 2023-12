El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha anunciado que su partido presentará una denuncia ante la fiscalía contra el líder de Vox, Santiago Abascal, por decir sobre Pedro Sánchez que "habrá un momento dado que el pueblo querrá colgarlo de los pies". El dirigente socialista ha apuntado que registrarán esta denuncia este mismo miércoles por un posible delito de odio y que también recogerá "las actuaciones de acoso, amenaza y ataque a las sedes del PSOE". Además, ha reclamado nuevamente al PP que rompa con el partido de extrema derecha.

En una rueda de prensa en el Congreso, López ha afirmado que acudirá a la fiscalía para que tome "las decisiones oportunas". "Queremos que caiga sobre Abascal y sobre Vox todo el peso del Código Penal", ha sentenciado. En este sentido, ha señalado que las palabras del líder ultra en una entrevista al diario argentino Clarín incumplen el artículo 510 del Código Penal que castiga a quienes "públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo".

En concreto, Abascal apuntó al momento en el que los ciudadanos atacarán al presidente del Gobierno: "Yo tengo unos principios. No puedo venderlos. Sánchez no tiene ninguno. Puede pisar las leyes, puede hacer cualquier cosa, puede poner en riesgo la unidad nacional. Eso le da una ventaja competitiva. Habrá un momento dado que el pueblo querrá que querrá colgarlo de los pies". López considera que estas palabras fomentan "el odio, la hostilidad" y "lesionan la dignidad" de Sánchez, a quien el dirigente ultra comparó con Benito Mussolini.

Abascal se reafirma

Abascal, sin embargo, ha evitado cualquier corrección o disculpa, y ha celebrado la denuncia: "Hemos acertado en los pronósticos. El Gobierno que está dispuesto a sacar de la cárcel a los delincuentes para obtener sus votos y mantenerse en el poder, muy pronto iba a estar dispuesto a meter en la cárcel a los inocentes para mantenerse en el poder. Yo estoy encantado de que el Gobierno nos denuncie. Es una oportunidad para volver a repetir punto por punto nuestras declaraciones. Lo que animó al Gobierno es a que nos denuncie ante los jueces, no a que Sánchez nos denuncie ante Sánchez. Porque la Fiscalía, ¿de quién depende?", ha espetado en los pasillos del Congreso.

Recado al PP

López también ha criticado al PP por su "tibieza" ante las declaraciones de Abascal. Pese a que los populares han denunciado públicamente las palabras del líder ultra, el dirigente socialista ha señalado que "inmediatamente después han puesto un 'pero'". "No caben 'peros' porque los 'peros' son justificantes", ha sentenciado antes de reclamar a los conservadores "romper cualquier tipo de relación con esos odiadores profesionales", en referencia a Vox.

López ha asegurado que aún se está ultimando el texto de la denuncia, pero que la registrarán este miércoles ante la fiscalía y que también recogerá los ataques a las sedes del PSOE. En las últimas semanas, Vox ha publicado en sus redes sociales distintos llamamientos a concentrarse ante las oficinas socialistas de las capitales de provincia para manifestarse en contra de la amnistía.

Unas declaraciones que Abascal ha usado para cargar contra los populares: "La pinza del PP y del PSOE no me sorprende. La doble vara de medir del PP es un poquito más sorprendente porque parece que al señor Feijóo hay otras cosas que no les molesta tanto. Les puede gustar la fruta. La estafa del señor Feijóo que sí es condenable. Ha llegado a un acuerdo con el PSOE", ha sentenciado.