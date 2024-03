El TSXG acude al Tribunal de la UE para tumbar la tramitación de parques eólicos

La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) del 14 de enero de 2022 que anuló la autorización de la Xunta a la repotenciación del parque eólico Corme del grupo EDP en el municipio coruñés de Ponteceso provocó un auténtico terremoto en las administraciones. De la noche a la mañana, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo decidió que los informes sectoriales de todos los organismos implicados en la evaluación ambiental tienen que estar listos antes de la exposición pública del proyecto y no después, como se hizo siempre aquí y en el resto del país para sacar adelante las instalaciones de energía, pero también cualquiler otro centro de producción industrial y en el análisis de nuevas infraestructuras. Los magistrados gallegos argumentaron que el procedimiento actual choca con la ley de evaluación ambiental española y con la directiva europea de evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente cuando exige la “posibilidad real de participación desde una fase temprana” por parte de la ciudadanía.

Ese fallo le sirvió al TSXG para suspender cautelarmente después otros muchos proyectos denunciados por las organizaciones ambientalistas vinculadas al movimiento “Eólica, así non”, a la espera de la revisión del Tribunal Supremo al caso tras los recursos de la propia EDP, la Xunta y la Asociación Eólica de Galicia. ¿Se estaban tramitando bien los parques eólicos? El Supremo dijo que sí: ni la directiva europea ni la normativa estatal “imponen, como requisito formal de obligado cumplimiento, que antes de la información pública deba realizarse el trámite de consultas a las autoridades”. No se podía invalidar un trámite de información pública por la ausencia de un requisito formal que ninguna ley establece.

El TSXG optó entonces por “adaptar” sus resoluciones al veredicto del alto tribunal. De hecho, el pasado martes desveló que en los 18 autos emitidos por demandas contra 16 parques eólicos desde que se conoció el parecer del Supremo ya no tenía sentido aplicar la suspensión de un proyecto como medida cautelar por el momento en el que se solicitaron los informes sectoriales. Ahora los paralizaba –13 de los 16– a causa del posible riesgo para el medio ambiente. Parecía un cambio de criterio, pero no. Ayer, solo un día después de publicar el balance de autos nuevos, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo anunció la presentación de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para intentar blindar las suspensiones de parques por la tramitación de los informes que emiten los técnicos de aguas, patrimonio, cultura o turismo, entre otros. El sector se asoma a otra parálisis mientras la justicia europea decide si hay razones para analizar la situación y, si es así, pronunciarse no antes de año y medio o dos.

El TSXG no lleva bajo el brazo los permisos a la modernización del parque eólico Corme, blindados por el Supremo. Acude al TJUE con otro proyecto, el complejo de molinos A Raña III impulsado por Eurus en el concello de Mazaricos y denunciado por la asociación Petón do Lobo. La cuestión prejudicial es triple. Los magistrados de la comunidad piden a la justicia europea que aclare el significado de la expresión “principales informes y dictámenes” a los que se refiere la directiva comunitaria de evaluación ambiental cuando menciona la documentación que debe ponerse a disposición del público interesado. Si entre ellos están los informes sectoriales. Y, en definitiva, si tanto la administración estatal como la autonómica han traspuesto correctamente lo que marca la legislación europea en la materia.

Pese a admitir que el Supremo se posicionó expresamente a favor de la tramitación tal y como se había hecho, el tribunal gallego entiende que la trasposición legislativa no es “adecuada”. “Si bien otorgan audiencia al promotor tras los trámites de información pública y obtención de los informes sectoriales –señalan los magistrados–, les privan a los interesados de su derecho a formular las alegaciones con anterioridad a que la autoridad competente adopte la decisión sobre la solicitud de autorización del proyecto”.

El TSXG avanza que el litigio por A Raña III queda suspendido hasta saber la respuesta del TJUE y todo apunta a que la misma suerte van a correr la mayoría de los más de 70 parques que ahora mismo están recurridos en Galicia.