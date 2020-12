La cirugía estética resiste en la pandemia

La pandemia no hace mella en la cirugía estética. Tras un repunte tanto en las operaciones como en los tratamientos después del confinamiento –que los médicos atribuyen a unirse en el tiempo las citas anuladas en los meses cerrados con la demanda habitual en esa época del año–, desde la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre) reconocen que ahora “la situación se ha normalizado” y que, pese a no ser lo esperado, “la demanda se mantiene” en este año marcado por el COVID. “Al estar más tiempo en casa, la gente ha querido cuidarse y además se ahorra más y hay quien lo que no ha gastado en viajar, por ejemplo, lo ha destinado a esto”, explica la cirujana Nélida Grande, miembro de Secpre.