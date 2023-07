Cooke irá en solitario a Conxemar a los tres meses de anunciar su compra de Pescanova

El 13 de abril, Abanca comunicó un acuerdo en exclusividad con la canadiense Cooke Inc. para la venta de una participación mayoritaria de Nueva Pescanova. La firma fundada en New Brunswick tomaría el 80% del capital de la gallega, tras la elaboración de una due diligence (auditoría externa en detalle) que le iba a permitir analizar al detalle los números y cerrar el precio de la transacción. La hoja de ruta era orientativa, pero ambas partes contaban con cerrar el pacto a mediados de junio, para cuando el patrón americano, Glenn Cooke, tenía previsto viajar de nuevo a Galicia.

Las conversaciones denotan un aparente marasmo –el presidente de la entidad financiera, Juan Carlos Escotet, ha asegurado que “no hay prisa”–, si bien Cooke ha decidido no quedarse de brazos cruzados. Por lo pronto, irrumpirá en Vigo con su propia marca, en una de las mayores ferias mundiales de pescado congelado del mundo y a escasos metros de la que, a priori, iba a ser una de sus filiales a esas alturas del año. Porque el holding de Canadá se estrenará en octubre en Conxemar con stand propio, tras haber reservado en los últimos días un espacio de 25 metros cuadrados. Han pasado tres meses de aquella comunicación del banco gallego.

Cooke tendrá como vecina en la feria a la viguesa Mascato o a la holandesa Parlevliet & Van der Plas, accionista de la propietaria del Lodairo, el mayor buque arrastrero de la flota española (de Pesquera Áncora). Estará también a tiro de piedra de los expositores reservados por Iceland Seafood, Frioantartic o la conservera Frinsa. En uno de los pocos huecos que estaban sin asignar hace cuatro semanas, cuando FARO hizo recuento de asistentes a Conxemar en base a los planos oficiales de la propia organización. Su expositor será mucho más modesto que el de Nueva Pescanova, de 200 metros cuadrados, aunque con una superficie similar a la de la armadora Royal Greenland o la auxiliar del naval Kinarca. Muy lejos, eso sí, de la que dispuso en abril en la Seafood Expo Global (Barcelona), líder mundial en el circuito de ferias del sector, donde sumó dos stands con un espacio conjunto de cerca de 300 metros cuadrados. Pero el suyo de Conxemar un estreno, a fin de cuentas, y en un momento significativo.

Cooke ya había participado en la feria que se celebra en el recinto ferial de Cotogrande, pero de forma muy testimonial y no con expositor propio. Con un pequeño habitáculo el año pasado, dentro del stand institucional de Canadá y en la nave reservada para las delegaciones gubernamentales. De modo que no fue protagonista, pese a una enorme dimensión global que ha acrecentado en los últimos meses con las adquisiciones de Tassal (Australia), Morubeni (Bélgica) y la comercializadora estadounidense Slade Gorton. Al margen de las empresas que vayan a acudir al abrigo de la delegación oficial del Gobierno canadiense, Cooke Inc. es, a día de hoy, la única compañía de este país que figura en la nómina de asistentes a la 24 edición de Conxemar. Concurrirán todas las grandes referencias españolas –incluso la otrora inédita Mascato–, con estrenos de la categoría de la mencionada Parlevliet –con pesca pelágica, demersal, atunera o filiales de elaborados– o la también holandesa Zalmhuys Ocean Group, especializada en salmón. Habrá delegación de Guinea Bisáu, con lo que la cifra de expositores institucionales apuntala su récord con más de veinte.

La venta

Al margen de la evolución del proceso de venta de Nueva Pescanova, la entrada de Cooke en Conxemar es un paso estratégico. Uno de los aspectos que llevó al equipo de Glenn Cooke a evaluar la compra de la multinacional gallega es su gran penetración en el mercado europeo, de la que carece Cooke, y la fuerza de una marca que no es reconocida por los consumidores en el Viejo Continente. Por cada cien euros que factura Nueva Pescanova, hasta unos 35 euros proceden de Francia, Italia, Portugal y Grecia. Son países core (principales), en los que dispone de alianzas sólidas con las cadenas de distribución Continente, Coviran, Carrefour, Esselunga, Alfa-Beta Vassilopoulos, Conad, Casino o Pingo Doce. Y Cooke quiere asentarse en este gran mercado, con o sin la compañía que preside José María Benavent. Como avanzó este periódico, ya ha registrado para Europa la marca Cooke España.

La canadiense quiere entrar en el mercado europeo, con o sin Pescanova

Las conversaciones entre ambos operadores entraron en una fase compleja el mes pasado, cuando el grupo de Canadá trasladó una reducción del precio a la entidad financiera. Hay divergencias entre el folleto de venta diseñado por Deloitte y Boston Consulting Group –los mismos que elaboraron las presentaciones a inversores para la emisión de pagarés en el Mercado de Renta Fija (MARF)– y la due diligence. “Hace falta más dinero del previsto”, apuntaron a FARO fuentes de toda solvencia. Un impasse que, a juicio del mercado y de la competencia, “no puede durar mucho tiempo”. En la retaguardia continúa Platinum Equity, el fondo propietario de Grupo Iberconsa, que fue apartado del proceso. Esta vía incluía la venta del 60% del capital de Nueva Pescanova, pero también con una inyección directa de fondos a la pesquera, que sufre un déficit de inversiones de cerca de 300 millones de euros.

Refuerzo con langostinos para la gama de refrigerados

Nueva Pescanova mantiene su estrategia de productos convenience (casi listos para usar). La compañía anunció ayer el lanzamiento de dos referencias nuevas de su gama de elaborados, los Rodolfos en salsa (ajo, perejil y aceite de oliva o tomillo, tomate seco y aceite de oliva), con los langostinos como proteína estrella. “Con este lanzamiento, Pescanova quiere acercar los productos del mar a los consumidores a través de soluciones nutritivas, saludables, sabrosas y rápidas de preparar”, indicó la empresa en un comunicado.