La saturación del Camino de Santiago es un tema recurrente siempre que llega el verano, sobre todo, cuando algunos pueblos gallegos se ven desbordados por la afluencia de peregrinos, un hecho que el pasado viernes llegaba a la Comisión de Industria del Parlamento de Galicia. Lo cierto es que el 47,23% de los peregrinos de este año se concentraron en los últimos 100 km de los diferentes itinerarios, es decir, recorrieron solo las etapas necesarias para obtener la compostela.

Según los datos del Centro Internacional de Acogida al Peregrino, de los 205.950 caminantes que alcanzaron la Catedral entre el 1 de enero y el pasado viernes, 92.860 iniciaron su viaje en un punto situado a aproximadamente 100 km de Santiago. De las estadísticas se desprende que el 29,73% del total de peregrinos se limitan a completar el tramo entre Sarria y Santiago: la suma de 58.375 personas. Esta cifra representa ya el 57% de todos los que recorren el Camino Francés, la más concurrida de las rutas jacobeas: este año suma 102.333 peregrinos, un 50,13% del total.

Sarria es el punto del Camino de Santiago donde más personas comienzan su viaje hacia Compostela. Le siguen Oporto, donde han iniciado la peregrinación 15.698 personas en lo que va de año (8 %) y Saint Jean Pied de Port (Francia), donde se han calzado las botas 15.641 caminantes (7,97 %). Pero lo cierto es que los tramos gallegos son los que concentran más viajeros. Tui y Valença son los puntos de inicio del Camino Portugués para obtener la compostela, la certificación que expide la Catedral. En lo que va de año, 20.376 peregrinos (10,38%) han comenzado su travesía en estas localidades separadas solo por el río Miño. En Tui lo hicieron 13.254 (6,75%); y en Valença, 7.122 (3,63%).

Ferrol es punto de referencia del Camino Inglés, donde han iniciado la peregrinación 9.953 personas en lo que va de año; es decir, un 5% del total; mientras que Ourense (1.651; 0,84%) es el lugar donde hay que calzarse las botas en la Vía de la Plata para recorrer el tramo mínimo. A Lugo (2.505; 1,28%) le ocurre lo mismo en el denominado Camino Primitivo.

Desde estos puntos hasta la meta es donde se produce la mayor concentración de peregrinos, puesto que las localidades intermedias no solo acogen a los caminantes de distancia mínima sino que a estos también se suma el otro 52,77% de largo recorrido, los que comienzan la peregrinación en diferentes puntos de España, de Europa o del mundo y que también tienen que pasar por estas localidades a la fuerza. En determinados momentos, esta alta afluencia produce cierta sensación de saturación.

Dos tipos de peregrinos

Expertos en el Camino de Santiago consultados por EL CORREO coinciden en que los 100 kilómetros suponen también un punto de inflexión a la hora de clasificar el tipo de caminantes: “Estamos viendo que ya hay muchos peregrinos o viajeros que acuden al Camino como una experiencia turística más; y la mayoría de estos son los que se limitan a recorrer los cien kilómetros mínimos para recibir la compostela. Una buena parte ya recurre a agencias de viajes que les organizan toda la experiencia, con hoteles, taxis en caso de no desear o poder completar alguna etapa, transporte de grandes maletas, etc. Pero este no es el concepto del peregrino genuino: aquel que emprende el viaje con toda su vida metida en una simple mochila y que va en busca de algo que trasciende a todo lo material”, explica un historiador especializado en la ruta

En este argumento coincidía ayer el deán de la Catedral de Santiago, José Fernández Lago: “Hay dos tipos de peregrinos, los que vienen de Sarria, que igual no aprovechan tanto el Camino; y los que hacen un largo recorrido, que pueden gozar mucho más de la peregrinación”. “Sabemos que muchos de los que empiezan lejos lo hacen como turistas, pero luego llegan a Santiago como peregrinos”, indica el presidente del Cabildo, antes de apuntar que “está claro que en cinco días no da tiempo para cambiar mucho el chip”.

Frente a quienes defienden que debería ampliarse la distancia mínima a más de 100 kilómetros para obtener la compostela, el deán considera que la Catedral “debe dejar la puerta a quienes no disponen del tiempo necesario para hacer una peregrinación de largo recorrido, pese a que creemos que estos son los que la aprovechan mejor”.

Debate en el Parlamento

El director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, admite “problemas de concentración puntuales, comunes a otros destinos turísticos”, pero niega “masificación”. En la Comisión de Industria del Parlamento de Galicia, el diputado Daniel Pérez (BNG) alertó el viernes de una “masificación” de los últimos kilómetros de la ruta jacobea y en la capital de Galicia, en donde se sufren problemas como la “gentrificación”, la “proliferación” de pisos turísticos o la concentración de peregrinaciones multitudinarias. Merelles explicó que la Xunta aboga por un Camino “más accesible, sostenible e innovador” y que seguirá trabajando por la “diversificación” y “desestacionalización”. Esgrimió que el gasto de un peregrino equivale al de dos turistas nacionales y que el Camino es una “emblema” en el que observa “bastante posibilidad para crecer” en el ámbito de turistas extranjeros, que suponen un 25%. Considera que el potencial de Galicia en el ámbito internacional “es más grande” que otros lugares saturados.

El número 200.000 se adelantó 12 días

El peregrino 200.000 de 2023 llegó a Santiago el pasado miércoles, 12 de julio, adelantándose 12 días con respecto a 2022, cuando alcanzó la meta del Camino el 24 de julio, víspera de la fiesta del Apóstol. Es la segunda vez que el caminante 200.000 culmina la ruta antes de agosto, siendo la primera el año pasado. Hasta entonces, había que esperar habitualmente hasta el mes de agosto en el Centro Internacional de Acogida, ubicado en la santiaguesa rúa Carretas, para entregar la compostela con este número. Según los datos que ofrece la web de la Catedral, en 2023 hay un incremento del 14 % en el número de peregrinos en comparación con 2022. Destaca el aumento de peregrinos internacionales procedentes de Corea, Estados Unidos y Australia. La Oficina de Carretas proporciona servicios de atención, información turística y cultural; y es un espacio de encuentro para los que completan la peregrinación.