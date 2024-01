Las Pymes viguesas tienen ante sí una gran ventana de oportunidad para transformarse en clave digital, reducir costes y situarse en una posición de ventaja con respecto a sus competidores.

De carácter totalmente gratuito y con un programa de 140 horas (36 de ellas presenciales), el plan de formación “Vigo Digital Pymes” será presentado mañana jueves a las 12.00 horas en el Salón UNED del Auditorio Mar de Vigo.

Venancio Salcines, presidente de CESUGA y EF Business School — aliadas del Concello de Vigo en el desarrollo del proyecto —, protagonizará esta sesión informativa a la que invita a participar a todas las pequeñas y medianas empresas viguesas para conocer de cerca los detalles del programa.

“Estamos ante la campaña de formación más importante de las últimas décadas”

— ¿Lo primero que tenemos que saber sobre “Vigo Digital Pymes”?

Forma parte de un plan más amplio, de alcance nacional, liderado por el Ministerio de Economía y financiado con Fondos Next Generation. Probablemente, estamos ante la campaña de formación más importante de las últimas décadas. Lo que hay detrás es un intento de que miles de compañías den el paso a la transformación digital.

— ¿De qué compañías hablamos?

Estamos inmersos en la fase de Pymes, empresas de más de 10 empleados y menos de 250. La apuesta por la transición digital implica no solo transformar a las compañías de vanguardia, sino a todo el tejido económico.

— ¿Por qué debería de interesarnos dar el paso?

El proceso digital te lleva a optimizar tus beneficios y a reducir costes; y tus competidores ya lo están haciendo. Yo creo que no es una cuestión de si me interesa o no, sino de que no puedo quedarme atrás. Estaría colocándome en una situación de desventaja.

— ¿Y si creo que “ya estoy muy mayor”?

Nunca es tarde. Por ejemplo, yo en el caso de las empresas familiares siempre invito a que vengan las segundas generaciones. Tienes que verlo como parte de tu estrategia: no puedes quedarte obsoleto con respecto a tu competencia.

— ¿Y si “mi nivel de cultura digital es muy bajo”?

No te preocupes porque este programa está pensado precisamente para personas con una cultura digital baja. Si tienes un conocimiento muy amplio del mundo digital, este no es tu programa.

Hablamos de una campaña de alfabetización digital que busca que entendamos qué es la transición digital, qué herramientas nos brinda y cómo llegar a ello.

— ¿Ese es el objetivo primordial?

Para dar un paso adelante en transformación digital vas a tener que entrevistarte con compañías tecnológicas, proveedores, terceros que van a implantar ese proceso… Pero no puedes sentarte con ellos si no sabes lo que quieres, si no hablas su idioma.

De otra forma: no puedes comprar lo que no entiendes. Esto es lo que pretende este programa: formar a dos, tres responsables de cada compañía para que puedan liderar ese proceso de transformación y ese diálogo en su empresa: que sepan con quién hablar, qué necesitan, qué buscan…

— ¿Cómo se configura el programa?

Son 140 horas, 36 presenciales y 104 online, que trataremos de agrupar por sectores de negocio para potenciar también el networking. Hablamos de una ventana formativa que suele tener un coste de 15.000 o 16.000 euros al que ahora las empresas pueden acceder de forma totalmente gratuita.

— ¿Necesita Vigo un proyecto como este?

Ciudades de todas las CCAA de España están viviendo este proceso, está ocurriendo de forma simultánea en todo el país. ¿Qué ocurre? Que los tejidos económicos que lo hagan más rápido tendrán más ventajas competitivas. En este caso, hay que alabar el papel del ayuntamiento de Vigo por su implicación e interés desde el principio. De hecho, yo creo que Vigo va a liderar el proceso de transformación digital en Galicia, con mucho que decir también en España. En estas transformaciones es importante que el ecosistema acompañe: cuantas más compañías viguesas se integren en el proceso, mucho mejor porque será más profundo y más robusto y eso es lo que busca “Vigo Digital Pymes”.