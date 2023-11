El cartel de la Feira do Cocido: festivo, alegre, y con mirada rápida y limpia

La LVI Feira do Cocido de Lalín estrenó ayer cartel durante la presentación del anuncio a la que acudieron entre otros su autor, el coruñés Fernando Pereira, el alcalde de Lalín, José Crespo, la concejala de Cultura, Begoña Blanco, y del director del Centro Superior de Hostelería de Galicia, Luis Rial. Durante el acto se descubrió el esperado cartel dominado por una figura de un cerdo en el que su creador ha querido reflejar su particular cosmovisión artística mediante una serie de elementos determinados. Además, se trata del primer anuncio de formato horizontal en toda la historia de la emblemática feria lalinense.

Begoña Blanco fue la encargada de iniciar la presentación recordando que “para nosotros la Feira do Cocido es el punto de inicio con el que comienzan todas las ferias”. Blanco hizo hincapié en el formato del dibujo de Pereira manifestando que “es un cuadro a través del que se va a sacar el pin tal cual”. También recordó que “a partir de ahora, empezarán una serie de eventos que ya llevamos tiempo preparando para dar comienzo la feria” y desveló que “en la junta de gobierno de hoy (por ayer) ya fueron las bases del Mes do Cocido que saldrán pronto publicadas para que los hosteleros que quieran se puedan apuntar un año más”

Por su parte, Fernando Pereira quiso en primer lugar “agradecerle al Ayuntamiento de Lalín el haber confiado en mi obra para representar este año lo que es la imagen del Cocido”. El polifacético artista herculino explicó a los presentes su pretensión con esta obra: “Yo quería expresar un poco las dos vertientes de mi obra: la figurativa y la abstracta. Me pareció bien conjugar las dos en un lienzo que yo quería que ante todo fuera festivo, alegre y que tuviera una mirada rápida y limpia”, explica. Pereira añadió que “quería que tuviera un algo que a la gente le entrara por los ojos y acercarle al corazón la alegría que representa siempre una fiesta y una reunión alrededor de Cocido como la de Lalín”.

Por otro lado, el autor del cartel de la Feira do Cocido de Lalín de 2024 también dejó claro con respecto a la composición de su obra que “dentro del cerdo representado aquí está mi universo personal que llevo años trabajando a nivel abstracto. Dejo una libre interpretación para que todo el mundo pueda sacar sus conclusiones a la hora de contemplarlo. Visto el resultado, es algo festivo, alegre y yo al menos con el trabajo me he quedado satisfecho. Ojalá le guste a todo el mundo”.

Colorido

El regidor municipal fue el encargado de cerrar el turno de intervenciones empezando por subrayar que la temporada alta turística en Lalín empieza en las Aldeas do Nadal y se prolonga “hasta bien entrada la primavera”. Crespo también aludió a la nómina de creadores que conforman los cartelistas del certamen –Pereira había destacado poco antes su satisfacción por forma parte de ellos a partir de esta edición– llegando a decir que “pocos eventos hay hoy en día que tengan tanto nivel de artistas”.

José Crespo también aprovechó la ocasión para destacar lo mucho que le gustaba el cartel, del que subrayó su variedad de colores utilizados por Pereira en su paleta. Además, el mandatario lalinense volvió a incidir en la apuesta de su gobierno “para que el turismo sea una herramienta económica de primer nivel”. En este sentido, anunció medidas conjuntas con el GDR en este sentido, que pronto verán viendo la luz en función de su puesta en marcha. El alcalde no dejó pasar la ocasión para ensalzar el importante valor añadido que tiene la Feira do Cocido para la capital dezana señalando que se trata “del banderín de enganche importante en el sector turístico, por su puesto con su parte gastronómica”.

El cartel presentado ayer en Lalín llegó empaquetado a la sala de prensa de la casa consistorial para mantener hasta el último momento el misterio. La sensación de aprobación fue unánime una vez que se conoció el resultado del trabajo del coruñés Fernando Pereira.