Só tres cores: branco, negro e vermello. É o único que precisa Isis Acea para darlle vida a súa visión particular do Pórtico da Gloria. Non fai falla preguntar, sabemos que estamos ante unha fan do manga e o anime. Está claro cando observamos as expresións e os ollos de cada unha das persoaxes do seu debuxo.

É case como observar a restauración do Pórtico! Se miramos cara o centro da composición atopamos a Xesús, na súa postura de Pantocrator, coas palmas extendidas para comezar o Xuízo. Ao seu carón, temos os apóstolos e demáis figuras do Antigo e o Novo Testamento, cada un con accesorios que sinalan ao espectador a súa identidade. Nin sequera falta o sorriso do profeta Daniel, asomado na esquina esquerda e apoiándose nunha columna. Na parte superior vemos o semicírculo conformado polos músicos, cos seus instrumentos debuxados con todo luxo de detalles: somos capaces de ver ata a famosa zanfona! Os ánxeles observan a estampa, presidindo unha obra con ducias de pequenas figuras, que aportan realismo a este debuxo, presentado baixo o nome de “Camiño ao Ceo”. Por iso, tamén en cor vermella e dirixíndose ao centro da pintura, atopamos unha serie de pegadas, dos peregrinos, que comezan en cor negro antes de convertirse a escarlata, simulando o momento no que por fin chegan a Santiago e entran na Catedral. Estas concéntranse en torno do protagonista:a figura sentada do Apóstol Santiago, rodeada de cor vermella, case brillando nela. É sobre el onde recaen as miradas dos peregrinos, aos que vemos de espaldas pero sabemos sen dúbida que están a contemplar a xoia do románico. Case esquecemos que se trata dun debuxo! Así, dende o IES Escolas Proval, Isis Acea firma unha das obras máis bonitas desta edición de Escola en Camiño, que ben merece ese Premio Especial á Creatividade. Moitos parabéns, Isis!