“El pin parental como medida legal no existe y tampoco tiene cabida en nuestra legislación”

El pin parental es una iniciativa que permite a los padres vetar contenidos que se aprueban en el Consejo Escolar. La medida ha provocado el debate en la sociedad y entre las fuerzas políticas con manifestaciones a favor y en contra de implantarla. La segunda jornada del curso de verano de igualdad de Lalín abordó en la mañana de ayer este asunto de la mano de la pedagoga Soraya Calvo González.

–¿Se ha superado ya el contencioso sobre el pin parental o todavía colea en nuestra sociedad?

–Yo creo que todavía sigue siendo una medida de la que se habla y de la que realmente luego, en la realidad, no es para tanto. Es más bien la idea que hay socialmente o como el concepto global que se quiere desarrollar en torno al pin parental que luego lo que es la medida en sí. Como medida legal –vamos a decirlo a sí– no existe y no tiene cabida en la legislación española. Pero sí existe el ideario del pin parental como algo necesario para evitar el adoctrinamiento o que se traten temas sensibles en clase. Es cierto que en la época de las elecciones autonómicas, como las competencias educativas eran de las autonomías, estaba más en el candelero, pero a día de hoy sigue estando en el discurso todavía.

–¿Está a favor o en contra de su utilización por parte de los padres?

–Creo que realmente la educación sexual como tal no es una ideología, sino un contenido que está basado en evidencias científicas igual que otra asignatura o contenido que se trabaje en educación. Realmente, el pin parental en una sociedad como la nuestra, en la que la educación no es únicamente una cuestión de conocimientos utilitaristas, sino que es una ayuda y una guía general de las personas, de los menores en este caso. La educación sexual por lo tanto tiene que tener un espacio fundamental adaptada obviamente a cada etapa del desarrollo. No solamente la educación sexual, sino que también se está hablando del pin parental en torno a temas como el cambio climático y, en general, con la Agenda 2030.

–¿Tendría hueco en un Estado como el español actual?

–No tiene sentido porque aquí la educación está regulada a nivel nacional, pero las comunidades autónomas tienen la obligación de desarrollar los currícula, y a ese nivel la educación sexual lleva estando incluida en el currículum desde los años 90, aunque resulte extraño. Aparte de eso, yo creo que el discurso que existe en torno al pin parental, sino a todos los problemas que va a traernos esta sociedad, tiene una intención política. Lo que se quiere es de forma perversa meter un miedo a la población que es irreal, y también generar un ataque a los profesores. Se pone en el punto de mira a los profesores de la educación pública y se promueve la lucha entre familias y docentes.

–Habrá quien diga que como padres o tutores deberían de tener derecho a un control sobre lo que se enseña a sus hijos en las aulas. ¿Eso es incompatible con el pin parental o tendría cabida?

–Es bastante problemático. Todo esto viene del movimiento de objeción de conciencia a la Educación para la Ciudadanía por parte de algunas familias. Digamos que los agentes que están trabajando en torno al pin parental son los mismos que en aquel momento hablaban de la objeción de conciencia. Entonces hubo varias denuncias por parte de las familias objetoras de conciencia y se unificó sentencia en el Supremo justificando que las familias obviamente tienen derecho a educar a los hijos en sus valores pero que en el sistema educativo no tienen capacidad de decisión porque el currículum educativo es una normativa legal. Cualquier contenido en educación se puede adaptar a las moralidades de las personas. De hecho, hay muchos centros concertados en este país que dan educación sexual, que la dan muy bien, y obviamente la tratan de adaptar un poco a los valores morales específicos. La mayoría de las familias no tienen problemas con que se trabajen este tipo de cuestiones en clase.

–¿Qué opinión le merece el supuesto resurgimiento de un nuevo machismo entre los jóvenes?

–Hay investigadoras que están hablando de un nuevo concepto que tiene que ver con internet y demás, que se llama la manosfera. Es una forma de denominar a los espacios de difusión de contenido misógino que existe en internet a partir de determinados influencers. Yo no sé hasta que punto las personas jóvenes son más machistas, lo que veo es que el discurso está mucho más polarizado y es más evidente. Pienso que la sociedad no es más machista que antes y que se está avanzando, pero sí que es verdad que en los discursos políticamente incorrectos tienen más voz y son más virales. Hay muchas intenciones también de terminar con determinados derechos que hemos conseguido en los últimos años. Hay muchos intereses detrás de esos discursos violentos contra las mujeres que existen en medios. Esos discursos, que son un poco reactivos y que llaman la atención, pueden atraer a determinado tipo de población que de alguna manera no entienden determinadas cuestiones que tienen que ver con la igualdad o a las que se las ha hecho llegar un discurso irreal.

Violencias sexuales y la Ley del “sólo sí es sí”

La tercera jornada del curso de verano de igualdad de Lalín tendrá hoy como nexo de unión las violencias sexuales. El programa se abrirá a las 10.00 horas con la conferencia titulada “Violencias por razón de género en la adolescencia”, que será impartida por la profesora de la Universidad de Jaén, Carmen Ruiz Repullo. La siguiente ponencia del seminario tendrá lugar a las 12.15 horas y se denomina “Cara a una educación sexual de cuidado”. La encargada de ofrecer esta charla será Rosa Sanchís Claret, profesora y asesora de la UEO en Igualdad. Con ella se llegará al descanso para poder reponer fuerzas. La actividad se reanudará a las 16.00 horas con la ponencia que lleva por título “¿Qué pasa con la machosfera?, violencia patriarcal en red” con Lionel Delgado Ontivero como conferenciante. Las sesiones finalizarán a partir de las 18.15 horas con la conferencia llamada “¿Qué pasa con la Ley del ‘sólo sí es sí’, el consentimiento sexual no es un término neutral”, que correrá a cargo de María Acale Sánchez, doctora en Derecho por la Universidad de Cádiz y catedrática de Derecho Penal.