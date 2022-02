"Lo que ocurrió ayer es algo que no merezco". Así ha comenzado el líder del PP, Pablo Casado, su entrevista en la COPE después de la jornada de este jueves, en la que la guerra Casado-Ayuso se recrudeció hasta límites insospechados.

Tras las acusaciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en las que acusó a la dirección nacional de su formación de vincularla con la corrupción "sin pruebas" y de intentar urdir un plan para destruirla., el líder popular ha asegurado que "jamás he dicho a Isabel que no contara con ella para la presidencia del PP de Madrid". Y no da puntada si hilo: "Quien hizo público todo esto fue la Comunidad de Madrid. En el momento que no me da explicaciones y que reconoce que ha habido un contrato con un familiar, es muy fácil demostrar cuál ha sido ese beneficio".

Así, no ha dudado, tras reconocer que se siente "sorprendido y decepcionado", en ser tajante al señalar que "no permitiría que un hermano mío cobrara 300.00 euros por un contrato adjudicado por mi Consejo de Ministros", para agregar que "los españoles no pueden admitir que haya trato de favor".

Así puesto que, Casado no ha dudado en pasar la pelota a la presidenta madrileña: "La información es que la comisión es de 286 mil euros, es un importe suficientemente relevante como para que alguien pueda pensar que ha habido trafico de influencias".

Casado, frete al micrófono de Carlos Herrera, no ha dudado en señalar que "todo lo que escuché ayer es mentira". "No es verdad que Moncloa filtrara esa información", ha continuado, para añadir que después de hablar sobre el tema de la contratación a su hermano "la única respuesta que hay por el entorno de Ayuso es que se anticipe un Congreso. Yo nunca he dicho que no se vaya a celebrar y que ella no se presente".

Con respecto al contrato supuestamente irregular al hermano de la presidenta madrileña, el líder del PP ha aseverado que "tenemos conocimiento de que la información sobre las irregularidades la tienen medios de comunicación y la oposición". "Yo no digo que el contrato sea ilegal, queremos saber si después de ese contrato se han cobrado comisiones", ha afirmado.

En este sentido y dejando claro que "yo no estoy acusando, estoy preguntando", Casado ha señalado que "la obligación de la persona [Ayuso] a la que se lo pido hubiera sido responderme con certezas". Además, ha recalcado que "quiero tener esa información y creo que es bueno para la credibilidad de una formación política que aspira a tener el apoyo de los españoles para gobernar un país".

"Todo esto tiene que acabar"

Por otro lado, Casado, además de incidir en que todo ha sido puesto sobre la mesa por la presidenta regional y su Gobierno, y volver a reclamar que se le den explicaciones sobre el tema, como haría este jueves el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado tajantemente que se contratara a un detective para investigar el supuesto contrato irregular a Tomás Díaz Ayuso y también el chantaje a la presidenta madrileña. "Jamás, eso no ha ocurrido jamás. Mi trayectoria política ha sido siempre ejemplar".

En cuanto a la dimisión de Ángel Carromero, el hombre fuerte de Almeida al que acusaban de estar detrás de los contactos con el detective, Casado ha dicho que "el es el coordinador general de la alcaldía y no quiere que su defensa personal afecte al alcalde de Madrid, por eso dimite".

Tras meses de rumores de polémica y ruptura entre el líder del partido y Ayuso, Casado no ha dudado en pedir que todo el tema se de por terminado. "Todo esto tiene que acabar. es u espectáculo lamentables ante todos los españoles y, en concreto, ante los militantes del Partido Popular".

El líder de los populares ha comentado en varias ocasiones que no entiende la reacción de Ayuso con respecto al tema. "Nadie ha defendido a Isabel Díaz Ayuso más que yo. No entiendo la reacción de ayer y todo esto se puede solucionar hoy mismo con transparencia, principios y ejemplaridad". Casado ha reiterado que "se está alargando un montaje cuando lo fácil es demostrar que todo es correcto en ese contrato".