“Intentamos traer personal cualificado de otras latitudes para no perder oportunidades”

El metal gallego atraviesa un momento decisivo este mes. Por un lado, por la celebración de la feria del sector, Mindtech, que comenzará el día 20 en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi). Por otro, por las negociaciones del convenio en la provincia, en punto muerto tras la convocatoria de huelga por parte de los sindicatos. El secretario general de Asime y director del certamen, Enrique Mallón, repasa entre esta entrevista tanto estos temas como la actualidad y, sobre todo, futuro de la industria.

–Falta poco más de una semana para Mindtech, ¿la tercera será la edición de la consolidación?

–Creemos que sí. Son más de 200 expositores y nuestro objetivo es que haya al menos 10.000 visitantes en esta edición. Hemos comprobado en todas las ferias a las que hemos ido en los últimos meses que Mindtech es ya muy conocida. Tenemos delegaciones de más de diez países con empresas extraordinariamente relevantes y creo que las reuniones con ellos nos van a poder ayudar a cerrar pedidos o incluso inversiones en el territorio, que es también uno de los objetivos de la feria.

–¿De qué sectores serían esas inversiones?

–En el sector industrial en general y, en particular, más en el área de metalmecánica, de energías renovables, de automoción, industria aeroespacial y en logística. Son, sobre todo, las áreas en donde vemos más potencialidades ahora mismo por las llamadas que tenemos de interés y por el tipo de empresas que van a estar. Especialmente con una presencia muy potente de empresas e inversores de Asia.

–Una de las grandes inversiones que pueda llegar a Galicia es la del fabricante de coches chino BYD. ¿Cómo de importante cree que sería?

–Las inversiones en automoción hay que trabajarlas y sudar mucho para conseguirlas. Toda inversión que llegue en ese sector tiene que ser bienvenida, sea la marca que sea y proceda de donde proceda. Sobre todo si hablamos de inversiones millonarias, que lo que pueden llegar a hacer es engordar ese músculo que tenemos. Ojalá recaigan inversiones y la administración pública gallega, estatal y nosotros, las empresas, nos mostremos lo suficientemente atractivos para que finalmente vengan a nuestro territorio.

–¿Podemos dar al sector por completamente recuperado tras la pandemia y las diferentes crisis de los últimos años?

–En actividad, sí. Estamos más allá de un 90% de ocupación de la capacidad productiva. Es cierto también que el sector se ha reducido un poco en los últimos años, debido, entre otras cosas, a la escasez de personal cualificado. Pero en los últimos tiempos estamos llevando a cabo gestiones en el ámbito internacional, y especialmente en Latinoamérica, para traer profesionales cualificados de otras latitudes, para intentar no perder cuota de mercado y no perder oportunidades. El sector está en un buen momento, pero a nivel ya de todo el polo ibérico, tanto Portugal como España estamos acusando unos altos costes en materias primas, logísticos y energéticos. Si Europa quiere tener una industria relevante no puede mantener estos costes energéticos. La rentabilidad industrial es baja, no es como hace décadas. Hoy en día hay que ser extremadamente competitivo para poder captar proyectos internacionales y además que salgan los números.

–Sobre esa escasez de trabajadores que siempre viene alertando Asime. ¿La solución para atajarlo es traer personal extranjero?

–Es una de ellas. No es quizás la más inmediata, pero en paralelo estamos trabajando tanto a nivel de empresas como en colaboración con administraciones públicas, especialmente con la Xunta y con el Ministerio de Educación, con convenios de colaboración que nos están permitiendo desarrollar cursos formativos. Más de 1.200 personas en los últimos dos años para intentar cualificar y también actualizar al personal que está en las empresas actualmente. Debemos seguir en esa línea, también con la formación profesional dual. Realmente trabajamos en distintas líneas para intentar conseguir el objetivo, porque no nos cansamos de repetirlo y no es porque estemos de negociación colectiva: los convenios del metal en toda Galicia y a nivel estatal son los que mejor retribuyen a sus trabajadores. Sin duda alguna.

–Aumentar salarios, ¿no es una opción?

–Estamos aumentando salarios en toda Galicia, desde hace años. Solo en la provincia de A Coruña se ha incrementado en más de un 15% para cuatro años de convenio. En Pontevedra, más de un 13%. Son datos reales, comprobables. Y si se seguirán incrementando, pero lógicamente en unos términos razonables, porque ya digo, partimos de una base en donde son los mejor pagados de cualquier sector hoy en día.

–Dice esto en plena convocatoria de huelga. ¿Cogió por sorpresa a la parte empresarial?

–Queremos ser optimistas con esta situación. Queremos pensar que hay margen para la negociación y para el acuerdo. Nos ha sorprendido una convocatoria de huelga cuando estamos en la reunión número diez. Creemos, en cambio, que sí hay margen para acercar posturas y para el acuerdo y no queremos ver que haya conflictividad, porque ya digo, hay unas condiciones buenas para trabajadores y empresas. Que no quita que se pretendan mejorar. Es legítimo y razonable, pero realmente las dificultades que tienen las empresas son muchas actualmente.

–¿Entiende las reclamaciones de los sindicatos?

–Sin duda alguna. No la compartimos, pero en cambio confiamos que se pueda llegar a un acuerdo para evitar la huelga, porque sería malo para todos y, desde nuestro punto de vista, irracional actualmente.

–Una de las jornadas de huelga coincide con Mindtech. ¿Afectará a la feria?

–A todo el sector. La imagen al exterior sería mala y, por lo tanto, lo que pedimos es que nos esforcemos todos en las negociaciones, que hay margen y los representantes de la parte empresarial haremos todo lo posible por acercar posturas y porque haya un acuerdo.

–¿Con lo de Tesla en Valencia y el resto de inversiones que se están repartiendo por el territorio, se desmonta esa teoría de que los salarios low-cost provocan que Galicia no capte esos megaproyectos?

–Claro. Los salarios son relevantes, pero no determinantes. Hay capacidad industrial, de fabricación, conocimiento, experiencia en los distintos sectores y actividades. Y eso los inversores lo valoran muchísimo. Es cierto que uno de esos cuatro o cinco apartados, porque hemos estado en muchas negociaciones, siempre son los costes laborales. Sí son importantes, pero no los únicos determinantes, ni mucho menos. Pero tampoco somos los mejores en coste energético, ni en coste de materias primas, ni en infraestructuras. Pero bueno, eso no significa que no tengamos aspectos muy positivos que los inversores valoran.