Cooke tensa la cuerda por Pescanova

Las fotografías de muebles viejos no salen en los anuncios de venta de viviendas. Se exhibe el mejor perfil, la perspectiva ideal, la estancia tentadora. Forma parte del flirteo. Es una liturgia tan antigua como común a todo tipo de negociaciones, también a las que se extienden por millones y millones de euros.

Nueva Pescanova se presentó a sus potenciales compradores con un ajuar modélico y de relumbrón: una marca reconocida y querida, buenísima penetración en los mercados europeos, licencias de pesca en Argentina y Namibia, flota con 60 buques, 7.600 hectáreas para cultivo de langostino. Pero su pretendiente oficial, la canadiense Cooke, tras recibir el resultado de la due diligence, se ha fijado en lo que no es tan fotogénico: la escasa rentabilidad del negocio, los “problemas estructurales” del grupo consolidado, la supuesta inconsistencia de algunos proyectos (Nicaragua, la planta de pulpos de Canarias), las fuertes pérdidas o la “sobrevaloración” –exponen fuentes conocedoras de los contactos– de algunos activos.

Así que, aún aceptando el casamiento con Pescanova, ha trasladado un mensaje claro a la propiedad de la pesquera, Abanca: el precio tendrá que ser sustancialmente inferior al evaluado en el mes de abril, cuando ambas partes comunicaron un acuerdo en exclusividad para negociar el traspaso del 80% del capital. En la entidad financiera no hay disposición a “vender a cualquier precio”, hasta el punto de que no descartan una ruptura de las negociaciones. Fin a la “exclusividad” para el cortejo, reapertura del proceso y vuelta a empezar, como ha podido constatar este periódico en distintas fuentes de toda solvencia.

Ese mensaje de Cooke llegó a través de una información en un portal digital (El Confidencial), que dinamitó lo que iba a ser una tranquila jornada de despedida en Chapela con la celebración de la última junta de accionistas con Ignacio González como consejero delegado (CEO) de la compañía. A preguntas de FARO, desde New Brunswick no han desmentido ni que hayan formulado un tijeretazo a lo que están dispuestos a pagar por la mayoría de Pescanova o que estén valorando, en caso de compra, desprenderse de los activos en África. Actores vinculados a la negociación niegan que Abanca hubiese recibido ninguna comunicación por escrito. De acuerdo a la misma información de prensa, el holding que dirige Glenn Cooke ha puesto sobre la mesa un pago de 50 millones en efectivo a Abanca, y no de 150. Con un aspecto determinante más: nada de asunción completa de la deuda (más de 600 millones), porque Pescanova necesita una inyección de al menos 200 millones de forma inmediata.

Este –el de no retirar fondos de la pesquera para el accionista principal– es un planteamiento que había formulado ya la otra compañía que figuraba en la terna, Iberconsa, que fue apartada del proceso de venta en beneficio de Cooke. Esta firma, propiedad del fondo norteamericano Platinum Equity, defendía que todo el cash había que meterlo íntegramente dentro de Pescanova, al menos de momento, para desatascar otra nueva refundación del grupo.

Según las últimas cuentas consolidadas disponibles (2022), los vencimientos para el ejercicio 2023 completo rondaban los 275 millones de euros. Si bien el preacuerdo alcanzado se traduciría en un 80% de la empresa para Cooke y un 20% restante aproximado para Abanca, la propuesta de Platinum era de un reparto del 60-40 de los títulos para ellos y la entidad financiera.

Todos los actores de la industria consultados por este periódico daban por hecho que se plantearía una reducción “sustancial” del precio tras el resultado de la due diligence. Hasta qué umbral es lo que habrá de dilucidarse ahora; como indicaron desde Chapela, este mismo viernes estaba programada otra reunión entre Abanca y Cooke.

El mensaje que aflora en fuentes conocedoras de los contactos es que, para el banco, Nueva Pescanova está en buena situación de tesorería y que el balance de lo que va de año es bueno. Que no hay prisa. De ahí que retumbe el órdago de la ruptura de las negociaciones, teniendo en cuenta que la compañía estaría en situación de aguantar y no de entregarse a cualquier precio. En todo caso, aun sin ocultar su incomodidad por estas informaciones, atribuyen este mensaje de Canadá al “pulso habitual” en este tipo de procesos. “Tienen que apretar y utilizar la debilidad del otro. Han visto los números y la due diligence ha salido bien, si no, no seguiríamos negociando”, argumentaron otras fuentes de alto nivel. “Hay cuestiones que han omitido y se han fijado en otras”, y aluden a que Cooke no habría valorado en su justa medida el peso de la marca Pescanova o la complementariedad de sus actividades. Para otros gigantes de esta industria, lo sucedido en las últimas horas es, simplemente, un pulso de ida y vuelta de Galicia a New Brunswick. Ahora bien, el interés de Glenn Cooke, como ha podido ratificar FARO, sigue en pie.

La multinacional se anota las mayores pérdidas desde la refundación: 41,5 millones de euros

En un comunicado interno distribuido entre la plantilla, la pesquera gallega descartó un escenario de no retorno. “Os confirmamos que el proceso se desarrolla con total normalidad, con contactos frecuentes y productivos. Por tanto, desmentimos categóricamente cualquier tipo de información que pudiese aparecer en los medios en sentido contrario”. Y también defendió el papel de Abanca, de quien dijo que “continúa reafirmando sin fisuras, como viene haciendo los últimos años, su compromiso total con el futuro de la compañía y con el actual plan de negocio”.

Sin alusiones al balance cerrado del ejercicio pasado (abril 2022-marzo 2023), del que resultaron unos números rojos de 41,5 millones de euros, como pudo saber FARO. Son las pérdidas más cuantiosas de Nueva Pescanova desde su lanzamiento, en el año 2015, cuando cogió el timón de Pescanova SA. La facturación se quedó por debajo de los 1.000 millones de euros, ligeramente por encima de los ingresos de Profand (929 millones) y el Ebitda, como ya había anticipado este periódico, pasó de 80 a menos de 20 millones.

Junta de accionistas sin referencia a Canadá... y sin comunicado por primera vez en siete años

De puertas para afuera, la jornada de este viernes en Nueva Pescanova fue una más. Porque la compañía optó por no remitir ningún comunicado de prensa no solo sobre el resultado de su junta ordinaria y extraordinaria de accionistas –se celebró de forma telemática–, sino tampoco para dar la despedida al que ha sido su consejero delegado de los últimos siete años y medio.

Ignacio González abandonó la compañía sin un adiós formal; un mensaje en su canal de Twitter, con la imagen de una caricatura regalada por miembros de su equipo –firmada por los humoristas gráficos Idígoras y Pachi–, apenas sirvió para salvar la papeleta. Nunca, desde el lanzamiento de Nueva Pescanova en el año 2015, había celebrado una junta de accionistas sin trasladar a medios de comunicación y plantilla los resultados de la misma.

El cónclave aprobó casi todos los puntos del día de forma unánime –Abanca cuenta con casi un 98% de la sociedad– y, según indicaron accionistas consultados, no se hizo ninguna mención al proceso de venta ni a Cooke Inc. “No hubo intervenciones”. El resultado neto fue negativo en 41,5 millones de euros para el ejercicio fiscal correspondiente al periodo abril 2022 - marzo 2023, como pudo constatar FARO. No hay, de momento, ninguna asamblea más convocada.