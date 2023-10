Ademais dunha obra cume da arte universal, o Pórtico da Gloria pode considerarse un fito histórico da historia da Publicidade ao representar un dos primeiros folletos turísticos da Idade Media, quen de atraer a milleiros de persoas ata Santiago só para contemplalo.

A Xosé Pedrido, mestre de Plástica no Colexio Ángel de la Guarda, gústalle provocar ao seu alumnado con datos e historias que, como a anterior, anímanlles a ver a Historia da Arte e os distintos estilos que a compoñen desde diferentes perspectivas.

“O centro o completo traballa por crear ese ambiente innovador e creativo, no que o alumnado tamén aprende a través de retos. En concreto, na materia de Educación Artística, queremos que a arte enténdase coma unha idea, máis que como manualidade”, relata o docente para pasar a explicar que cada alumno traballa cunha libreta de artista, un caderno no que, durante todo o curso, van anotando ideas e desenvolvendo proxectos que lles interesan: “Funcionou desde o primeiro momento”.

“Non mo contes; faino e a ver que sae”

Dun deses cadernos xurdiu precisamente “O fin do Camiño”, debuxo co que Carlos Prado Rodríguez vén de alzarse co premio da súa categoría para 3º e 4º de Primaria: “Carlos é un neno ao que lle chifla completamente debuxar, reproducir, inventar... Para el, convértese nun reto, é un prototipo de xenio”, conta o seu mestre sobre a proposta escollida.

Unha peza que se enmarca na participación libre e voluntaria de cada alumno do colexio no certame de Escola en Camiño.

A clase estivo traballando previamente nun bulebule de ideas para pensar as imaxes, para reflexionar sobre os centos de xeitos existentes á hora de reflectir o Camiño: “Como unha rede? Como final? Como cultura?Como relixión?Como…?”.

“Eran moitos os enfoques posibles, pero eran eles os que tiñan que elixir o camiño para representalo. Sempre lles xorde a tentación de preguntar: ‘como o farías ti?’ ou ‘que che parecería facelo así ou asá?’. ‘Non mo contes; fai, fai e a ver que sae”.