Lalín capitaliza el aumento de la demanda para piscinas de uso particular en las comarcas

En plena primavera y después de un otoño e invierno con cerca de una veintena de borrascas que llenaron los cauces fluviales de las comarcas, muchos son los particulares que piensan ya en un estío para disfrutar de sus piscinas. Hasta hace no demasiados años el control sobre la construcción de estas instalaciones no era excesivamente riguroso, pero fueron los procedimientos de revisión catastral los que, mediante los vuelos aéreos, destaparon decenas de piscinas privadas que por las que sus dueños no tributaban ante la administración municipal correspondiente.

La pandemia sanitaria, según el propio sector, marcó un punto de inflexión y se generó una demanda de piscinas para instalar en fincas particulares que incluso llegó a colapsar el mercado, incapaz de atender tantos encargos. Si en 2021 la Dirección General de Catastro tenía registradas en Deza y Tabeirós-Montes un total de 749 instalaciones, tanto cubiertas como al aire libre, el pasado ejercicio se cerró ya con casi medio centenar más. A Estrada se mantiene con claridad como el ayuntamiento con más piscinas y, con dos altas en este período, alcanza ya las 294, de las que seis están cubiertas mediante algún tipo de estructura. En número es Cerdedo-Cotobade el segundo ayuntamiento de las comarcas con más construcciones destinadas al baño. Dentro de la localidad de Cerdedo están dadas de alta 18 (todas al aire libre), mientras que en Cotobade son 170 de este tipo y otras seis cubiertas.

Lalín es, sin embargo, el concello donde más ha aumentado la demanda, pasando de 86 a un total de 118. Son, en consecuencia, una treintena más en solo dos años. Además, en este ayuntamiento es donde más piscinas cubiertas hay, con 13, que son dos más que en el anterior registro catastral. Los vasos de baño al aire libre también experimentaron un considerable incremento, situándose ya por encima del centenar, con 105.

En Silleda están dadas de alta 79 piscinas (3 más), de las que seis son estructuras particulares con elementos de cierre que permiten su uso durante todo el año. Una de estas características existe en Vila de Cruces, mientras que las demás 38 son al aire libre. Este es el formato que tienen las 13 que hay en Rodeiro y las 25 existentes en Agolada, donde la demanda no aumentó en este tiempo, tal y como acontece en Dozón, donde consta una piscina cubierta y otra al aire libre. Por último, Forcarei mantiene un censo de 20, también sin cubrir.

Suscríbete para seguir leyendo