Escuchar cuando no bastan las palabras

El arte es un lenguaje con el que a veces es más fácil comunicarse que a través de las palabras. No solo sirve para expresar ideas o conceptos complejos, o abstractos, si se prefiere, sino también para entenderse mejor a uno a mismo. Así es precisamente como la lucense Elena Velasco, que inaugura este viernes a las 18.00 horas la exposición de su proyecto cerámico “Cicatrices” en la Sala Abanca de A Estrada conoce de primera mano la potencialidad comunicativa de este código. Ella misma tuvo que aprender a dominarlo para dar orden al torbellino de emociones que supuso enfrentarse a diversos tratamientos a lo largo de los últimos siete años para ganarle la batalla a un cáncer hematológico que le fue diagnosticado en el 2015.

Recurrió para ello a la cerámica, y en esta muestra de once piezas aparecen recogidos los momentos y sensaciones más importantes de esta experiencia, pero esto no es todo, pues el motivo de exponer en A Estrada tiene que ver con la otra autora a título póstumo que participa en esta exposición. Se trata de Iria Blanco, una vecina de Guimarei que tras librar su propia batalla contra la leucemia, falleció en 2021 a los 32 años. Ella, al igual que Velasco, recurrió al arte para hablar de aquello que muchos a su alrededor no entendían, aunque en su caso utilizó la poesía y los dibujos. Así, junto a la obra de la escultora lucense se mostrarán textos tanto visuales como escritos de la joven formando una sinergia similar a la que ambas autoras establecieron al coincidir mientras echaban de forma paralela su propio pulso al cáncer.

“Conocí a Iria a través de la Asociación Gallega de Transplantados de Médula Ósea y el vínculo que forjamos fue muy profundo, porque al final cuando pasas por esto hay cosas que los demás simplemente no pueden entender y que solo el que pasa por lo mismo comprende” cuenta Elena Velasco, que explica: “Yo sabía que ella escribía como parte del proceso para lidiar con la enfermedad y cuando inicié este proyecto quise incorporar alguno de sus poemas, ya que una de las piezas la hice pensando en aquellos que perdí contra el cáncer y particularmente, en ella”.

Al leer los textos de Blanco, la escultora se sintió inmediatamente conmovida e identificada: “Tenía una facilidad enorme para expresar a través de las palabras”. Por ello quiso llevar esa colaboración un paso más adelante y realizar una muestra en común en A Estrada. Para ello contó con la ayuda de los familiares de Iria, a quienes agradece “la valentía y fortaleza de revisitar esos escritos y hacer la selección”.

“Yo nunca tuve pretensiones artísticas, este proyecto llegó a mí por casualidad, pero me gustaría que a través de él la gente pudiese acercarse más a esta realidad, comprenderla y darle visibilidad” zanja Velasco.

“Todavía queda mucho desconocimiento”

Soledad, frustración, tristeza, pánico.... son algunas de las emociones que están presentes en la obra de Elena Velasco y también en los poemas de Iria Blanco. Ambas conectaron de forma especial al conocerse pues compartían una experiencia que no muchos viven o llegan a comprender a lo largo de toda su vida. Entre estos paralelismos establecidos entre sus caminos estaba el transplante de médula ósea, como parte del tratamiento contra el cáncer hematológico. Tanto la lucense como la estrandese formaban parte de la Asociación Gallega de Transplantados de Médula Ósea y ejercían una importante labor de difusión sobre la importancia de contar con donantes para ayudar a combatir esta enfermedad y otras muchas. “Hace siete años que me diagnosticaron la enfermedad y desde entonces han cambiado cosas, pero todavía queda mucho desconocimiento, por eso es crucial dar a conocer lo fácil que es donar médula y sangre y lo vital que puede resultar para el paciente” comparte Velasco.