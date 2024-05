Por aquellos que tornean el pasado

Saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, o podemos llegar. La idea fundamental de conocer mejor nuestro pasado es la que llevó a Pilar Bernárdez, de O Recuncho da Lingua, y Pablo García, presidente de la Asociación Comarcal Audiovisual e Comunicación, a organizar un evento que dejó a más de un con los pelos de punta.

Este sábado por la tarde, a las 20.00 horas, el teleclub de la parroquia estradense de Berres se convertía en un salón de cine lleno de asistentes deseosos de ver por primera vez la proyección de un documental grabado en 1987 por la Televisión de Galicia. El film, titulado “Torneiros de Berres”, ofreció a los espectadores un retrato de la evolución de esta profesión artesanal cuya tradición en la parroquia se remonta al siglo XVIII. El encuentro fue especialmente emocionante ya que entre los presentes estaban tres de los protagonistas: Manuel Ferradáns, Xesús Pereiras y Xosé Ruibal. Los tres rondan los 90 años y son los “torneiros” más veteranos de la localidad. En la pantalla pudieron verse hace más de treinta años ejerciendo esa profesión que aún hoy no son capaces de abandonar, pese a estar en la edad de disfrutar de un merecido descanso. Además, desde la organización quisieron homenajear a estos tres testimonios por su labor manteniendo vivo uno de los oficios más antiguos de la región otorgándoles un trofeo a cada uno, el cual agradecieron con rostros conmovidos.

Asimismo, también hubo distinción para la nueva generación de “torneiros”, representada por Isabel Neira, que es la séptima de una larga tradición familiar dedicada a esta labor artesanal.

Pilar Bernárdez fue la responsable de que esta pieza audiovisual volviese a la pantalla después de casi cuatro décadas de su primera emisión. En una conversación con FARO cuenta cómo surgió la iniciativa de poner en marcha este evento: “Levaba meses buscando un material que estaba exposto no antigo Centro Comarcal sobre os torneiros de Berres, e revisando no arquivo do Museo do Pobo Galego din con este título, que me pareceu interesantísmo e moi testemuñal, foi entón cando falando con Pablo García decidimos proxectalo de novo”.

Conseguir hacerse con los permisos de emisión llevó su tiempo, pero no más que asentar una fecha en la que todos los protagonistas estuviesen disponibles. Con todo, tras meses de preparativos, el acto cogió forma y el sábado se clausuró como un gran éxito.

Para Bernárdez lo más curioso es que ni los protagonistas del documental lo habían visto en su día: “Nadie sabía del, daquela non era como agora, se non podías ver o programa no día que o emitían xa non había forma de volver a facelo”. “Para os torneiros que saían no vídeo o que máis lles chamaba a atención non era ver os tornos antigos ou a evolución da profesión, xa que eles están moi familiarizados incluso cos métodos máis tradicionais, senón verse a si mesmos na pantalla, máis despois de tantos anos” comparte la responsable de O Recuncho da Lingua, que solo lamentó que otras de las caras del proyecto ya no estuviesen con ellos.