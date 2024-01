La edil de Medio Ambiente de Lalín, Raquel Lorenzo, tiene un plus a la hora de sumarse a las celebraciones de la Feira do Cocido: el año pasado lució una manicura en la que sus dedos anulares lucían la cara de un cerdito. Este año, se atrevió con el animal que protagoniza el cartel de la LVI Feira do Cocido, y lo ha hecho con la misma peluquera, de la que no duda en asegurar que “es una artista”.

Hablamos de Yolanda Baca García, que está al frente de la peluquería YCM, en la Avenida das Cruces. Nos cuenta que para hacer el dibujo en las uñas lo fue copiando directamente del cartel a mano alzada, descartando otros métodos como pegatinas, también sobre las uñas de los dedos anulares y sobre una base rosa y con la leyenda ‘Lalín’. Es, sin duda, un trabajo minucioso y que a la vista resulta muy alegre. Para que este tipo de manicura dure , Yolanda Baca recomienda usar guantes, a ser posible de un tejido diferente al látex para que las manos no se humedezcan y lleguen perfectas, en este caso, a la multitudinaria cita del domingo que viene.