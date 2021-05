Casi el 20% de autónomos pagan la tarifa plana pese a ganar más de 20.000 euros

La tarifa plana para autónomos vio la luz como una bonificación para los nuevos trabajadores por cuenta propia con la que se reduce su cuota a la Seguridad Social en los dos primeros años en los que estén dados de alta. Esa medida pretendía aliviar la carga económica para aquellos que daban sus primeros pasos. Aunque la realidad es algo distinta pues, a efectos prácticos, casi dos de cada diez autónomos amparados bajo esta deducción declaran ganancias que superan los 20.000 euros anuales.

Más 6.500 afiliados al RETA con esta deducción declaran rendimientos que duplican a la media gallega | La Seguridad Social dejó de ingresar 27,9 millones al aplicar esta cuota

Una cifra nada despreciable considerando que más de la mitad de los trabajadores autónomos gallegos –el 54%– declaraba rendimientos del trabajo de hasta 12.000 euros anuales en 2018, según los datos de la Agencia Tributaria.

Galicia cuenta con algo más de 39.870 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) acogidos a la rebaja de la tarifa plana. De esta cifra, el 16% presenta rendimientos del trabajo que superan los 20.000 euros anuales. Es decir, hasta 6.514 trabajadores por cuenta propia se aplican la deducción pese a duplicar las ganancias medias del sector en Galicia.

En esos dos años que se ha aplicado la tarifa plana sobre los 6.514 autónomos con rendimientos superiores a 20.000 euros en la comunidad, la Seguridad Social ha dejado de ingresar 27,9 millones de euros, frente a un escenario en el que estos trabajadores por cuenta propia cotizaran por la base mínima de 286,1 euros mensuales, lo que se traduciría en que a la Seguridad Social le entrarían 44,7 millones de euros en cotizaciones.

En este sentido, hace una reflexión Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos: (UPTA) “La tarifa plana tiene que ir dirigida expresamente a aquellas personas que necesitan una ayuda para empezar”, exige. “Si un autónomo supera determinados ingresos netos, debería abonar la misma cuota que el resto de trabajadores por cuenta propia. De esta manera, –la actual– la tarifa plana está implantada para los ricos. No tiene sentido porque no es igualitaria”, denuncia.

“De esta forma, la rebaja está implantada para los ricos” Eduardo Abad - Presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA)

El representante de UPTA defiende un cambio en los requisitos de acceso a la tarifa plana e insta a solicitar lo mismo que el SEPE cuando una persona quiere realizar la capitalización el desempleo: exigir un plan de empresa explicando que hará y que inversión realizará.

La crisis hunde las cotizaciones de los autónomos y se ceba con el comercio El sector concentra la mitad de los trabajadores por cuenta propia perdidos | El colectivo pide aplazar la devolución de ayudas IC Leer más

En un paso más, Abad considera que aquellos trabajadores por cuenta propia con rendimientos superiores a 20.000 euros netos no deberían poder acogerse a la tarifa plana y apela a una revisión de la misma en base a los rendimientos anuales. “Son negocios que van como un tiro”, pone en evidencia. De hecho, en Galicia más de 1.220 autónomos con tarifa plana superan los 48.800 euros anuales de rendimientos del trabajo.

A su juicio, esta bonificación ha servido para dar aire a los falsos autónomos que “se dispararon desde la entrada en vigor de esta deducción” y la situación no ha hecho si no agravarse en los años posteriores, analiza Abad. Tanto es así, que los autónomos con tarifa plana se duplican desde la entrada en vigor de la medida, en 2013. “Antes la irregularidad se reducía al sector del transporte. Ahora tenemos en despachos de abogados, construcción, medios de comunicación…” En todo este análisis cabe destacar que tan solo se consolidan un 14% de los autónomos que recurren a la tarifa plana, según los datos de la Seguridad Social. “La tasa de mortalidad es elevada. El 83% de los autónomos no llega a cumplir dos años”, recuerda Abad.

Galicia experimenta una rotación anual de 50.000 autónomos que se dan de alta y otros 50.000 que se dan de dan de baja. “Entran y salen. Es gente que mayoritariamente recurre a esta rebaja en la cotización”, dice Abad. La tarifa plana, una de las medidas estrella de la Ley de Emprendedores puesta en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, contempla una bonificación progresiva sobre la base de cotización mínima del autónomo, de 286,1 euros mensuales actualmente –289 euros a partir de junio-–. Así es que, con esta deducción, un nuevo afiliado al RETA obtendría una rebaja de su cuota de autónomo del 80% en el primer año, es decir, pagaría 60 euros mensuales. En un segundo tramo, entre el decimotercer mes y el décimo octavo, la bonificación es del 50%, por lo que el pago asciende a 143 euros mensuales. El último periodo, entre el décimo noveno mes y el vigésimo cuarto, la rebaja es del 30%, por lo que la cuota se eleva hasta los 200 euros mensuales.