Eduardo Abad: "Uno de cada diez autónomos desaparecerá"

–El mes de abril cerró con 400 afiliados al RETA más en Galicia y 15.000 más en España. ¿ A qué responde este repunte?

–El incremento se corresponde con tres sectores: la construcción, la que más autónomos ha generado en el mes de abril. El segundo es la hostelería y el tercero es el comercio. La subida de la hostelería y el comercio responde al efecto Semana Santa. Se volvieron a abrir actividades que son estacionales y se dieron de alta autónomos de temporada. Pasa todos los años, este también pero en menor medida. Sin embargo, estamos viviendo un trampantojo porque tenemos 550.000 autónomos en cese de actividad compatible. Es como el ERTE de autónomos, permite compatibilizar la actividad con percibir esa ayuda y exonera del pago de la cuota. Estos tres elementos hacen que tengamos un nivel de afiliación que no ha bajado.

–¿Qué sucederá con estos negocios cuando se retire la ayuda por cese de actividad?

–El cese de actividad ha servido para aguantar el trayecto. Cuando termine, va a haber una especie de selección natural. Todo parece indicar que en julio el 70% de la población estará vacunada pero tenemos que seguir ayudando a las economías más debilitadas, sobre todo autónomos y pequeñas empresas para que sean capaces de retomar el rumbo económico. El 10% de autónomos desaparecerá, sobre todo en el sector de hostelería y comercio. Es imposible mantener la atomización de estos dos sectores. Están sobredimensionados. Tenemos un bar para cada 110 gallegos y un comercio para 180 gallegos.

–¿De qué manera se podría minimizar este impacto?

–Estamos negociando que las ayudas se prolonguen al menos hasta septiembre, que no sólo se mantengan mientras dure el Estado de Alarma. La economía no se reinicia instantáneamente.

–Algunos autónomos manifiestan su descontento con los créditos ICO. ¿Qué valoración hace de la efectividad y ejecución de estos préstamos?

–-Los créditos ICO han servido para que las empresas de crédito sacaran riesgo. ¿Cómo lo hacen? Garantizando el 80% del aval a través de fondos públicos. La primera oleada de los créditos ICO sirvió para limpiar de riesgo a las entidades. Se han reconvertido miles de préstamos y de créditos tradicionales, los han juntado y los han metido como créditos ICO. Esa primera oleada de préstamos ha servido para limpiar los riesgos tóxicos que tenían las entidades de crédito. Lo cual beneficia a los autónomos, porque el Estado responde con el 80% de aval y te puedes meter en una operación en la que tú no garantizas la devolución. Los créditos ICO han salvado la tesorería de muchos autónomos, hemos conseguido que se utilizaran diferentes fórmulas para avalar las condiciones del crédito y hemos pasado de una demora de seis meses a dos años.

–¿ Actualmente la accesibilidad de estos créditos es la misma?

–-El nivel de exigencia que están solicitando las entidades de crédito es mayor ahora. Antes, los concedían de una forma menos exhaustiva. Ahora, ningún autónomo o empresa es capaz de llegar a ese nivel de exigencia, han endurecido mucho los criterios mucho y miles de autónomos que necesitan liquidez no tienen acceso a estos préstamos.

–El Gobierno ha retrasado a 2023 la cotización por ingresos reales para autónomos. ¿Por qué se oponen a los 9 años de transición?

–Es un retraso bajo nuestro punto de vista injustificado pero lo aceptamos porque es un momento de incertidumbre económica. Lo que no vamos a aceptar es que no se incorporen todos los autónomos en 2023. Han planteado 9 años de transición. Le decimos que de ninguna manera. No puede haber autónomos de primera y de segunda. Debería incorporarse más rápido el que más tiene que cotizar. Por eso, algunos entes empresariales son tan reacios a que esto se ponga en marcha, porque quienes tendrán que cotizar más son casi 700.000 autónomos que tienen rentas de trabajo superiores a 25.000 euros al año.

–Ustedes abogan por la implantación de la fórmula de la cotización por horas. ¿A cuántas personas ampararía y qué ventajas plantea?

–La economía sumergida en España se estima que afectaba a 3,5 millones de personas en España, hace dos años. En Galicia se sitúa por encima de 100.000 personas. Queremos regularizar al máximo de personas porque, entre otras cosa, creemos que regularizar quiere decir tener un colchón de protección. Esta situación afecta especialmente a mujeres, a jóvenes que realizan actividades económicas esporádicas que no permiten tener rendimientos económicos suficientes. Es una salida para aquellos que realizan cuidados de mayores o clases particulares, y decimos que sea por un máximo de 20 horas al mes de trabajo efectivo y limitado a 300 euros de percepción económica máxima.

–¿De qué manera los fondos europeos podrían dar algo de oxígeno a los autónomos?

–Tenemos ante nosotros 234 millones de euros para Galicia de fondos europeos. Queremos que con la máxima celeridad ese dinero esté en manos de autónomos que tienen deudas. No se puede romper la cadena de pagos. Si se rompe la cadena de pagos se rompe la economía. No podemos dejar de pagar a los proveedores porque dejarán de pagar a sus proveedores. Estamos trabajando con la Consellería para que contemple el máximo número de CNAES posibles para que nadie que necesite esta ayuda se quede sin ella.