Inpesca aborda ahora la salvación de Atunlo y baraja segregar flota por su cisma interno

La pesquera Atunes y Lomos (Atunlo), con sede en Vigo, nació de la alianza de tres empresas con fuertes sinergias entre sí: las armadoras Pesquera Vasco Montañesa (Pevasa) y Compañía Internacional de Pesca y Derivados (Inpesca) aportaban las capturas y Comercial Pernas (Coper) una extensísima red de clientes y fondo de comercio. Esta armazón convirtió a Atunlo en la mayor comercializadora de túnidos de España, con una facturación que alcanzó los 220 millones de euros en 2022. El indisimulado cisma interno se llevó por delante la participación de Pevasa, que abandonó el grupo hace año y medio, y provocó el cierre de las factorías de Santoña (Cantabria) y O Grove, especializadas en lomos de atún precocidos para las conserveras. Hasta tal punto llegaron las escaramuzas que peligró la propia continuidad de la compañía, en preconcurso de acreedores desde octubre, con cruce de demandas mediante y un plan de reestructuración que concitaba pocos acuerdos entre las partes.

La “amenaza real” de una liquidación, sostienen fuentes del mercado, es lo que ha espoleado ahora un entendimiento a marchas forzadas. No ya solo por el propio colapso de Atunlo, sino por las responsabilidades a repartirse ante una eventual quiebra. Así que Inpesca se ha reincorporado a los trabajos en favor de evitar ese concurso-liquidación, como también pudo contrastar este periódico. Quedan diez días hasta agotar la prórroga preconcursal.

“Se necesitan, es imposible que se le pague [a Inpesca] la deuda que reclamaban a los Pernas”, inciden estas fuentes, y que superan ampliamente los 50 millones de euros. Para conseguir este paso conciliador entre socios –en el accionariado de Atunlo está también ahora la armadora panameña Marpesca– ha sido necesario “relegar” de las negociaciones a una parte de los accionistas de Inpesca, los Arrien, que habían liderado la andanada contra la viguesa Coper y reclamado la salida de Pevasa del proyecto, como ya publicó FARO. Hay que tener en cuenta que en la armadora de Mundaka participan más de una treintena de socios, lo que ha generado un plus de dificultad a la hora de buscar una confluencia de intereses en favor de salvar Atunlo. Y en el mercado no está clara la propia continuidad de Inpesca. Es más, existen negociaciones para segregar la flota y que sean otras dos armadoras, Albacora y Echebastar, las que pasen a gestionar sus cinco buques: Itsas Txori, Txori Bi (macicero), Txori Argi, Txori Zuri y Txori Gorri. FARO ha contactado con fuentes directas de Albacora, que han eludido aportar comentarios al respecto.

El plan de reestructuración ya entregado en el juzgado de lo Mercantil está diseñado a ocho años vista. Una de las claves, amén de una quita para los acreedores financieros, pasa por mantener a Atunlo como la entidad que comercialice y dé valor a las capturas de sus socios. No prevé el cierre de más plantas, de modo que mantendría la actividad de atunes para consumo directo humano en la de Cambados y las de precocidos en Vila Nova de Cerveira (en alianza con Marfrío) y Mindelo (Cabo Verde). Esta última está en lay-off, suspensión de actividad por falta de materia prima.

Más planes

La que ya agotó su prórroga del preconcurso es Actemsa, también especializada en atún, que tenía que haber formalizado el acuerdo antes del pasado 9 de abril. No lo consiguió. Fuentes de la compañía confirmaron que aprovecharán el mes que habilita la ley para preparar el concurso-liquidación para formalizar todos los trámites en el juzgado. Descartaron problemas e insistieron en que la actividad no se vio alterada en ningún momento. La tercera en preconcurso en Fandicosta, cuyo plazo para entregar el acuerdo en el Mercantil de Pontevedra expira este lunes. Su todavía presidente, Ángel Martínez Varela, que se jubilará en las próximas semanas, ya anticipó que banca, ICO o Cesce han validado el plan de reestructuración, la venta de la factoría de Moaña a Worldwide Fishing Compañy (Wofco) y el traspaso de las filiales Botas y Peixemar a un nuevo proyecto liderado por Carlos Brunet. La pesquera, eso sí, todavía deberá someter ese acuerdo a los acreedores minoritarios y no financieros.

Feria de Seafood Barcelona, en la pasada edición. / FDV

Más de 70 firmas gallegas, a la Seafood de Barcelona De la nómina de empresas participantes en la 30 edición de la Seafood Expo Global, que se celebra en Barcelona, se han caído las otrora expositoras Atunlo, Congelados Maravilla, Fandicosta, Sargopesca o Pesquerías Belnova. Pero la incorporación de sociedades como Argafish, Pescados Rubén, José Fernández Piñeiro o Friotea han servido para compensar las bajas. En suma, son más de 70 las pesqueras gallegas que asistirán al evento, que tendrá lugar del 23 al 25 de abril. Pescanova, Profand, Pereira, Wofco, Iberconsa, Pescapuerta, Copemar, Lanzal, Vieirasa, Discefa, Estelas Trading (Albo), Mascato, Cabomar, Frigomar Burela, Pesciro, Orpagu, Marfrío, Interatlantic, Europacífico o Congalsa son algunas de las representantes.

