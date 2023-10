El alcalde de Lalín, José Crespo, se convirtió ayer en el nuevo presidente de la Mancomunidade Terras do Deza, al encabezar la única candidatura para sustituir al alcalde de Vila de Cruces, Luis Taboada. Esta lista incluye como vicepresidente al regidor de Rodeiro, el socialista José Luis Camiñas, ya que la propuesta es fruto de un acuerdo que tomaron la semana pasada los munícipes de los cuatro concellos integrantes, Lalín, Silleda, Vila de Cruces y Rodeiro, en un encuentro tras una reunión en la Diputación.

La intención de esta candidatura pactada es “sacar el funcionamiento de la mancomunidad de la pelea política y mantenerla al margen, con la intención de potenciarla y revitalizarla para que preste más servicios”, según manifestó Crespo en el discurso previo a la proclamación de listas. Añadió que la intención de los cuatro alcaldes “es llevar la mancomunidad a una nueva dimensión, y por tanto dotarla de más personal y más recursos, para que cumpla realmente el objeto para el que fue creada, aunque para ello los concellos tengamos que dotarla de más recursos” tanto de maquinaria como económicos y de personal.

Para mejorar ese funcionamiento es preciso reformar los estatutos de Terras do Deza, y así “agilizar todo el trabajo que tiene que hacer y adaptarla a las necesidades que tenemos los municipios”. De este modo, a sus limitadas funciones de bacheos y reparaciones (son los servicios que ofreció en sus 20 años de vida) se le podrían encomendar desbroces de pistas, labores de eficiencia energética o temas relacionados con la basura, unas prestaciones que podrían acometerse si logra acceder a fondos europeos.

Terras do Deza cuenta con 20 ediles: 10 del PP, 5 del PSOE, 2 de Compromiso por Lalín, 2 del BNG y uno de Xuntos. Por concellos, el reparto queda en 8 para Lalín, 5 para Silleda, 4 para Vila de Cruces y 3 para Rodeiro. Los dos del BNG (Francisco Vilariño y Álex Fiuza) votaron en contra de esta candidatura, al entender que “si la mancomunidad está en coma, es por culpa del PP, que la gestionó a lo largo de su historia”, esgrime Vilariño, quien además recuerda que un síntoma de su escasa utilidad es que los dos concellos más pequeños de Deza y que más podrían servirse de ella, Dozón y Agolada, decidieron abandonarla.

Para el BNG la lista consensuada entre populares y socialistas es un “pacto de la vergüenza” que se hizo a espaldas de los demás partidos y que convertirá a Terras do Deza en un “sindicato de alcaldes que desea eliminar al BNG para que nadie le rechiste”. Sobre el incremento de recursos, Vilariño apunta que el problema no es la falta de personal, sino que la mancomunidad no aporta ningún servicio.

Otro mandato con sorpresa

Desde el BNG también se piden explicaciones a los socialistas, ya que “deberán aclarar por qué le regalan la presidencia a Crespo”, dado que el PP, si quisiese, podía presentar candidatura propia, al tener la mitad de los 20 ediles.

Está claro que la sorpresa suele protagonizar los plenos de constitución de Terras do Deza. Hace cuatro años había un pacto entre Luis Taboada con PSOE, Compromiso por Lalín y BNG para desbancar la candidatura del PP y dejar la presidencia en manos del coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuiña. Pero a última hora Taboada decide presentarse, con el apoyo de los populares, y se impone por 12 votos a 11 a la propuesta liderada por Cuiña. En ese pleno el regidor de Silleda, Manuel Cuiña, recordó que había un acuerdo que nunca llegó a cumplirse y según el que la presidencia sería de carácter rotatorio entre los regidores. A decir verdad, el último mandato de Terras do Deza brilló por su falta de actividad: durante el primer año no se convocaron plenos (tendría que haber dos por ejercicio) y no se cumplieron acuerdos como que la maquinaria trabajase durante el verano en Lalín, a propuesta de Compromiso. En el estío 2021, además, Agolada decide abandonar la entidad.

El PSOE quiere darle “una oportunidad” al ente

En un pleno en el que el ya expresidente y alcalde de Cruces, Luis Taboada, se limitó a dirigirlo, también intervino el portavoz del PSOE en Terras do Deza y regidor de Silleda, Manuel Cuiña. Confirmó las palabras de Crespo en cuanto al “total acuerdo entre los cuatro alcaldes” e indicó que la mancomunidad “ahora mismo no tiene la visión más idónea que queremos que tenga, y debemos dar ese salto de calidad que nos permita dar más servicios y ofrecer más posibilidades a los ciudadanos”. El alcalde trasdezano añadió que “desde el PSOE queremos darle una oportunidad a la mancomunidad para que siga viva y que pueda tener el giro que necesita, por eso decidimos participar en la propuesta de consenso de alcaldes”.

Coincidió con José Crespo en que hay que mejorar servicios, pero también que vayan a más “y no a menos como ahora”, y en esa necesidad de trabajar para acceder a fondos europeos para que Terras do Deza llegue a desempeñar una labor similar a otras mancomunidades de Galicia. Cuiña insistió en que esta candidatura de consenso “es un gesto de generosidad para que la mancomunidad funcione lo mejor posible”. La próxima semana habrá una reunión de alcaldes para concretar detalles de este nuevo mandato.