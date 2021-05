Galicia fue pionera en el aprovechamiento del viento como fuente de energía. Xunta, IDAE y la entonces pública Endesa firmaron en julio de 1986 un histórico acuerdo para el desarrollo de un proyecto experimental de 3,6 megavatios (MW) y, un año después, quedaba inaugurado el primer parque eólico de la comunidad en Estaca de Bares. Sin eso y todo lo que vino después, a la cabeza hasta hace una década de la potencia instalada en el país, no se entendería la enorme experiencia acumulada en ingeniería eléctrica que ha permitido que muchas empresas hoy sean un puntal en su energía hermana, la eólica marina, por todo el mundo.

En un intento de aprovechar todo ese know how, Greenalia ha concurrido con la plataforma de empresas de offshore de Galicia, GOE-Asime, y tres socios más a una de las manifestaciones de interés convocadas por el Ministerio para la Transición Ecológica captar financiación de los Next Generation para crear un polo industrial de eólica marina en la comunidad.

El proyecto, del que por el momento no transcendió la posible inversión por cuestiones comerciales, recoge la fabricación y ensamblaje de cimentaciones para parques flotantes, como las construidas en el astillero de Navantia en Fene con la asturiana Windar. Los cinco parques que Greenalia prepara en aguas canarias y la posibilidad de sacar adelante otro en Galicia abren, según el presidente de Greenalia, “posibilidades reales para la industria de avanzar en la puesta en marcha de procesos de fabricación a nivel comercial de este tipo de cimentaciones”. Manuel García fue muy claro ayer en el Foro APD dedicado a la recuperación y la transición ecológica: “Necesitamos del impulso ágil y firme de las administraciones, ya que sin el desarrollo de instalaciones offshore perderíamos una magnífica oportunidad de convertir Galicia y España en referentes industriales de esta tecnología”.

En una segunda, el proyecto apuesta por levantar “una planta multitecnológica” que complete la cadena de valor de diseño y producción y afrontar la cascada de pedidos en una de las fuentes eléctricas más destacadas para la UE.