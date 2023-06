A Estrada prioriza una peatonal Praza de Galicia, que cerrará al tráfico parte de la Rúa Don Nicolás

Antes de que se celebrasen las recientes elecciones municipales, el gobierno de José López Campos tenía sobre la mesa un proyecto para poner la guinda a la peatonalización de la zona más céntrica y comercial de la capital estradense. A punto de tomar nuevamente posesión de sus cargos, el revalidado ejecutivo local impulsará más pronto que tarde la reforma de la Praza de Galicia, un proyecto de peatonalización que también cerrará al tráfico el primer tramo de la Rúa Don Nicolás, hasta la calle Marqués de la Vega de Armijo. La popularmente conocida como A Farola –un espacio de lo más emblemático para los estradenses– dejará de ser rotonda para convertirse realmente en una plaza, integrando como elemento central la farola que, sin pretenderlo, ha pasado de ser una pieza más del mobiliario urbano a convertirse en emblema local.

El edil estradense de Urbanismo, Gonzalo Louzao Dono, explicó que el proyecto de la Praza de Galicia liderará las iniciativas que se plantearán a la Mesa de Movilidad, después de haber completado aquellas acciones que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) fijaba como prioritarias. La hoja de ruta para darles continuidad contempla escalas en Praza de Galicia, Avenida de América, San Antón, el tramo de Justo Martínez que va de San Antón a Calvo Sotelo –pasando por delante de los cines– y el tramo de la Avenida de Ponteareas que termina en la Porta do Sol.

La pretensión del gobierno es transformar la actual rotonda de A Farola en una gran plaza pública totalmente peatonal. Louzao puso el acento en que, en realidad, la intersección circular carece hoy día de sentido, teniendo en cuenta que ya no confluyen en ella la misma cantidad de viales que antes, dado que la Rúa Serafín Pazo y la calle Calvo Sotelo han pasado a ser peatonales. Para la circulación entre Pérez Viondi y la Rúa San Paio, así como para la conexión con este tramo de la Rúa 56 o el giro hacia Rúa Peregrina, no es preciso realizar el giro en la rotonda, de tal manera que su eliminación no generaría mayor problema. Para lo que más se emplea es para acceder a la Rúa Don Nicolás, para la que existe una conexión alternativa muy próxima: la Rúa Marqués de la Vega de Armijo. Es por ello que el Concello se plantea extender la peatonalización a la mitad de Don Nicolás, justo hasta donde se encuentra con esta última calle. Todo el frente de la antigua Cafetería Nicol’s, hasta llegar el cruce, estará libre de vehículos.

Con esta reforma la zona peatonal no terminará en el cruce de Calvo Sotelo con Don Nicolás, como hasta ahora, sino que la zona empedrada llegaría hasta Pérez Viondi, creando una gran plaza libre de tráfico. La circulación no se interrumpiría en la perpendicular que conforman Pérez Viondi y Peregrina, permitiendo que los coches avancen hacia la Rúa San Paio o que –en sentido contrario– usen Pérez Viondi para llegar hasta la Avenida Benito Vigo.

A Farola era un punto circulatorio neurálgico en el casco, en la medida en que funcionaba como una intersección en rotonda con seis salidas. Ahora ya no lo es. En cambio, el gobierno entiende que puede convertirse en la “guinda” para de la peatonalización de esta arteria comercial y de servicios, la más céntrica de la villa.

El edil Gonzalo Louzao indicó también que la idea del gobierno es llevar este asunto a la Mesa de Movilidad tan pronto sea convocada, previsiblemente este año, con la pretensión de iniciar pronto la ejecución de una obra que convertirá A Farola en una verdadera plaza disfrutable por los estradenses que la han bautizado con este nombre oficioso.

Nacida en el cruce de aquellos viejos caminos que llenaban de actividad y prosperidad comercial la villa estradense, la Praza de Galicia fue dotada con una fuente pública en 1847 como elemento de ornato. En 1860 se le colocó una placa como Plaza O’Donnell, si bien se la llamaba Plaza Principal. En 1912 fue bautizada como Plaza de Ramiro Ciorraga, en honor al ilustre canónigo y escritor estradense Ramiro Ciorroga Soto. Le tocó más tarde ser Plaza de la República, Plaza del Generalísimo y hasta hubo un intento en 1979 de denominarla Plaza de Castelao (lo recoge el libro Callejero Histórico de la Villa de A Estrada, de Olimpio Arca Caldas). Le llegó después el nombre de Plaza de Galicia, aunque para los estradenses es desde hace décadas A Farola, en alusión a ese elemento ornamental que ilumina este enclave desde mediados del siglo XX.