La huelga da la estocada a la automoción, con una cadena logística ya mermada por los chips

La automoción gallega lleva casi desde el inicio de la pandemia de coronavirus conviviendo con una cadena logística muy dañada por la falta de componentes, principalmente los microchips. La escasez de piezas, que afecta a todo el mundo, alteró la producción de los fabricantes y, por ende, de las empresas proveedoras del sector. Stellantis Vigo y las más de 130 firmas del motor de la comunidad continúan hoy padeciendo el problema. Con lo que no se contaba es con la invasión de Ucrania, con el consiguiente alza en los carburantes y la huelga del sector del transporte, que está dando ya la estocada a una industria que representa casi el 18% del PIB gallego. La factoría de Balaídos suspendió ayer por sorpresa el reinicio de la producción previsto para el lunes, 21 de marzo, dejándolo en el aire y sin fecha de regreso. En el caso del sistema 1, los trabajos volverán “cuando lleguen los camiones”, según explicaron a FARO fuentes del sector. Y, como es habitual, la situación se traslada a otras ramas de esta industria, como los concesionarios (que no reciben coches) o las proveedoras, que ya sufren impacto en los polígonos y que si no han parado, lo harán en los próximos días si el paro persiste.

Stellantis Vigo suspende el regreso al trabajo previsto para el lunes La dirección de Stellantis Vigo confiaba en regresar al trabajo el lunes 21, al menos en el Sistema 1. Había conseguido una partida de microchips, necesarios para la fabricación de automóviles y que escasean ante la demanda desbocada producida por la pandemia (son los mismos que se emplean en videoconsolas, ordenadores o móviles). Aunque a ralentí, la idea era reiniciar el ensamblaje del Peugeot 2008 (solo en su versión eléctrica) y de los sedanes C-Elysée y Peugeot 301. Sin embargo, ayer por la mañana la plantilla fue informada de que se suspendían los planes. ¿El motivo? “Por el paro de los camiones”, resumen fuentes sindicales, “venían por carretera de otras fábricas y no pudieron”. Balaídos no pudo recibir los componentes debido a la huelga. La dirección de Stellantis trabaja en una posible vuelta al trabajo el martes Las proveedoras, por su parte, mantienen de momento la producción, aunque todo dependerá de la evolución del fabricante de Balaídos. Desde el Clúster de Empresas de Automoción de Galicia, se informó ayer de que, aunque no hay “grandes problemas en los flujos”, sí hay firmas “con problemas puntuales” y que están sufriendo la huelga. “Los mayores conflictos se están produciendo en los accesos a los polígonos”, explicaron fuentes de Ceaga. Ya por la tarde, la dirección de Stellantis Vigo trabajaba en poder conseguir traer los chips de otra forma (probablemente en avión) para intentar un reinicio el martes 22. Todavía no se ha confirmado. Lo que sí se sabe es que el Sistema 2, en el que se fabrican los comerciales ligeros K9 y la versión de siete plazas del C4 SpaceTourer, volverá si no hay problemas el martes 29 de marzo. El seísmo de Japón amenaza con alargar los paros en el motor por los microchips Venta Y si hay un problema que afecta a las empresas que producen vehículos o piezas, también lo hay para aquellas que los venden. Los concesionarios están sufriendo un golpe en la logística que no se esperaban y que está generando graves problemas tanto en las entregas como en la reparación de los vehículos por la falta de recambios. “Tenemos coches ya vendidos y a la espera de que lleguen a la instalación para los clientes”, explica el responsable de Stellantis & You de la ciudad olívica, Carlos Miranda, que nota la “desesperación” entre la clientela y el “trastorno” que está suponiendo “para todos”. Fotografía del sector de la automoción en Galicia Trabajadores 24.980* Principal fabricante Stellantis Vigo DATOS DE 2021 Coches producidos 495.000 vehículos (Stellantis Vigo) Exportaciones 7.041 millones de euros Empresas de componentes Más de 130 empresas PIB Gallego 17,8% Facturación 10.450 millones de euros* *De 2020, último dato disponible Simón Espinosa Otras fuentes del sector de los concesionarios consultadas recuerdan también el problema de los recambios. "A nosotros nos faltan piezas y tampoco podemos suministrar recambios a los talleres", explica el directivo de uno los principales grupos gallegos, que indica que "desde el martes la actividad está prácticamente estrangulada". "¿Qué más nos puede pasar?", se pregunta Miranda, que recuerda que los concesionarios llevan meses arrastrando caídas en las ventas. Industria enciende la ilusión en el sector con la publicación del Perte del coche eléctrico El Gobierno publicó ayer en el BOE la convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) para el desarrollo del Vehículo Eléctrico y Conectado. Los proyectos candidatos podrán optar a los 2.975 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, 1.425 millones en forma de préstamos y 1.550 en forma de subvenciones. La convocatoria contiene novedades respecto a lo anticipado, siendo la más significativa la flexibilización de la participación de las pymes en las candidaturas. El texto recoge que el 30% de los fondos será gestionado por pymes, pero se podrá computar también la ayuda equivalente al presupuesto contratado y subcontratado por las grandes empresas con dichas pymes. Se mantienen condiciones como la obligación de que los proyectos que resulten adjudicatarios de las ayudas se lleven a cabo antes del 30 de septiembre de 2025, que el 40% de las entidades deben ser pymes y que el presupuesto mínimo de cada proyecto debe alcanzar los 40 millones de euros. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, subrayó que es una noticia “muy esperada” tras meses de trabajo y negociación con Bruselas. Desde el sector, el director de la patronal Anfac, José López-Tafall, lo valoró “muy positivamente” y pidió una “ágil canalización”. Las proveedoras, aglutinadas en Sernauto, hablaron por su parte de “una oportunidad histórica”.