Los 3.659 millones de euros de ganancias que ha tenido CaixaBank en los nueve primeros meses de 2023, un 48,2% más que en el mismo período de 2022, no han sido "beneficios extraordinarios" sino que han reflejado una situación de mejora "moderada" porque la rentabilidad sobre los fondos propios no ha llegado aún a los niveles previos a la gran crisis de 2008, según ha afirmado este viernes el consejero delegado de la entidad con sede social en València, Gonzalo Gortázar. Aun así, respecto al futuro, ha señalado que el crecimiento interanual de este 2023 "no va a repetirse".

Así lo ha asegurado Gortázar en rueda de prensa de presentación de resultados tras el tercer trimestre, un encuentro en el que ha llamado a no "pegarse un tiro en el pie" manteniendo -como han pactado PSOE y Sumar de cara a un futuro Gobierno- un impuesto a la banca cuyo importe ascendió a 373 nes de euros para la entidad. En este sentido, ha señalado que el sector es el "aparato circulatorio" al aportar la financiación que requiere la sociedad y sus actores, por lo que si se "castiga" con un nuevo gravamen "se está castigando a toda la economía". Trato discriminatorio Además ha avisado de que este "trato discriminatorio" en forma de impuesto con respecto a otros sectores y otros bancos europeos está penalizando también "a la banca regulada sobre los fondos buitres". "Estamos incentivando que se vaya de la banca regulada a la banca oculta", ha señalado. Por otro lado, respecto a la situación hipotecaria y la subida de tipos, Gortazar ha puesto en valor que el impacto en las hipotecas variables de la entidad -que suponen un 66% del total- ha sido "menor" con una subida media que en el caso de los clientes de CaixaBank "no ha sido de 300 euros al mes sino de 90" y que el importe pendiente de amortizar se queda en los 65.000 euros de media. Del mismo modo, en cuanto a la retribución de depósitos que está comenzando a hacer la entidad, ha destacado que están "satisfechos" pero ha llamado a apostar por mirar otros productos de inversión más a largo plazo con mayor rentabilidad. Asimismo, respecto a las dudas sobre futuras inversiones en España planteadas por Repsol, Gortázar se ha mostrado disconforme con ese tipo se movimientos, enfatizando que "las grandes empresas deben asumir responsabilidades más allá de lo puramente financiero".