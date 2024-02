“La recuperación psicológica del cáncer requiere de más tiempo que la física”

Mujer de amplia sonrisa, no la ha perdido pese a los amargos momentos que ha tenido que vivir cuando con 28 años,hace tres, y de forma inesperada, le diagnosticaron un cáncer de mama. Estaba en el auge de su vida, abriéndose camino en el mundo laboral como sastre en Zara Man en A Coruña. Tuvo que pedir una excedencia debido a la enfermedad para volver a su Cangas natal, a enfrentarse al tratamiento con el apoyo de su familia. Ya superó la enfermedad, aunque sigue con los controles cada seis meses. Hoy en la sede de la Asociación de diagnosticad@s de cáncer de mama (Adicam) de la localidad presenta su libro “F#ck cáncer” que empezó a escribir en los peores momentos, como un diario, y fue para ella una de las mejores terapias. Se presenta a las 19:30 horas, acompañada por el médico y escritor, muy vinculado a Adicam, Jorge Cameselle.

–¿Cómo recuerda el día cuando le diagnosticaron el cáncer?

–Recuerdo principalmente el día en que me encontré el bulto, bajo la ducha. Ese día, aunque tan solo era un temor, fue sin duda para mí, el peor. Porque el miedo te sobrecoge y lo envuelve todo. El diagnóstico oficial vino unas semanas después, tras una biopsia y una resonancia que confirmaron mis peores miedos. Es un día terrible, donde llorar desconsoladamente es inevitable.

–¿Tenía antecedentes en la familia?

–No, el estudio genético que me hicieron después dio negativo, y mantenía un estilo de vida muy cuidado, lo que unido a la corta edad de 28 años supuso que la noticia fuese absolutamente inesperada.

–¿Qué recomienda desde su experiencia a las personas que tienen que pasar por lo mismo a lo que usted se enfrentó?

–Quiero enfatizar en la importancia de la atención psicológica ante un diagnóstico de esta magnitud. La enfermedad física es clara, pero el shock emocional asociado es incuestionable. Recomiendo siempre buscar apoyo psicológico profesional y hablar abiertamente de la enfermedad. Conocer casos reales de otras personas que han pasado por una situación similar anteriormente para mí fue liberador, opciones que te ofrecen por ejemplo asociaciones maravillosas como Adicam.

–¿Cuándo y por qué decidió escribir este libro?

–No decidí escribir un libro, decidí escribir un diario en el que liberar todas las emociones que se agolpaban en mi interior. Sentía que debía sincerarme conmigo misma de un modo que quizás no lograba hacer ante un psicólogo, por lo que comencé a probar la escritura como una terapia personal, siempre paralela a la atención profesional, en la que liberar mis emociones, sin censura. Fue tras mi recuperación física, cuando al mostrar algunos de mis textos entre mis conocidos, ellos me animaron a sacar a la luz mi experiencia personal para intentar así, ayudar a reducir el miedo de otras jóvenes que por desgracia deban enfrentarse a una situación similar.

“La Asociación Adicam me dio la vida”

–¿Cuál es la parte más difícil del proceso de curación?

–En mi caso la curacion física fue completa. Por lo que a día de hoy estoy totalmente recuperada. Pero siento reiterar en que la recuperación psicológica requiere un mayor plazo de tiempo y me encuentro en ese proceso todavia, tres años después del diagnostico inicial.

–¿Qué supone para usted la Asociación de diagnosticad@s de cáncer de mama de Cangas, Adicam?

–Se convirtió en casa, hogar. Esta asociación fue para mí un soporte que no quiero dejar, ni siquiera tras mi recuperación. Sigo siendo socia y asistiendo a su sede con asiduidad a día de hoy, ya que su ayuda, apoyo, atención y compañía son para mi incuestionables. Hacen una maravillosa labor de acompañamiento a los diagnosticados y familiares que es totalmente necesaria.Esta asociación me dio vida, por lo que me gustaría desde aquí animar a la población local a hacerse socio.

–¿Y el Día Mundial del Cáncer que precisamente se conmemora este domingo día 4?

–Entiendo que se utilicen estas jornadas para dar visibilidad a ciertas enfermedades y animar así a la inversión e investigación sobre nuevos tratamientos al respecto. Lo que no me gusta es que algunas personas lo confunden con un día de celebración que nada tiene que ver con la realidad. Recuerdo una anécdota el día del cáncer de mama, en octubre durante mi tratamiento de quimioterapia. Una joven me sonrió y me dijo: feliz dia! Y aunque comprendo que ella sólo queria transmitirme alegría en ese día, para mí no era, en absoluto, un dia feliz.