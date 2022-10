Worldwide Fishing Company (Wofco) nació en 2016 con un concepto desconocido hasta entonces en la industria pesquera: cinco socios ya vinculados al sector, aportando cada uno de ellos negocio y know how, unidos para crear una empresa. Un grupo que pudo abastecerse desde cero de producción de Ecuador (por el accionista Holpac), China (el empresario Kunming Yang), Vietnam (Alfredo Méndez), NAFO o las Falkland, y capitaneado desde el principio por Alberto Barreiro y Borja Fontán. A cierre de 2021 volvió a exhibir la constatación de su fulgurante crecimiento –le ha valido ya dos menciones en el periódico Financial Times– al sumar más de 230 millones de euros de volumen de negocio. No va a parar ahí; forjada desde un comienzo con un marcado ADN de trading con base de proteína marina, Wofco ha ido incursionando poco a poco en la pesca extractiva y la transformación de producto en España, apuntalando su condición de productora de primer nivel. Y acaba de dar un salto de gigante en este camino con la compra del 45% de una de las principales armadoras de Argentina: Conarpesa.

La relación entre ambas empresas era muy sólida ya antes de cerrarse esta operación, por cuanto Conarpesa era una aliada principal para Wofco en abastecimiento de langostino argentino. De hecho, ya juntas proyectaron la construcción de una planta de procesado de este producto en Paraguay, para lo cual avanzaron una inversión de hasta 12 millones de euros. La entrada de la compañía de Vigo en el accionariado le reportará una participación directa –por consolidación– en los resultados de la mayor exportadora de gambón argentino, con 22 buques en su flota. “En esta unión se juntaron uno de los que mejor venden con uno de los que mejor pesca, para armar un grupo de peso propio”, valoró a la publicación local Revista Puerto el directivo Lucio Tortosa, en representación de esta alianza. “Wofco es un grupo joven que mira mucho el producto final y se enfoca en las necesidades del mercado, son ágiles y toman decisiones de forma rápida para cambiar el producto si el mercado lo requiere”, abundó. La argentina y Wofco son socias también en el patrocinio de Conarpesa Rally Team, cuyo piloto es, de hecho, el presidente de la misma pesquera patagónica, Fernando Álvarez Castellano. “Wofco es un grupo joven que mira mucho el producto final y se enfoca en las necesidades del mercado, son ágiles y toman decisiones de forma rápida” Esta alianza empresarial se produce en medio de un complejo contexto inflacionario, especialmente acusado en Argentina, que cerró agosto con un incremento en los precios del 78,5% interanual. Tempestad que ha retrasado otra operación liderada desde Vigo, en este caso por Nueva Pescanova, que todavía no ha podido oficializar la adquisición de la armadora Pesquera Veraz. Hasta la feria Conxemar viajaron Federico Angeleri y Pablo Otegui, de la pesquera argentina, con la intención de apurar las conversaciones y llegar a un acuerdo en materia económica, dilatado por el cambio de divisas. En este caso, la multinacional que preside José María Benavent se hará con la propiedad de nueve buques; ni la conservera Marechiare ni el astillero Contessi formarán parte del traspaso corporativo. La viguesa Wofco compra la planta y terrenos de Aucosa, que cambiará de actividad Wofco no se ha topado con estas trabas en su compra, la segunda que sellan en escasas semanas. En la antesala de Conxemar también confirmó la adquisición de Aucosa, que llevaba meses al filo de la liquidación. Con el nombramiento de unos gestores interinos para dirigir la compañía, se negoció una salida de viabilidad para no suspender pagos. La empresa, que había afrontado una gran inversión (de más de 10 millones de euros) para acabar con los malos olores que reiteradamente denunciaban los vecinos, tenía problemas con proveedores y no recibía mercancía. Las instalaciones se transformarán ahora para desarrollar actividad de procesado de pescado, dejando atrás las labores que se desarrollaban desde hace 60 años en Aucosa, principalmente crear harina de pescado. Wofco opera dos buques propios: el palangrero Matilda (ex Anita) y el cerquero Aleshka.