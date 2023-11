Los usuarios de telepeaje dispondrán por primera vez de descuentos en la autopista

El pacto para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno suscrito entre PSOE y BNG recoge –ya se había planteado en la anterior legislatura, pero no se materializó– las ansiadas bonificaciones para la AP-53. Así lo recoge uno de los puntos del acuerdo, que cita descuentos de hasta el 75% sobre el importe de las tarifas para usuarios “superrecurrentes”; es decir, que realicen 20 desplazamientos mensuales. Con flecos todavía por cerrar, el pacto introduce además una de la asignaturas pendientes para la vía de alta capacidad que comunica Santiago de Compostela con la comarca dezana: bonificaciones para los usuarios de telepeaje, una cuestión que no es menor pues estudios cifran en un 60% los clientes que eligen este mecanismo para abonar sus viajes y, además, la AP-53 es todavía la única vía de pago en la que su concesionaria no premia el uso de este dispositivo.

La medida que estaría garantizada es el descuento del 50% sobre las tarifas ordinarias para un usuario que realizase en el mismo día un trayecto de ida y vuelta. Vamos a poner un ejemplo. Un conductor que tenga instalado el dispositivo conocido como Vía T en su vehículo que vaya de Lalín a Santiago y regrese en el mismo día solo pagaría por uno de estos dos desplazamientos. No obstante, estamos hablando de un acuerdo de mínimos, por lo que no se descartarían otras ventajas. En esencia lo que han acordado nacionalistas y socialistas es que esta vía de alta capacidad cuente con las mismas ventajas que la AP-9 aprobadas en 2021, aunque los usuarios de telepeaje gozan de más bonificaciones que las inicialmente previstas para la Santiago-Alto de Santo Domingo. Un estudio elaborado por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) referido al año 2019 concluyó que casi el 58% de los pagos en las vías españolas se realiza mediante telepeaje, mientras que la tarjeta de crédito es la opción preferente para el 30% y solo 11 de cada 100 usuarios pagan en efectivo. Además, la corporación Globalvia, que ostenta el 84% de los activos de la AP-53 –gestionada a través de Acega– asume la concesión además la AP-9 o las autovías bajo régimen de peaje en sombra A Coruña-Carballo y Puxeiros- Baiona, también dentro de la comunidad autónoma gallega. Bajo el mismo sistema lleva la concesión de tres infraestructuras de comunicación en Madrid y, por otro lado, gestiona la AP-15 (Navarra) y la AP-66, que conecta la provincia de León con el Principado de Asturias. En toda estas vías de comunicación, bien con aportaciones directas de la comunidad autónoma o el Estado, la compañía aplica bonificaciones a sus usuarios. La AP-53 es hasta la fecha la única sin descuentos, también por el uso de peaje dinámico. Tarifas disparadas Las bonificaciones en esta vía de alta capacidad llegan –deberían concretarse durante el próximo año– después de algo más de dos décadas en los que la concesionaria sacudió la cartera de los clientes, con sucesivas subidas de precios autorizadas por el Estado. Sin ir más lejos, en 2003 el coste del trayecto entre Santiago y Lalín ascendía a 3,47 euros y con las tarifas vigentes este mismo viaje cuesta 6,40 euros; es decir, casi el doble. El BNG reivindica su gestión y atiza al PSOE Los logros compartidos parece que tienen menos valor y por eso, quizá, PSOE y BNG están vendiendo por separado el contenido de este acuerdo. El líder de los socialistas gallegos y candidato a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, compareció anteayer en el peaje de Ponte (Silleda) junto a otros cargos orgánicos y públicos de su partido para reivindicar las medidas que se aplicarán a la autopista, gesto que no fue del agrado de los socialistas, al menos en la comarca. “Asistimos atónitos a un acto de propaganda donde se pretende vender el trabajo del BNG”, afirmaba en un comunicado ayer el responsable del partido en Deza y Tabeirós, Xoán Blanco. Además, el BNG, reivindicó su papel en este pacto de investidura y, en lo que atañe a la autopista, afirma: “lograr esta rebaja es reconocer que las reivindicaciones que siempre abanderamos eran justas. Está bien que el PSOE admita la necesidad y oportunidad de la medida y, posiblemente, en el futuro también el PP asuma esta solución, pero a nadie se le escapa que sin la capacidad decisiva del BNG para la investidura de Pedro Sánchez esta reivindicación quedaría en el cajón como tantas veces quedó con los gobiernos de PP y PSOE en Madrid”, sentencia. Blanco alude a que el acuerdo entre las dos partes mejorará la calidad de vida de los gallegos y sobre todo la de los residentes en las comarcas al incluir una rebaja del peaje en esta vía de un 50% para los desplazamientos de ida y vuelta en el día, que puede llegar al 75% en aquellos casos de un mínimo de 20 viajes mensuales. “Felicitamos al PSOE por rectificar, fueron muchas las ocasiones en las que demandamos en estas medidas pero PSOE y PP no las consideraran necesarias y ahora sí, es un avance”. Pero Blanco atiza de nuevo a los socialistas cuando apunta que estas dos fuerzas políticas estatales no actúan por iniciativa propia, sino solo sin son “obligadas”. Y hoy visitará Deza la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. Ethel Vázquez: ¿Cuándo se va a materializar? La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, asegura que los usuarios de la autopista deberán asumir un nuevo incremento de las tarifas a partir del 1 de enero como cada año y sobre la entrada en vigor de estas bonificaciones pregunta cuándo se van a materializar pues entiende que el ministerio no tiene actualmente en agenda las gestiones oportunas. hasta la toma de posesión del nuevo ejecutivo central. La representante del gobierno autonómico valoró ayer el pacto entre PSOE y BNG relativo a esta vía de alta capacidad. A su juicio está todo en el aire o más bien supeditado hasta un acuerdo de investidura de Pedro Sánchez que depende de la voluntad política del “prófugo Puigdemont”. Por eso reitera lo que a su juicio son por ahora demasiadas incertezas. En caso de que este pacto vaya adelante, Vázquez entiende que sería la constatación de que era posible y el ejecutivo socialista no asumió las últimas reivindicaciones de Xunta, ayuntamientos o el Parlamento de Galicia. “No se aplicaban porque lo de daba la gana al presidente Sánchez”.