La Xunta teme el contagio de la judicialización de la eólica a los futuros parques en el mar

Tras la anulación de la repotenciación del parque eólico Corme vino la primera oleada de suspensiones cautelares de proyectos del sector por las dos mismas razones: el recorte a la mitad del plazo de exposición pública y el supuesto atropello de la directiva comunitaria de evaluación ambiental, según el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, por no consultar a los técnicos de organismos sectoriales antes de exponer el parque a la fase de alegaciones. El alto tribunal gallego cambió de argumentos después de que el Supremo corrigiese su primer fallo y diera su aval a la tramitación. A principios de esta semana, antes de conocerse que acudiría al Tribunal de Justicia de la UE para rearmar la batalla contra el procedimiento, el TSXG anunció la paralización de otros 13 parques por el supuesto daño ambiental. A esa nómina de parques en el aire se unen otros dos. El TSXG asegura que el de As Penizas, promovido por Greenalia en Forcarei y Cerdedo-Cotobade, tiene una “afección paisajística clara”. No está en ninguna zona protegida, pero el tribunal sostiene que su poligonal –la zona de influencia– sí afecta. Sobre Serra do Faro Ampliación II (Rodeiro y Dozón) señala que las obras “son susceptibles de causar un grave daño a valores ambientales sensibles”.