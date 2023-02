Crece el rechazo a ofertas laborales que ofrecen sueldos 'inadecuados' en Galicia

El talento se marcha cuando no brilla y Galicia desgraciadamente lo sabe. En la comunidad, una de las más afectadas por la fuga de cerebros, son cada vez más los profesionales que se sienten infravalorados. Ya sea por las mejores condiciones que les ofrecen en otros países, o las peores del nuestro, acaban desistiendo y se lanzan al extranjero como quien dispara su última bala. Para no morir en el intento de encontrar un trabajo acorde a sus expectativas. Afuera, muchos son más apreciados, no solo mejor pagados, aunque a algunos aquí les pese… Pero aquí muchos se empiezan a querer cada vez más. Así lo recoge el Instituto Galego de Estatística (IGE) en su Enquisa sobre vacantes nas empresas galegas, grao de utilización da capacidade produtiva e indicador de sentimento do sector servizos de Galicia, publicada ayer. Uno de los motivos por los que las empresas gallegas con vacantes no pudieron cubrirlas en 2022 fue que los candidatos no consideraron adecuado su salario, un porcentaje que se incrementó sustancialmente del primer al cuarto trimestre, pasando de suponer el 16% al 30,4% de los rechazos.

